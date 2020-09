Creative yllättää laadukkailla pelikuulokkeilla – pari seikkaa nostaa silti karvat pystyyn

Creativen uudet pelikuulokkeet tarjoavat hintaansa nähden erinomaisen äänimaailman, mutta muutama yksityiskohta ärsyttää.

Creative ei ole välttämättä pelaajien ykkösvalinta, kun uusien kuulokkeiden valinta tulee ajankohtaiseksi. Mutta onko käsitys vanhentanut?

Ilta-Sanomat testasi taannoin myyntiin tulleet Creative SXFI Gamer -pelikuulokkeet, joiden suositushinta on 129,99 euroa. Testaajan yllätykseksi kuulokkeet on toistaiseksi ainakin ostettavissa vain Creativen verkkokaupasta.

Kuulokkeet ovat ulkoisesti melko hillityt, jossain määrin jopa tyylikkäät, varsinkin jos mikrofonin ottaa pois. Pannasta ja korvakupeista löytyy kuitenkin turhaa tekstiä, joka syö hieman ulkonäköpisteitä.

Luurit eivät paina tai purista mitenkään, vaikka painoa on 336 grammaa (ilman mikrofonia) tai 349 grammaa (mikrofonilla). Tuote on yhdistelmä muovia, alumiinia ja keinonahkaa. Älyvaahtomuovista valmistetut keinonahkaiset korvatyynyt eivät myöskään rupea hiostamaan pidemmänkään pelisession aikana.

Korvakupeissa on mainostekstit, jotka syövät hieman muuten tyylikästä ulkonäköä. Ledien värejä voi säätää vapaasti tai ottaa pois päältä.­

Kuulokkeet ovat langalliset. Tämän hyvä puoli on, että ne toimivat melkein kaikilla laitteilla. Testaaminen on tehty Windows pc:llä, mutta luurit toimivat lisäksi MacOS:lla, Linuxilla, PlayStation 4:llä, Xbox Onella, Nintendo Switchillä ja puhelimella (jos kuulokeliitäntä löytyy).

Eniten kuulokkeista saa irti yhdistämällä ne usb-c:llä, mutta koska sellaista ei vielä löydy kaikista laitteista, mukana tulee perinteiseen usb-paikkaan sopiva sovitin. Xboxiin ja puhelimeen luurit yhdistyvät ainoastaan perinteisellä 3,5 mm:n äänikaapelilla.

Myyntivaltti on Creativen Super X-Fi -teknologia, joka yksinkertaisesti selitettynä tarjoaa normaalia laajemman äänimaailman, vaikka korvan ympärillä on kaksi ääntä eristävää korvakuppia. Teknologia ei toimi Xboxilla tai puhelimella – sitä varten tarvitaan usb-c.

Äänimaailma on selvästi parempi kuin perinteisissä pelikuulokkeissa. Musiikin suurkuluttajana basso ei ole niin dominoiva kun pelikuulokkeissa yleensä, mutta sitäkin löytyy kyllä. Stereon lisäksi käytettävissä ovat virtuaaliset 5.1- ja 7.1 -tilaäänet.

Pelikäytössä kuulokkeita ei voi kuin ylistää: Counter-Strikessa kuulee pienetkin äänet, mutta Battlefield 4:ssä kuulokkeet pääsevät todella loistamaan. Kuulokkeista löytyy myös battle mode -äänitila, joka muokkaa äänimaailman räiskintäpeleille. Omaan makuun kyseinen tila oli liian bassoton ja eloton.

Korvatyynyt ovat keinonahkaiset, mutta eivät kuitenkaan hiosta korvia. Muhkeat korvakupit estävät kohtalaisesti ulkopuolisia ääniä.­

Loistavan äänimaailman vastapainoksi kuulokkeista löytyy ”Creativen kaikkien aikojen paras mikrofoni”, kuten laatikossa sanotaan – joka kuitenkin häviää selvästi esimerkiksi Logitech Pro X:lle.

Yllättäen mikrofoni toistaa puheäänen takaisin kuulokkeisiin kuten radiokuulokkeet. Jotkut tykkäävät ominaisuudesta, mutta omalla kohdallani tämä on kuulokkeet hyllyyn jättävä kynnyskysymys – ei jatkoon.

Mikrofonin päästä löytyy myös ärsyttävä punainen led-valo, joka pistää silmään yllättävän usein kahden näytön käyttäjänä. Mikrofoni mykistettäessä ledi jää vilkkumaan, joten valosta ei pääse eroon kuin ottamalla mikrofoni irti.

Vasemmasta korvakupista löytyvät kaikki nappulat. Kuvassa näkyvät SXFI-tilanäppäin, äänirulla ja mikrofonin mykistys.­

Vasemmasta korvakupista löytyvät kaikki tarvittavat napit: Mikrofonin mykistäminen, äänenvoimakkuutta säätävä rulla, usb-c-portti, 3,5 mm -paikka sekä SXFI-pikanappula, jolla saa ääni- ja pelitilan päälle tai pois.

Kuulokkeita varten löytyy kaksi sovellusta: SXFI App (iOS/Android) ja SXFI Control (Windows/Mac). Mobiilisovelluksella tekoäly säätää luurit itse kullekin sopivaksi, kunhan jaksaa ottaa kuvia kasvoista ja korvista. Windows-sovelluksella saa säädettyä äänitiloja, ledejä ja tehtyä esimerkiksi päivitykset.

Sovellukset eivät ole kuitenkaan pakollisia, sillä led-tiloja on kuulokkeissa valmiiksi kolme (päälle, sateenkaari, pois), Windows-sovellus taas tarjoaa viisi eri äänitilaa (puhdaslinjainen, tasainen, pelitila, pop, elokuva). Nämä riittivät ainakin testaajalle.

Äänitiloja on valmiiksi viisi erilaista. Elokuva oli testaajan oma ”kultainen keskitie” pelaamista ja musiikin kuuntelua ajatellen.­

Creativen peliluurit yllättivät: Pääasiassa muovinen tuote tuntuu laadukkaalta niin kädessä kuin päässä. Äänimaailma on pelikuulokkeille erinomainen, mutta mikrofoni on laadultaan lähinnä tyydyttävä. Hinta ei ole pahimmasta päästä, joskin peruspelaajalle se on ehkä aavistuksen liian korkea.

Ärsyttämään jäivät mikrofonin led-valo, monitoritoimintovalo sekä mukana toimitettava 1,3 metrinen usb-c-johto, joka on 50 senttiä lyhyempi kun mukana peruspiuhat yleensä. Usb-c-johto on myös valmistettu sellaisesta materiaalista, että jokainen kosketus siihen välittyy ärsyttävästi kuulokkeisiin.

Usb-c-piuhan voi toki vaihtaa pidempään ja laadukkaampaan, mutta tästä huolimatta tyydyn jatkossakin Logitech Pro X:n langattomaan versioon. Creativen äänimaailmaa tulee ikävä, mutta mikrofonia ja sen pikkuvikoja ei.