Samsungin ”papukuulokkeet” ovat taatusti erilaiset – ja ne kuulostavat hyvältä

Samsung Galaxy Buds Live -nappikuulokkeet on toteutettu eri tavalla. Soundi on hyvä, mutta käytettävyydessä ne kompastelevat.

Täysin langattomat eli true wireless -nappikuulokkeet ovat trendituote yli muiden. Ne toteutetaan kuitenkin yleensä yhdellä tavalla: korvakäytävään tunkeutuvissa kuulokkeissa on näkyvät sangat, jotka roikkuvat itse korvanapeista.

Markkinoiden näkyvin tuota ovat Applen AirPodit. Tuotteita on Suomessakin tarjolla kymmeniä ellei satoja, osa enemmän ja osa vähemmän Apple-kopioita.

Samsung on toteuttanut selkeästi toisenlaisen ratkaisun. Galaxy Buds Live -kuulokkeet ovat hyvin huomaamattomat, sillä pavunmuotoiset napit asettuvat korvakäytävän päälle korvalehteen tukeutuen. Niitä on hetkittäin vaikea edes erottaa.

Erilaiset korvassa

Buds Livet toimitetaan pienessä rasiassa, joka on hyvin pelkistetty: kuulokkeet, latauskotelo, toinen pari siivekkeitä korvaan sovittamista varten, latausjohto ja pari paperiohjetta. Siinäpä se.

Kuulokkeita ei työnnetä korvakäytävään, joten niiden asettelu korvaan vaatii hieman harjoittelua. Pienen harjoittelun jälkeen se alkaa onnistua nopeasti. Kiinnittäminen perustuu siihen, että ne painetaan korvan pieneen ”taskuun” ja kierretään paikoilleen.

Buds Livejen asettaminen korviin pitää opetella. Napit kierretään paikoilleen.­

Myös niiden asemoiminen latauskoteloon pitää opetella. Jos kontaktia ei synny tai kansi jää auki, korvapappeja ei ladata. Tämän oppii yleensä parin mokan jälkeen.

Napit ovat kevyet, 5,6 grammaa kappale. Niiden istuvuus on hyvä, ja ne pysyvät hyvin paikallaan urheilun aikanakin. Jos ne eivät tahdo pysyä paikallaan, voi niiden tiukkuutta parantaa mukana tulevilla hieman kookkaammilla kumisilla vaihtosiivekkeillä.

Kuulokkeissa on ipx2-tason kosteussuojaus, eli ne kestävät hikoilua tai pientä sadetta. Niissä uskaltaa siis lähteä lenkille pieneen sateeseen, muttei välttämättä hurjimpaan syysmyrskyyn ja triathlon-kisan uimaosuuden ajaksi ne kannattaa ottaa pois.

Kuulokkeissa on pienet silikonisiivet, jotka ovat vaihdettavissa istuvuuden parantamiseksi.­

Kuulokkeiden käyttöönoton pitäisi olla helppoa: Galaxy Wearable -sovellus puhelimeen, latausrasian kansi auki ja kuulokkeiden pitäisi kytkeytyä jotakuinkin automaattisesti. Samsungin sovellus ei ole välttämätön, mutta siitä on iloa.

Ihan näin ruusuisesti se ei mennyt, sillä Budsit halusivat välttämättä pariutua huoneessa olleen tietokoneen kanssa. Kymmenkunta minuuttia kestäneen ähkimisen jälkeen laitepari syntyi.

Äänenlaatu kunnossa

Äänenlaadussa Galaxy Buds Live yllättää iloisesti. Napit ovat pienet, mutta niissä on silti mukavasti sekä bassoa että riittävän kuulaasti diskanttia. Korvanappien kokoon nähden äänentoisto on kiitettävää. Raskaan sarjan hifisti ei luonnollisesti bluetooth-kuulokkeisiin koske.

Äänen painotuksia voi säätää, sillä Galaxy Wearablessa on taajuuskorjain. Se ei ole käyrien säädön yksityiskohtaisesti mahdollistava, vaan tarjolla on 6 valmista vaihtoehtoa.

Galaxy Wearable -sovelluksesta löytyy muun muassa karkea taajuuskorjain ja mahdollisuus ohjelmoida kosketustoiminnot uudelleen. Myös kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset tehdään sovelluksella.­

Buds Liven vastamelutoiminnosta käytetään nimeä kohinanvaimennus. Samsungin mukaan se ”pitää kohinan poissa mutta päästää maailman sisään. Se vähentää taustaääniä, muttei hävitä mitään tärkeää, kuten lauluääniä ja ilmoituksia.”

Kohinanpoisto kytketään päälle korvanapin pitkällä painalluksella tai sovelluksesta käsin. Se ei ole kovin aggressiivinen, eli toivotut äänet kuuluvat hyvin musiikin läpi. Esimerkiksi työkoneiden ääntä ne blokkaavat jonkin verran, mutta paljon kuuluu silti läpi. Melunpoisto ei pärjää kuppikuulokkeille millään, ja nappikuulokkeiden sarjassakin se on keskitasoa.

Kokonaisuutena vastamelu on pieni pettymys. Kuulokkeet eivät myöskään ole ääntä eristäviä, koska ne eivät asetu korvakäytävään.

Kompuroivat käytettävyydessä

Vaikka nappien ääni on hyvä, niiden käytettävyys jättää toivomisen varaa. Kun kuulokkeet asettaa korvaan tai ottaa pois, tulee melkein aina painaneeksi ohjausnappia. Myös kuulokkeen asennon korjaaminen johtaa yleensä virhepainallukseen.

Myös yhden ja kahden napautuksen tai pitkän painalluksen välillä tulee välillä virhetulkintoja. On ärsyttävää, kun soitin hyppää seuraavaan kappaleeseen kesken 40-minuuttisen proge-eepoksen, kun toisto oli tarkoitus keskeyttää hetkeksi. Ongelma lienee Samsungilla tiedossa, sillä sovelluksesta löytyy rautalankakurssi nappien oikeaoppisesta naputtelusta.

Korvaan asetettuna Buds Livet ovat varsin huomaamattomat.­

Nappien painallukset ovat uudelleen ohjelmoitavissa sovelluksesta käsin. Tai sitten ne saa kokonaan pois päältä, mikä eliminoi virheklikkailut.

Akkukesto on hyvällä tolalla. Nappien varaus kestää kuutisen tuntia kuuntelua, ja kotelosta saa noin kaksi latauskertaa (15 h) lisää. Näin pieneen kokoon survottuna tämä on hyvä saavutus. Pieni lisäplussa tulee siitä, että latauskotelon voi ladata usb-portin ohella langattomasti.

Kummassakin napissa on 3 mikrofonia, eli ne ovat oikein kelvolliset puhekuulokkeet. Koska kysymys on Samsungista, kuulokkeet ovat yhdistettävissä sen omaan Bixby-tekoälyavustajaan, ei Googlen tai Applen vastaaviin. Bixbyn hyödyllisyys on kuitenkin Suomessa huomattavasti edellisiä rajallisempi.

Johtopäätös Galaxy Buds Livestä on se, että se on hieman ristiriitainen tuote. Tärkein asia, äänenlaatu, on mallillaan nappikuulokkeiden yleistasoon suhteutettuna, mutta käytettävyydestä ei heru kiitettävää. Nappien kosketusohjauksesta voi toki luopua, mutta silloin niiden ohjaaminen menee puhelimen räpläämiseksi.

Latauskotelossa on virtaa nappien uudelleenlataamiseen kahdesti. Kuulokkeet on asemoitava koteloon tarkasti.­

Käytettävyyden rajoitukset johtuvat pitkälti kuulokkeiden designista – hyvin pienistä kuulokkeista ei saa täysin sulavasti ohjattavia oikein millään. Se on pienen koon hinta ainakin toistaiseksi.

Kuulokkeiden hinta 190 euroa on jotakuinkin tasapainossa nappien laadun kanssa. Kukin kohdallaan päättäköön painaako erinomainen käytettävyys vai pieni koko (ja tässä tapauksessa myös hyvä äänenlaatu) enemmän.