Peliarvostelu: Paperi-Mario naurattaa ja yhdistää kekseliäästi kaksi pelityyppiä

Tällä paperimiehellä ei työt lopu. Paper Mario joutuu tällä kertaa vastustamaan itämaistyylisiä paperintaittelijoita.

Paper Mario on yksi maailman kuuluisimman putkimiehen Super Marion kummallisimmista spin off-sarjoista. Ensi kerran päivänvalon Japanissa vuonna 2000 ja Euroopassa vuoden 2001 alussa nähnyt sarja yhdistelee Mario-sarjan hypi ja pompi -maailmaa japanityyppiseen roolipelimuottiin. Pelejä on tipahtanut yksi jokaiselle Nintendon tuosta lähtien tuottamalle pelikoneelle. Nyt on vuorossa Nintendo Switch.

Paper Mario on nimensä mukaisesti, öh, paperia. Pelin piirrostyyli perustuu siihen, että Mario ja kaikki muut hahmot sekä lähes kaikki maasto on paperista tehty. Se tarkoittaa, että kaksiulotteiset hahmot seikkailevat maailmassa, jossa hahmot voivat mennä ryttyyn tai jäädä jumiin kirjan väliin.

Samoilla apajilla liikkuu uutukainenkin. Paper Mario – The Origami King liittää mukaan origamin, siis japanilaisen paperintaittelun taidon.

Hyvää

Rento ja vaivaton yhdistelmä seikkailu- ja roolipeliä

Hersyvä ja kahjo huumori

Kekseliäs vuorovaikutus maaston kanssa

Huonoa

Taistelua on turhan paljon

Englanninkieliset vitsit menevät pienemmiltä ohi

Marion sienimaailman asujaimiston kimppuun hyökkää mystinen origamikuningas, jonka origamijoukot muuttavat vastustajansa origameiksi – onpa taittelua kerrakseen.

Peliin sisältyy aikamoinen annos hurttia huumoria. Huumori painottuu etenkin kreisiosastolle – keskellä metsää vaivaista elämää valittavan kannon elämästä puuttuu ”soul seed”, eli sielunsiemen. Kun sen löytää, alkaa kanto jorailla möreällä soul-äänellä ennen kuin syöksähtää jättimäiseksi puuksi.

Soul Seed tekee nuupahtaneelle kannolle ihmeitä.­

Paperiaihetta pyöritellään seikkailun edetessä viehättävän monilla tavoilla. Yksi pelin kantavista teemoista on vihollisten origamiksi taittelemien toad-sienialamaisten löytäminen mitä kummallisimmista loukoista. Sieniä löytyy useampia satoja, ja jokainen heittää oman puujalkavitsinsä ponnahtaessaan esiin.

Toinen paperijippo on Marion mukanaan kantama konfettipussi: viskomalla paperisilppua maahan rei’ittyihin reikiin, voi tehdä uusia paikkoja, joissa kävellä. Muutoinkin mukana on aika paljon seikkailupelimäistä ongelmanratkaisua.

Pelissä on paljon pieniä, hassuja ongelmia. Säilykepurkin saa auki, kun löytää lähistöltä säilykeharrastajien piknikin.­

Pelin taistelut hoidetaan vuoropohjaiseen roolipelityyliin – tosin tämäkin tehdään täysin omalla tavallaan. Mario seisoo renkaista koostuvan kiekon keskellä ja viholliset tulevat kohti reunoilta. Pelaajan tehtävä on järjestää kiekkoja pyörittelemällä viholliset siisteiksi jonoiksi, jolloin niiden yli voi hyppiä siistissä sarjassa. Toinen vaihtoehto on laittaa viholliset nelikulmaiseen laatikkoon Marion eteen, jolloin näitä voi paukauttaa mukana kulkevalla isolla lekalla.

Jos järjestelyhommat menevät pieleen, tulevat vihut rykelmänä niskaan. Tätä voi vältellä haalimalla mukaan muun muassa menetettyä voimaa palauttavia sieniä tai hyökkäysvoimaa parantavia teräskenkiä ja supervasaroita.

Taistelu vaikeutuu pelin edetessä. Lisävarusteet antavat helpotusta.­

Systeemi toimii ja lajittelun vaikeusaste kasvaa. Itse huomasin seinän nousevan pystyyn melko nopeasti – jossain vaiheessa huomasin, että täysistä pisteistä on täysin turha haaveilla. Game Overiin en missään vaiheessa joutunut, mutta runsaaseen taisteluun ehti paikoitellen turtua.

Kaiken kaikkiaan Paper Mario – The Origami King on hilpeä kevyt roolipeli. Aihepiiriltään se sopii kaikille perheen pienimmistä suurimpiin ja pelailua on hauska seurata vierestäkin. Pelissä on kuitenkin runsaasti englantia, ja etenkin vitsien ymmärtäminen edellyttää kielen osaamista. Onneksi ilman kielitaitoakaan pelaaminen ei maistu paperilta.

Eräässä vaiheessa pelistä alkaa löytyä kummallisia puuväripiirroksia. Syyllinen on jo turhankin lähellä tätä hissiä...­