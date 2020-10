Onko alle 400 euron 5g-puhelin hyvä ostos? Testissä salamastartin saanut OnePlus Nord

Kauppoihin alkaa tulla keskihintaisia 5g-puhelimia. Testasimme Suomessa tukevan aseman saaneen OnePlussan Nordin.

Kiinalainen, mutta Suomessa hyvän aseman saavuttanut OnePlus yllätti – tavallaan – julkaisemalla kesällä halpa-5g-puhelimen, OnePlus Nordin.

OnePlus näyttää palanneen keskisarjaan jäädäkseen, sillä yhtiö on ilmoittanut jatkavansa Nord-tuotesarjaa myöhemmin. Tämän lisäksi seuraava kalliimpi puhelin, OnePlus 8T, julkaistaan jo parin viikon kuluttua.

Toki ”halpa” on suhteellinen käsite. Laitteen hinta hipoo 400 euroa, mutta se on silti 5g-puhelimien kategoriassa vähän. Suurin osa 5g-puhelimista on valmistajien huippumalleja, eikä ihan aina edes tonni riitä.

Nordin hintaa on painettu alas tekemällä kompromisseja OnePlussan lippulaivamallisarjoihin verrattuna. Tarjolla ei ole langatonta latausta, vesitiiviyttä tai stereokaiuttimia. Edullinen hinta on kuitenkin saanut monet suomalaiset puhelinkaupoille, ja laite on kärsinyt jopa saatavuusongelmista.

Asiallinen ensivaikutelma

Laatikosta paljastuu puhelin, jonka ensivaikutelma on kohtalaisen hyvä. Värit ovat muodikkaita pastellisävyjä. Kyseessä ei silmin nähden ole luksusmalli, koska kromaukset, pintakäsittelyt ja kallis blingbling loistaa poissaolollaan. Sen sijaan tarjolla on hieman pullukka, mutta kompakti ja käteen hyvin istuva puhelin. Jos sitä pitäisi jollain tavalla kuvailla, ”siro möykky” lienee aika lähellä totuutta.

Kuori on muovisen tuntuinen, mikä tekee siitä kädessä liukkaan. Suojakuori saattaa olla siis perusteltu investointi. Laite ei tunnu kuitenkaan halvalta rimpulalta.

OnePlussan erikoisuus on fyysinen hälytysäänten kytkin. Asentoja on kolme (päällä, värinä, poissa).­

Puhelimen käyttöönotto on suoraviivainen projekti, vaikka klikkaillessa onkin turhan helppoa liittyä vahingossa OnePlusin kehitys- ja markkinointiohjelmiin. Tarkkana siis valintojen kanssa. Ne tarvitsee tehdä vain kertaalleen.

OnePlussan näkemys Androidista – Oxygen OS – on mukavan maltillisesti kustomoitu, eli puhelimen kanssa pääsee nopeasti sinuiksi. Mukana on edelleen OnePlussan erikoisuus, eli fyysinen liukukytkin puhelimen soittoäänille (pois–värinä–äänetön).

Hintaluokassaan hyvä kamera

Vaikka puhelimessa on tehty kompromisseja, on ilo huomata, että kamerapuoli on yllättävän hyvällä tolalla. Puhelimen 48 megapikselin pääkamera on lähes samaa tasoa kuin keväällä julkaistussa OnePlus 8:ssa. Lisäksi tarjolla on lähikuvaukseen tarkoitettu makrokuvaustila sekä ultralaajakuva.

Optista zoomia ei ole. Kohdetta lähemmäs pääsee ainoastaan digitaalisella zoomilla eli menettämällä informaatiota.

Elävyydeltään ja värintoistoltaan kamera häviää selkeästi lippulaivapuhelimille, kuten OnePlus 8T:lle ja Samsungin sekä Huawein huippumalleille. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on 400 euron puhelin, joten suoritus on hyvä.

Selfiekamerat on upotettu näytön vasempaan yläkulmaan. Valmistaja peittelee linssejä valmiilla taustakuvillaan, jotka kaikki tummenevat linssien kohdalta.­

Nordissa on satsattu etenkin selfiekameraan, mikä on erikoinen veto. Näyttöön on upotettu kaksi kameraa (32 + 8 megapikseliä). Niiden jälki on kieltämättä hyvää. Ilmeisesti OnePlussalla on tehty siinä määrin kohderyhmätutkimusta, että tämä on juuri se paikka minne raskasta tavaraa on haluttu laittaa.

128 gigatavun tallennustila on sinänsä riittävä, mutta satasen lisäsijoituksella massamuistin saa lisättyä varttiteraan ja keskusmuistin 8 gigasta 12:een. Useimmille tosin riittänee kevyempi vaihtoehto.

Näyttö on riittävän hyvä. Se häviää niin kirkkaudessa kuin väritoistossa kalliimmille puhelimille, mutta omassa hintaluokassaan se pärjää hyvin.

Laitteessa on hintaluokkaansa nähden varsin järeä 4115 milliampeeritunnin akku. Vaikka 5g kuluttaa 4g:tä enemmän tehoa, akkua on vaikea saada tyhjennettyä yhden päivän aikana.

5g? Kyllä, se toimii

Niin, sitten oli se 5g. OnePlusissa on Qualcommin Snapdragon 765G -prosessori. Se ei ole markkinoiden suorituskykyisin piiri, mutta silti täysin riittävä, ja sen sisäänrakennettu 5g-modeemi takaa hyvän yhteensopivuuden.

Helsingissä tehdyssä testissä puhelin tarjosi noin 830 megabitin latausnopeuden Elisan 5g-verkosta ja 100 megabittiä verkkoon. Samassa yhteydessä testattu Samsungin Galaxy S20 Ultra 5G antoi nopeudeksi 800/90 megabittiä.

Tästä ei voi vetää johtopäätöstä, jonka mukaan OnePlus olisi Samsungia nopeampi, sillä verkon tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöasteen mukaan. Sen perusteella on kuitenkin turvallista sanoa, että Nordin 5g-suorituskyky on samaa luokkaa kuin yli tuplasti kalliimmilla huippupuhelimilla. Kumma kyllä puhelin ei osaa hyödyntää uusia langattomia wifi 6 -verkkoja, vaikka piirisarjan tasolla tuki olisikin.

Nord on hyvä siinä, mihin se on tarkoitettu: 5g-puhelimena. Tiedonsiirron nopeus ei ole ongelma.­

On siis helppo vetää se johtopäätös, että OnePlus Nord on hintansa arvoinen 5g-puhelin.

Tämä ei ole kuitenkaan suora ostokehotus. Itse kunkin kannattaa harkita, tarvitseeko 5g:tä. Uuden tekniikan merkittävin hyöty tällä hetkellä on nopeutunut vasteaika, kakkosena tulee lisääntynyt nopeus.

Hyvä vaihtoehto, jos tarvitset 5g-puhelimen

Jos nykyinen 4g-puhelimesi ja -liittymäsi riittävät sinulle hyvin, ei 5g-kauppaan ole vielä kiirettä. Jos järeä video näkyy riittävän terävänä ja tökkimättä, älä päivitä päivittämisen ilosta. Tekniikka on uutta, ja hinnat laskevat pikku hiljaa.

Jos taas olet ostamassa joka tapauksessa uutta keskihintaista puhelinta, Nord on hyvä kandidaatti. Vuoden parin sisään 5g on valtavirtaa, joten etenkin kalliin ja pitkäikäiseksi tarkoitetun 4g-puhelimen ostaminen on huono päätös.

Nordin liitännät ovat varsin spartalaiset: usb-portti lataukselle (langatonta latausta ei ole) ja sim-kelkka. Kaiuttimet toistavat monoääntä.­

Nord on siinä mielessä turvallinen ja tulevaisuuden kanssa yhteensopiva valinta, että voit halutessasi aloittaa sen käytön liittymähinnaltaan edullisempana 4g-puhelimena ja vaihtaa myöhemmin 5g-liittymään.

Sama pätee toki muihinkin edullisiin 5g-puhelimiin. Sellaisia tarjoavat alle 400 euron sarjassa myös Huawei, Motorola ja Xiaomi.