Testissä himoittu Playstation 5 – IS-mammuttiarvostelu avaa pelikoneen salat juurta jaksain

Playstation 5 tulee virallisesti myyntiin vajaan kahden viikon kuluttua, vaikka laitteen saatavuus onkin huono. Testasimme halutun laatikon ja kerromme, kannattaako odottaa.

Sonyn Playstation 5 on tämän vuoden himoituimpia tuotteita. 19.11. virallisesti julkaistava pelikonsoli on loppuunmyyty kaikkialta, mikä on valmistajan kannalta hyvä merkki. Mutta onko kyseessä vimpain, jonka vuoksi kannattaa repiä pelihousujaan?

Lyhyt vastaus: Ei ole. Ei vielä. Tulevaisuudessa kyllä mitä suurimmalla todennäköisyydellä.

Aloitetaanpa perusasioista: Konsoli on iiiiiso. Testaamamme levyasemallinen malli painaa 4,5 kiloa ja on mitoiltaan 390 x 104 x 260 mm. Levyasematon malli on runsaan sentin litteämpi ja 600 grammaa kevyempi. Möhkäleen kanssa siis ollaan tekemisissä.

PS4 Pro (oikealla) on hieman syvempi kuin PS5. Muilta ulottuvuuksiltaan uutuuskonsoli on kookkaampi.­

Levyasemallinen versio maksaa noin 530 euroa ja täysin digitaalinen 430 euroa. Hinnan ja levyaseman lisäksi mallien välillä ei ole muita eroja kuin että täysdigitaalinen malli on hieman litteämpi.

Kuin Sydneyn oopperatalo

Koko tarkoittaa sitä, että sen sijoittamisesta tulee ongelma monelle. Allekirjoittanut päätyi sijoittamaan sen pystyseisontaan.

Konsolin mukana tulee irrotettava seisontatuki, jolla laitteen saa pysty- tai vaaka-asentoon.­

Vaikka laitteen muotoilu muistuttaa lähinnä modernia arkkitehtuuria tai kuumuudessa sulanutta muovia, mukana toimitettava seisontatuki pitää konsolin paikallaan niin pysty- kuin vaaka-asennossa. Pystyyn sijoitettaessa kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä laitteen painopiste asettuu melko ylös. Tämä kannattaa etenkin kotieläinten omistajien noteerata.

Dualsense-ohjaimeen on ilmestynyt kaiutin ja mikrofoni. Jälkimmäisen voi kytkeä pois uudesta napista, joka on ilmestynyt PS-painikkeen alle.­

Ohjain on asioita, joissa on tapahtunut yksi suurimmista harppauksista. Aiemmin Playstationin ohjaimet ovat olleet rajusti Xboxia jäljessä, mutta nyt ero kapenee merkittävästi.

Ergonomialtaan, käteenistuvuudeltaan ja liikeradoiltaan uusi Dualsense ei pärjää edelleenkään Xbox-ohjaimelle. Silti se on lähellä. Pinnoitus ja tuntuma ovat parantuneet. PS4:n ohjaimessa esitelty kosketuslevy ja kaiutin ovat saaneet kavereikseen mikrofonin ja pienen vastavoimatoiminnon nappeja painettaessa. Mikrofonin saa pois päältä omalla napillaan.

Dualsense-ohjaimen liipaisimet tuntuvat koekäytön perusteella riittävän tukevilta.­

Ohjaimen liipaisimet eli R1- ja R2-napit vaikuttavat riittävän tukevilta. Niiden kestävyyttä vuosien rasituksessa on vaikea arvioida. Täysin rimpuloita ne eivät kuitenkaan ole.

Ohjaimen akun kesto ei varsinaisesti vakuuttanut. Se ei loppunut kesken pelisession kertaakaan (paitsi kerran, kun ohjain jäi latautumaan puutteellisesti), mutta sen jälkeen Dualsense oli lyötävä latautumaan. Jos latauksen hoitaa konsolilla, pitää virransäästöasetukset säätää siten, että virransyöttö jää päälle.

Nopea, selvästi aiempaa nopeampi

PS5:n toiminta on merkittävästi nopeampaa kuin PS4:n. Tästä on suurilta osin kiittäminen ssd-levyä, jolla on korvattu vanha kiintolevyteknologia.

Vähän on silti laitettava jäitä hattuun, sillä kyse ei ole messiasteknologiasta. Konsolin ja pelien käynnistyminen kestää edelleen aikansa. Ei lähellekään yhtä kauan kuin ennen, mutta ei se silti silmänräpäyksessä käy.

PS5:n ja PS4:n käynnistysnopeudessa ei ole hirveästi eroa. Käyttöjärjestelmä käynnistyy 25 sekunnissa ja käyttäjävalinnan jälkeen ollaan aloitusruudussa 3 sekunnin kuluttua. Vanhemmalla PS4 Prolla vastaavat luvut ovat 32 ja 5 sekuntia.

Niin ohjaimessa kuin itse laitteessa on väritehosteet.­

Eron huomaa helpoimmin pelaamalla samaa peliä eri sukupolvilla. Ghost Recon: Breakpoint (joka floppasi pahasti julkaisun yhteydessä mutta on sittemmin päivittynyt ihan kelvolliseksi peliksi) latautui PS5:llä ensimmäiseen valintaruutuunsa 26 sekunnissa. Peli oli pelattavissa jatkolatauksen ja verkkoon kirjautumisen jälkeen kokonaisuudessaan 48 sekunnissa käynnistyskuvakkeen klikkaamisesta.

PS4 Pro latasi ensimmäistä vaihetta minuutin ja 5 sekuntia, ja peli oli pelattavissa 1 minuutin ja 48 sekunnin kuluttua käynnistyskuvakkeen valitsemisesta.

Myös pelin sisällä latausajoissa oli merkittävät erot. Kun tehtiin isoja latauksia edellyttäviä pikasiirtymiä pelialueelta toiselle, PS5:n latausajat olivat noin puolet PS4:n vastaavista. Pelinsisäiset latausajat eivät enää tunnu häiritsevän pitkiltä.

Paljon tilaa ja vähän ääntä

PS5:n ssd-levy on 825 gigatavun kokoinen. Väliaikaisten järjestelmätietojen viemä koko vaihtelee. Parin pelin asentamisen ja useamman tunnin påelaamisen jälkeen jälkeen niitä oli 23 gigatavua.

Nopean laskutoimituksen perusteella käytettävää tallennustilaa oli alun alkaen karkeasti 650 gigatavua. Jos järeä moderni peli vie noin 60 gigatavua, sellaisia saa levylle asennettua kymmenkunta tai hieman yli. Tämä on ainakin näin ensi alkuun varsin riittävältä tuntuva määrä.

Tallennustilan kulutusta voi tarkkailla asetuksista käsin.­

Tallennustilaa voi laajentaa ulkoisilla levyillä, mutta sitä ei kannata tehdä sika säkissä. Yhteensopivuus PS5:n kanssa tulee varmistaa ennen ostopäätöstä.

PS5 on myös verrattain hiljainen, selkeästi hiljaisempi kuin PS4 Pro. Äänetön se ei kuitenkaan ole, ja sen ääni on suhteellisen korkeataajuuksista. Tämä on häiritsevämpää kuin matala hurina, mutta silti paljon hiljaisempaa kuin edellispolvessa. Tässä on otettu merkittävä askel parempaan suuntaan.

Laite ei testijakson aikana juuri kuumentunut. Muovinen pinta pysyy viileänä, sillä lämpö ohjataan ulos takareunan tuulettimien kautta. Takareuna on lämpöinen, muttei juuri säteile lämpöä muualle konsoliin. Konsolin takana ei kuitenkaan kannata säilyttää mitään erityisen lämmölle arkaa tavaraa. Niin kuin reititintä, kuten allekirjoittanut erehtyi hetken aikaa tekemään.

Näyttää ihan toisenlaiselta

Sony on pannut konsolin käyttöliittymän uusiksi. Uutuus vaatii hieman totuttelua, mutta kun sen sisäistää, se on oikein näppärä. Ja vanhaa parempi.

PS5:n käyttöliittymässä on ylimpänä valinta pelien ja median välillä. Sen jälkeen vasemmalta oikealle latauskauppa, asennetut pelit, Playstation Plus, tallennetut kuvat ja videot, Playstation Now, kuva- ja videoeditori, etäpelaaminen sekä pelikirjasto.­

Sony tuo mediapalveluita näkyville selkeästi aiempaa enemmän. Pelit muodostavat käyttöliittymästä puolet, toinen on varattu erilaisille mediapalveluille. Sonyn lisämaksulliset palvelut, eli pelien Playstation Plus -kuukausitilauspalvelu, Playstation Now sekä Remote play eli etäpelaaminen toiselta laitteelta ovat näyttävästi esillä.

Share Factory Studiossa voi tehdä kuva- ja videoprojekteja laitteelle kertyvistä tallenteista.­

Sony satsaa tosissaan myös sisällön jakamiseen, sillä Share Factory Studio -sovellus on näkyvästi esillä käyttöliittymässä. Video- ja kuvaeditorin hybridin saa ladattua parilla klikkauksella, minkä jälkeen voi aloittaa omien projektien rakentamisen. Kun työkalu on näin hyvin esillä, se toivottavasti johtaa kompaktien ja fiksujen videoiden tekemiseen ja jakamiseen.

PS5:n toimivuutta mediatoistolaitteena emme päässeet kokeilemaan, sillä ennen julkaisua Playstation Storen ja mediatoimintojen käyttö oli rajoitettua.

Entäpä se pelaaminen?

Kuten useimpien konsolien tapauksessa, PS5:llekään ei ole varsinaista pelivyöryä vielä julkistuksen yhteydessä. Suurinta osaa PS4-peleistä pääsee toki pelaamaan heti, sillä yhteensopivuus vanhojen pelien kanssa on hyvää – myös nettipelaamisessa.

PS4:lle tehdyn Ghost Recon: Breakpointin kimppapeli verkon yli PS4:llä ja PS5:llä toimi pääosin hyvin. Mikään ei kertonut pelikaverille tämän listivän pahiksia PS5-miehen kanssa kuin uudemman konsolin merkittävästi lyhyemmät latausajat. Kaverilla vielä kiintolevy ruksutti, kun PS5-soturi oli jo uusissa maisemissa.

Yksi bugi tuli kimppapelissä vastaan, kun käyttöjärjestelmä heitti allekirjoittaneen ulos itse perustamastaan chat-ryhmästä, eikä päästänyt enää takaisin. Ongelma ratkesi siirtymällä pelin omaan äänichattiin. Kyseessä lienee varhainen lastentauti, josta ei kannata huolestua.

Astro’s Playroom on teknologiademo ja tasohyppely. Graafisesti se ei ole mitään, mitä PS4:llä ei olisi voinut toteuttaa.­

Konsolin mukana tulee yksi peli valmiiksi asennettuna. Tasohyppelyn ja teknologiademon hybridi Astro’s Playroom hyödyntää ohjaimen kaikkia tehosteita täysimääräisesti ja antaa miellyttävän lupauksen tulevaisuudesta. Tarjolla on kallistelemalla ohjaamista, kosketuslevyä, näppäinten vastavoimatoimintoa ja ohjaimen kaiuttimen huutelua.

Suurin osa peleistä kuitenkin tehdään useille pelikoneille, eikä niihin koodata yleensä erikseen valmistajakohtaisia ohjaintoimintoja. On siis täysin auki, paljonko Dualsensestä otetaan irti muissa kuin PS5:n yksinoikeuspeleissä.

Astro’s Playroom on neljästä neliosaisesta maailmasta rakentuva 3d-tasohyppely. Kyseessä on Sonyn häpeämätön nostalgiatrippi Playstationin menneisyyteen. Maailmat edustavat pleikkarin teknologian osa-alueita, mutta käytännössä ovat muista tasoloikista tuttuja viidakoita ja jäätiköitä. Maailmojen välillä voi ihailla historiagalleriaan kertyviä Playstation-laitteita.

Fanipalveluna Astro’s Playroom on onnistunut, ja peli antaa jonkin verran iloa myös perinteisille tasoloikkien ystäville. Peli ei ole pitkän pitkä, ellei sitten innostu keräilemään karttoihin piilotettuja palapelin palasia suurella sydämellä.

Teknisesti peli ei vie konsolia äärirajoille. Maailma on mallinnettu söpön pelkistetysti, ja monimutkaiset valaistuskuviot ja heijastukset loistavat poissaolollaan. Kyseessä on lähinnä hauska ja sympaattinen välipala ja varmasti useille myös lajityypiltään tervetullut laajennus omaan pelikirjastoon. Klassikkoa tästä ei kuitenkaan saa. Ilmaisena sen hinta-laatusuhdetta on kuitenkin vaikea moittia.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales on parhaimmillaan erittäin kaunis. Kuva on kuvakaappaus aidosta pelitilanteesta, ei esirenderöity otos.­

Arvostelupeleistä Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ottaa laitteesta irti huomattavasti enemmän ja väläyttelee, mihin PS5:stä tulevaisuudessa on. Tästä pelistä tarjolla on erillinen arvostelu:

Parhaimmillaan PS5 tarjoilee todella kaunista grafiikkaa, mikä näkyy rikkaina yksityiskohtina, runsaana lumisateen ja lintuparvien kaltaisina graafisina lisinä ja ennen kaikkea valoina. Ikkunoista ja vedestä heijastuvat kuvat ja valon käyttäytyminen on parhaimmillaan hienoa. Kun uutta Spider-Mania oli aikansa tahkonnut, PS4:n muissa peleissä tarjoama grafiikka vaikutti köyhältä. Eli edistysaskel on selkeästi otettu.

Harmittavaa silti on, että pelaajan on edelleen tehtävä valinta sujuvan ruudunpäivityksen ja täyden graafisen loiston kanssa vielä PS5:llä. Tarjolla on joko 60 ruutua sekunnissa tai hdr-grafiikka aidosti fysiikkamallinnettuine heijastuksineen, mutta ei molempia.

Konsolia asennettaessa on hyvä katsoa kuva- ja ääniasetukset kuntoon. Esimerkiksi tv-äänestä kannattaa siirtyä soundbariin tai ulkoiseen vahvistimeen, jos sellainen löytyy.­

Älä hätäile

Nykyisellään Playstation 5 on massiivinen lupaus, joka odottaa vielä realisoitumistaan. Se antaa pelintekijöille työkalut, jotka mahdollistavat rikkaiden pelimaailmojen rakentamisen – ja mikä tärkeintä, pelaajalle hyvän pelikokemuksen.

Se on kuitenkin vain pelikonsoli. Kenenkään hyvinvointi ei riipu (tai ei pitäisi riippua) tästä laitteesta.

Ne oikeasti näyttävät ja konsolin tehoja hyödyntävät pelit tulevat viiveellä. Kun laitteen saatavuus on huono, ylihintaa ei kannata maksaa. Näin digitaalisen jakelun aikana PS5:n omat pelit eivät juokse pois, vaan ne ovat ostettavissa myöhemminkin – mahdollisesti halvemmalla.

Konsolin takapaneelissa on 2 usb-a-porttia, verkkoportti, hdmi-portti ja paikka virtajohdolle. Siinäpä se.­

Kannattaa huomioida myös, että Playstation 5:stä on olemassa kaksi versiota. PS5 Digital Edition on hieman halvempi, mutta sillä pelataan vain ja ainoastaan latauspelejä.

Moni voi ajatella, ettei levyasemattomuus ole ongelma. Siitä tulee kuitenkin sellainen, jos Playstation-tili suljetaan syystä tai toisesta, jolloin pelikirjasto kaikkine ostoksineen katoaa sen sileän tien ilman että sisältöjä voi siirtää toiselle käyttäjätilille. Huomioitavaa on myös, että kun digitaalisesti ostettu peli on pelattu läpi, sitä ei voi antaa kaverille tai myydä divariin. Alennusmyynneissäkin ollaan Sonyn nettikaupan varassa.

Levyasemattomuus myös kaventaa Playstationin käyttöä medialaitteena. Vaikka elokuvia saa katsottua suoratoistosovellusten kautta, vanhoja dvd- ja bluray-elokuvia sillä ei katsella. Digital Editionin ostajan kannattaa siis joko luopua vanhoista leffalevyistään tai säilyttää vanhempi toistolaite.

Kannattaako Playstation 5:stä siis innostua? Mahdollisesti. Paras on kuitenkin vasta tulossa.

Kannattaako sen saamisesta ajoissa viettää unettomia öitä? Ei. Toistaiseksi konsoli on enemmän lupaus hyvästä.

Tarkoituksemme oli julkaista yhteisarvio Playstation 5:stä ja Microsoftin tulevista Xbox Series X- ja Series S -konsoleista. Lähettipalvelu kuitenkin istui Suomeen jo saapuneen konsolipaketin päällä viikon päivät eikä pitänyt toimituslupauksiaan, joten arvostelu viivästyy.