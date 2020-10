Kaksintaistelussa odotetut huippuluurit: OnePlus 8T vastaan Xiaomi Mi 10T Pro

Testasimme pian kauppoihin saapuvat OnePlussan ja Xiaomin uudet 5g-puhelimet.

Noin 600 euroa on kiinnostava hintaluokka älypuhelimille. Vaikka lippulaivapuhelimeen ei vielä aivan päästä, puhelimeen saa paljon huippulaitteiden ominaisuuksia. Niistä 5g on yksi.

Hintaluokassa käytävä kilpailu on kiristynyt. Kauppoihin saapuu pikapuoliin kaksi mielenkiintoista uutuutta: Pidempään Suomessa myydyn OnePlussan 8T sekä Xiaomin Mi 10T Pro-versioineen.

Testasimme Xiaomista järeämmän 649 euron 10T Pro -version. Se eroaa satasen halvemmasta perusmallista suuremmalla keskusmuistilla ja tallennustilalla sekä selkeästi järeämmällä kameralla.

OnePlus puolestaan julkaisi vain 8T:n, joka syrjäyttää keväällä julkaistun 8-mallin. OnePlus 8T Prota ei tällä erää nähty, sillä keväällä julkaistu 8 Pro jatkaa valmistajan huippumallina. Testasimme 699 euron 12/256 Gt -version OnePlussasta, 8/128 Gt -malli on satasen halvempi.

Design ja istuvuus käteen

Designiltaan puhelimet ovat varsin samankaltaisia. Xiaomi on hieman kookkaampi ja painavampi ja sen kamera on järeämpi. Kummankin näyttö kaartuu hieman sivuilta.

Xiaomin pintamateriaali on hieman lasisemman ja OnePlussan hieman muovisemman tuntuista. Paremmuus on puhtaasti makuasia, ja siihen vaikuttanevat myös tarjolla olevat värivaihtoehdot.

OnePlussan sormenjälkilukija on näytön alaosassa, Xiaomin taas puhelimen kyljessä olevassa virtapainikkeessa. Molemmat toimivat nopeasti ja luotettavasti.­

OnePlussan sormenjälkilukija on näytössä, Xiaomin laitteen reunassa. Sijoittelu on makuasia, Xiaomin ratkaisu miellyttää testaajaa enemmän.

Käyttöjärjestelmä

Molemmat puhelimet perustuvat Googlen Androidiin, eli niissä on tarjolla kaikki Googlen palvelut Play-sovelluskauppaa myöten.

Laitteiden käyttöönotto on tehty helpoksi, mutta kummassakaan ei kannata klikkailla kaikkiin kysymyksiin myöntävästi. Molemmat tuputtavat oman tilin rekisteröimistä valmistajalle, mikä ei ole tarpeellista. Myös tietojenkeruuta koskevien kohtien kanssa kannattaa olla tarkkana, Xiaomissa tämä on vielä melko huomaamattomana ruudun alareunassa.

Valmistajien näkemykset Androidista poikkeavat toisistaan aika lailla. OnePlussan OxygenOS on suhteellisen maltillisesti viritelty, ja on varsin lähellä perus-Androidia. Sen opettelu on helppoa toisesta puhelimesta siirtyvälle.

OnePlussan (vasemmalla) valikkonäkymä on lähellä perus-Androidia. Xiaomin karkkikuorrutetussa näkymässä selitetekstit skrollaavat ja ovat vaikealukuisia.­

Xiaomin MIUI-käyttöliittymä on rankalla kädellä käsitelty. Siinä on joitakin ärsyttäviä piirteitä, kuten valikoissa oikealta vasemmalle skrollaavat valikkotekstit. Ne ovat yksinkertaisen huono valinta ja tekevät tekstin lukemisesta vaikeaa. Aikaisempia Xiaomin puhelimia on vaivannut tietty viimeistelemättömyys, joka on näkynyt suomennoksissa ja käytettävyydessä. Nyt ne loistavat pääosin poissaolollaan.

Käyttöjärjestelmän selkeydessä ja käytettävyydessä OnePlus voittaa kaksintaistelun.

Ohjelmiston ajantasaisuus ja tietoturva

OnePlus 8T perustuu Androidin uusimpaan 11 -versioon, joten siinä on jo käyttöjärjestelmän puolesta kilpailijaansa enemmän ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa kertakäyttöisten oikeuksien antaminen sovellukselle esimerkiksi paikkatietoihin pääsemiseksi tai tumman tilan käyttöönotto auringon nousun ja laskun perusteella.

Xiaomissa on Androidin 10-versio, joka sekin on edelleen ajanmukainen. Testilaitteessa se oli myös tietoturvaltaan ajan tasalla. Se päivittyy oletettavasti Android 11:een myöhemmin.

Molempien testilaitteiden mukana tuli ilahduttavasti läpinäkyvä suojakuori.­

Mistä päästäänkin seuraavaan asiaan. Raskaasti muunnellussa Xiaomin Androidissa päivitysten tulosta ajallaan ei ole takuita. Xiaomi ei sitoudu säännölliseen päivitysrytmiin tai vähimmäistakarajaan päivitysten toimittamisen suhteen, mikä on merkittävä puute. Allekirjoittaneelle se on riittävä syy jättää puhelin ostamatta.

OnePlus lupaa turvapäivityksiä 3 vuoden ajan ja Androidin tulevia versiopäivityksiä 2 vuotta. Tämä on suuri plussa OnePlussalle, joka saa selkävoiton turvallisuudesta kisattaessa.

Kamera

Molempien kamerat tekevät hyvää jälkeä. Xiaomin kamera on aavistuksen verran valoherkempi, mikä näkyy hiuksenhienoina eroina pimeäkuvauksessa. Tämä kallistaa vaakakuppia sen eduksi heikon valon tilanteissa.

Xiaomissa on myös yli tuplasti järeämpi pääkameran kenno (108 vs. 48 megapikseliä), mikä antaa sille edun myös kirkkaan valon tilanteissa ja vaikkapa maisemakuvauksessa. Ihmisiä kuvattaessa Xiaomi tosin välillä soveltaa ihoon airbrush-tyyppistä puuteriefektiä. Jostain kumman syystä Xiaomin kuvissa on oletusarvoisesti valmistajan vesileima päällä, mikä on lähinnä kiusantekoa käyttäjille. Tämä on poistettava itse asetuksista.

Xiaomin (yllä) kamera on järeämpi ja myös hieman parempi.­

Molemmissa on 123 asteen ultralaajakuvakamera. Niiden jäljessä ei ole merkittävää eroa. Kummassakaan laitteessa ei ole digitaalista zoomia.

Selfie-kameroissa Xiaomin kenno on suurempi. Tämä tekee sen kuvista tarkempia, mutta väreiltään OnePlus tekee hieman parempaa jälkeä.

Kokonaisuudessaan kameroissa Xiaomi vetää pidemmän korren.

Näyttö

Molemmat puhelimet on varustettu laadukkaalla näytöllä, mutta ne luottavat eri tekniikkaan. Xiaomissa on virkistystaajuudeltaan nopeampi 144 hertsin ips lcd -näyttö, mutta OnePlussan 120 hertsin näyttö perustuu laadukkaampaan amoled-tekniikkaan.

Molempien näytöt ovat enemmän kuin riittäviä tavalliselle käyttäjälle. Sekä kirkkaus että kosketusherkkyys on OnePlussassa hieman parempi, mutta yksiselitteistä voittajaa ei tässä sarjassa nimetä.

Tehot

Laitteiden suorituskyky on käytännössä melkein sama, sillä kumpikin käyttää Qualcommin Snapdragon 865 -sirua. Geekbench-nopeustestissä tulokset menivät ristiin, ja erot olivat marginaaliset (multi-core score Xiaomi 3326 / OnePlus 3155, compute Xiaomi 3192 / OnePlus 3207).

Myöskään sovelluskäytössä eroja ei ole. Käytännössä eroja syntyy enemmän mallisarjan sisällä riippuen siitä, miten suurella muistilla laite on varustettu.

Tämä erä päättyy tasan.

Akku ja lataus

Xiaomissa on hieman OnePlussaa järeämpi akku (5000 vs. 4500 mAh). Ero on pieni, eikä kummankaan puhelimen raja tullut vastaan yhden päivän aikana.

OnePlussan laturi (oikealla) on nopeampi, mutta myös järeämpi. Se liitetään latausjohtoon usb-c-portin kautta. Xiaomissa on vanhempi usb-a johdon liitäntänä.­

OnePlussassa puolestaan on tuplasti tehokkaampi laturi (65 W vs. 33 W), mikä tekee elämästä aidosti helppoa. Niksi on siinä, että OnePlussassa on kaksi 2250 milliampeerin akkua, joita ladataan samanaikaisesti. Näin puhelimen saa tyhjästä melkein täysille tehoille runsaassa puolessa tunnissa ja puhelimen voi ladata pikapyrähdyksellä melkein missä vain ja lataamisen yöaikaan voi unohtaa. Tämä kaikki toki edellyttää, että 8T:n oma laturi on käsillä.

Tämän myötä voitto virtakisassa menee OnePlussalle.

Ja voittaja on...

Molemmilla valmistajilla on omia virityksiä, jotka ovat luokkaa ”ihan kiva”. OnePlussalla on fyysinen vaiennuskytkin, ja erilaisia vaihtoehtoja ”ympäristönäytöiksi” eli koko ajan päällä oleviksi lukitusnäytöiksi.

OnePlussan 65 watin pikalataus on nopein, mitä on toistaiseksi nähty.­

Xiaomi taas on viritellyt kameraansa erilaisilla yötiloilla. Molemmilla on myös silmiä vähemmän rasittava lukutila. Pieniä ominaisuuksia on ämpärikaupalla, mutta ne ovat tuskin kenellekään syy ostaa puhelinta.

Suurimmat erot laitteiden välillä ovat tietoturvassa, latauksessa ja kamerassa. Kaksi edellistä ovat selkeästi OnePlussan eduksi, viimeinen hieman vähemmissä määrin Xiaomin eduksi.

Jos joku näistä on ratkaiseva ominaisuus, valinta kannattaa tehdä näillä perusteilla. Useamman kategoriavoiton myötä ja allekirjoittaneelle dealbreakerina toimivan turvapuolen myötä voitto kaksintaistelussa menee OnePlussalle.

Jos taulukko ei näy, voit katsoa sen täällä.