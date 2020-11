”Bilelaatikoista” tuli korona-ajan myyntimenestys – otimme testiin kaksi

Järeät bilekäyttöön sopivat kaiuttimet kiinnostavat nyt ihmisiä.

Korona-aika on kaikin puolin erikoista aikaa. Moni tuoteryhmä on kokenut buustin. Tällaisia ovat olleet vähemmän yllättäen etätyöskentelyvimpaimet ja työkalut, joiden menekki on ollut kovaa.

Mutta leivän lisäksi on hankittu myös sirkushuvitteluvehkeitä. Suomen matkakaiuttimien markkinoita hallitseva JBL kertoo, että kookkaat bilekaiuttimet ovat nostaneet suosiotaan keväästä lähtien nopeasti, ja joissakin tapauksissa menekkiä olisi ollut enemmän kuin mitä laitteita on ollut tarjolla.

Kyse on tuoteryhmästä, jota voisi kutsua raahattaviksi kaiuttimiksi. Nämä ovat painoltaan viiden kilon raskaammalla puolella, eikä niitä kanniskele huvikseen pitkin peltoja. Mutta toisaalta ne tarjoavat merkittävästi muhkeamman äänentoiston kuin tavalliset mobiilikaiuttimet.

Otimme testiin kaksi tällaista. Toinen on keväällä julkaistu Logitechin alabrändi Ultimate Earsin 399 euron hintainen Hyperboom, toinen taas JBL:n 299 euron PartyBox On-The-Go. Tutkimme, kumpi tarjoaa paremman vastineen rahalle.

Sama tarkoitus, erilaiset laitteet

Molemmat ovat jykeviä möhkäleitä, mutta silti ne eroavat toisistaan merkittävästi jo ulkoisesti. Ultimate Ears (UE) on joka suuntaan antava monoliitti, JBL puolestaan klassisempi, mutta raskaan sarjan (kirjaimellisesti 7,5 kilon painollaan) gettoblasteri.

Molempien käyttöönotto on helppoa. Bluetooth-paritus tapahtuu nappia painamalla, minkä jälkeen ämyri otetaan puhelimen asetuksista käyttöön. UE:n tapauksessa kannattaa asentaa vielä sovellus laitteen hallintaan. Mukava pieni plussa sovelluksessa on mahdollisuus käynnistää ja sammuttaa kaiutin etänä sekä päivittää sen ohjelmisto.

JBL:lle ei ole sovellusta, vaan säätely tapahtuu enimmäkseen oldskoolisti laitteen nipukoita väännellen ja nappeja painellen.

Liitännät

Molempien laitteiden pääasiallinen äänenlähde on puhelin tai muu bluetooth-laite. Sen lisäksi molemmat tarjoavat kuitenkin myös muita vaihtoehtoja.

UE:ssa on sisääntulot optiselle äänelle sekä 3,5 millimetrin aux-liittimelle. Laitteessa on myös usb-a-portti, mutta sitä voi käyttää vain puhelimen tai muun lisälaitteen lataamiseen.

UE tukee kahta samanaikaista bluetooth-yhteyttä, mikä on sinänsä näppärää. Äänenlähdettä voi vaihtaa yhdellä laitteen päällä olevan napin painalluksella.

Hyperboomin liittimet ovat (ylhäältä alaspäin) melko tarpeeton huoltoportti, usb-a kännykän latausta varten ja optinen sekä aux-sisääntulo. Alimmaisena on virtaliitin. Ylhäällä näkyy kaiuttimen kantokahvaa.­

JBL:ssä on niin ikään aux-liitin ja sen usb-portin kautta voi tuoda ääntäkin, esimerkiksi usb-tikulla (hyväksytyt musiikkiformaatit ovat mp3, wma ja wav).

Lisäksi JBL:ssä on tarjolla 6,3 millimetrin stereosisääntulo esimerkiksi kitaralle (kyllä, kaiutin toimii myös vahvistimena) sekä tuki langattomalle mikrofonille – jollainen tulee paketissa mukana. Toisin sanoen JBL:stä saa vaikka katusoittajan vahvistimen, jossa yksi soittaa ja toinen laulaa.

Liitäntöjen sarjassa voitto menee niukasti JBL:lle – ellei tarvetta ole nimenomaisesti optiselle sisääntulolle.

JBL:n liitäntäpaneelista löytyy virtapiuhan liitin sekä usb-portti ja aux-portti ulkoiselle musiikkilähteelle.­

Äänenlaatu

Jos voitto oli edellisessä kategoriassa niukka, niin tässä se ei ole. UE:n ääni on selkeästi tasapainoisempi ja laadukkaampi. Se hallitsee suvereenisti kaikki taajuudet, joskaan se ei taivu samanlaiseen bassomölinään kuin JBL.

UE:ssa ääntä säädetään sovelluksella. Tarjolla on taajuuskorjain, jossa on tosin valitettavasti vain 3 valmista ohjelmaa. Niitä on onneksi helppo tehdä lisää omien tarpeiden mukaan.

Tämän lisäksi UE:ssa on ”adaptiivinen taajuuskorjain”, joka kuuntelee ympäristöä ja muokkaa ääntä sen mukaan. Testiolosuhteissa äänen laatu ei tosin muuttunut merkittävästi sen myötä.

Hyperboomia ohjaillaan sovelluksella. Se tarjoaa muun muassa taajuuskorjaimen tai mahdollisuudet ketjuttaa vaikka kymmeniä Boom-, Megaboom- tai Hyperboom-kaiuttimia.­

JBL on puolestaan bilekaiutin, eikä se yritä hifilaite ollakaan. Toisin sanoen se häviää äänenlaadullisesti UE:lle kaikessa muussa kuin bassossa – jota sitten onkin ämpärikaupalla. Jos bassohanikan vääntäminen (kyllä, se on fyysinen) kympille ei riitä, tarjolla on megabassonappi. Lopputulos on sellainen, että 4 kerroksen päässä samassa linjassakin asuva naapuri varmasti kuulee.

Lähemmäs ”normaalia” ääntä JBL:ssä pääsee vääntämällä basson ja kaiun (kyllä, bilekaiuttimessa on myös kaikusäädin) nollille ja diskantti täysille. Silloin äänenlaatu on jotakuinkin mukiinmenevää ja vaikkapa taustamusiikiksi soveltuvaa, mutta silti UE:ta tunkkaisempaa.

JBL:ssä säädöt tehdään vanhan maailman malliin nupeilla. Muoviläppien alla on sisääntulot langalliselle mikrofonille tai vaikka kitaralle.­

UE antaa ääntä joka suuntaan. JBL:ssä elementit ovat kaikki yhteen suuntaan. Tämä on hyvä tietää, jos se on valintakriteeri.

Äänenlaadun kategoriassa voitto menee kirkkaasti UE:lle.

Akkukesto

Laitteet eroavat yllättävän paljon toisistaan akkukestoltaan. UE lupaa korkeintaan 24 ja JBL 6 tuntia katkeamatonta toistoa. JBL:n luku on vielä ilman valotehosteita. Ero on todella iso.

Molempien mukana toimitetaan virtapiuha, joten jos lähellä on pistorasia, tämä ei ole ongelma. Mutta jos tarkoitus on pitää syksyinen maratonpiknik (turvavälit toki muistaen), JBL saattaa hyytyä kesken ilonpidon.

UE toimii myös laturina. Laittamalla sen usb-porttiin latauspiuha saa ladattua myös lokapiknikillä hyytyneen kännykän.

JBL lupaa akun latautuvan täyteen 3,5 tunnissa. Paljon pitkäkestoisempi UE myös latautuu nopeammin, 2,5 tunnissa.

Akkusarjan voitto menee siis selkeästi Ultimate Earsille.

Bileuskottavuus

Koska kyse on bilekaiuttimista, myös vau-efekti kannattaa arvioida. JBL:ssä sitä on, UE:ssa ei. JBL:ssä kiertävä ja vilkkuva valoefekti kiinnittää huomion satavarmasti. Samoin mukana tuleva mikrofoni kannustaa hulluttelemaan ja pyöräyttämään vaikkapa tee-se-itse-karaoken biisin päälle laulamalla.

Vaikka JBL:ssä ei ole kovinkaan kattavia säätimiä, kaiun säädöstä voi olla iloa biletilanteessa. Äänenlaadullisesti se on lähinnä haitake, mutta sillä on oma käyttönsä.

JBL:ssä on näyttävät vilkkuvat ja kiertävät moniväriset valotehosteet, jotka mukailevat musiikkia.­

UE:n suurin anti bilekäytössä on se, että sovellus mahdollistaa useamman Boomin, Hyperboomin tai Megaboomin ketjuttamisen. Näin saman musiikin saa soimaan vaikka useammassa huoneessa tai huoneen reunoilta.

JBL-kaiuttimia on mahdollista kytkeä yhteen kaksi kappaletta.

Bilekategoriassa voitto menee JBL:lle, vaikka UE:n ketjutusominaisuus onkin hyödyllinen.

Siirrettävyys

Parhaatkin bileet päättyvät joskus, ja ämyrit on vietävä pois. Siispä siirrettävyys on tärkeä kriteeri.

JBL on painavampi (7,5 kg) ja kookkaampi. Sen mukana tulee kuitenkin kantohihna, jolla kaiuttimen saa kantoon putkikassin tapaan. Tämä tekee siitä inhimillisen siirrettävän, vaikka ei sitä huvikseen kanniskele.

JBL:n varusteisiin kuuluu kantohihna sekä mikrofoni suojapusseineen.­

UE painaa hieman alle 5 kiloa. Siinä on kantokahva tuskan helpottamiseksi.

Tämä kategoria menee käytännössä tasan. Halukkaat voivat nähdä maalikameran kuvasta millimetrieron UE:n hyväksi.

Ne pienet erot

Laitteissa on lisäksi muita mainittavia pikku eroja. JBL:n voi sijoittaa joko pystyyn tai pitkälleen. Tämä ei ole UE:ssa mahdollista, koska kaiutin antaa joka suuntaan.

UE:n sovelluksessa on integraatio Spotify-, Deezer- ja Amazon Music -soittolistoihin. Tämä on loppujen lopuksi aika turha ominaisuus, sillä suoraan aidosta sovelluksesta puhelimella soittaminen on helpointa.

Mikään kaiuttimien pienistä eroista ei ole kuitenkaan syy ostaa yhtä tai toista.

No, kumpi?

Kumpi kaiuttimista kannattaa ostaa? Riippuu.

Jos kriteeri on äänenlaatu, valinta on selvä: Ultimate Ears Hyperboom.

Jos tarvetta taas on näyttävälle bile- ja karaokelaitteelle, jolla voi soittaa musiikkiakin, valinta on JBL. Partybox paikkaa äänentoistollisia puutteitaan satasen halvemmalla hinnalla.

Ja vielä yksi muistutus: Jos ostat kaiuttimen ja käytät sitä bilemasiinana, muistetaan ne turvavälit!

* UE ei ilmoita tehoja watteina