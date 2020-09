Tutustuimme Samsungin ”tulevaisuuspuhelimeen”: tällainen on taittuvanäyttöinen 2099 euron kännykkä

Otimme ensituntuman taittuvanäyttöisestä Galaxy Z Fold2 -puhelimesta.

Jos kännykkäpiireissä oli viime vuonna kaksi iskusanaa, niin toinen oli 5g:n ohella taittuvanäyttöiset puhelimet. Samsung julkaisi loppuvuodesta Galaxy Foldin ja kiinalaiskilpailija Huawei Mate X:n.

Lupaavasti alkanut kilpajuoksu sai kuitenkin äkkilopun, kun Huawei päätyi USA:n talousministeriön mustalle listalle, eikä valmistajan taittuvista laitteista sen jälkeen enää juuri kuulunut.

Samsung julkaisi alkuvuodesta kevyemmän simpukkamallisen taittuvanäyttöisen Galaxy Z Flipin. Nyt on vuorossa alkuperäisen, ison laitteen uusittu versio, Galaxy Z Fold2. Korealaisvalmistaja julkaisi laitteen tiistaina.

IS Digitoday tutustui uutuuteen julkaisun kynnyksellä.

Edelleen paksu kuin mikä

Ensimmäinen vaikutelma puhelimesta on se, että se on paksu (13,8 mm). Tämä on enemmän kuin ymmärrettävää, sillä kyseessä on periaatteessa kaksi puhelinta päällekkäin – ja saranan viemä lisätila vielä siihen päälle. Tämä on tukala etutaskuun ujutettuna. Painavakin se on (282 g).

Kun Fold2 on suljettu, käytössä on 6,2 tuuman kakkosnäyttö.­

Seuraava havainto liittyy siihen, että puhelimen kakkosnäyttö – se joka lähinnä vastaa tavallisen kännykän ruutua – on riittävän kookas (6,2 tuumaa) ja tasokas. Ellei ole pakottavaa syytä avata puhelinta, perusomettamiset ja muut useimmat asiat saa hoidettua jo tässä nätisti.

Puhelin pääsee oikeuksiinsa, kun sen avaa. Silloin aukeaa 7,6-tuumainen päänäyttö, jonka kuvasuhde on ei-niin-standardi 22,5:18.

Näyttö tuntuu tavallista puhelinnäyttä pehmeämmältä ja taitoksen kohdalla on silminnähtävä ura aivan kuten edellisversiossakin. Kosketusta se kuitenkin tottelee moitteettomasti.

Kun näyttö on avattuna, esimerkiksi verkkosivuilla näkyy paljon enemmän tavaraa kuin tavallisen puhelimen näytöllä.­

Näytön käyttö sujuu luontevasti. Se pääsee parhaiten oikeuksiinsa kahta sovellusta samaan aikaan käytettäessä. Niiden suhteellista kokoa voi muunnella ja ikkunoita voi pitää auki vierekkäin tai päällekkäin. Videoiden katselu on hieman hassua, koska reunojen sururaidat ovat paksut kuin mitkä.

Ruudulla on mahdollista pitää samaan aikaan auki kahta sovellusta, vierekkäin tai päällekkäin.­

Jotkut sovellukset tukevat sisältöjen raahaamista ja tiputtamista viereiseen sovellukseen. Sovellusten lista ei kuitenkaan ole vielä kovin pitkä. Siitä on kuitenkin selkeästi iloa, näkyviin saa samaan aikaan kaksi sovellusta riittävän suurina.

Tehokas, mutta ei (ainakaan vielä) valokuvaajan valinta

Fold2:ssa ei ole Samsungin omaa Exynos-suoritinta, vaan moderni Qualcommin Snapdragon 865+. Syynä lienee se, että valmistusmäärät ovat siinä määrin pieniä ettei rinnakkaisia tuotesarjoja kannata juuri pitää. Siru tuo puhelimeen myös 5g-yhteydet.

Laitteessa on takapuolella 3 kameraa. Niin laajakuva, pääkamera kuin zoom on varustettu 12 megapikselin kennolla. Kun laite on käännetty auki, on mahdollista ottaa selfieitä pääkameralla ja käyttää esikatseluun kookasta kakkosnäyttöä. Tämä vaatii kuitenkin hieman kikkailua, mikä on puhelimen juttu noin muutenkin. Aina ei ole täysin selvää, miten tasapainottelu kahden näytön välillä tapahtuu.

Myös puhelimen pääkameralla voi ottaa selfieitä. Tällöin kakkosnäyttöä voi käyttää esikatseluun. (Joskin se on näppärämpää, kun puhelin on kokonaan auki.)­

Kameroiden jälki on kohtalaista, mutta kaukana alan parhaasta. Jälki on sisätiloissa välillä yllättävänkin suttuista. Syynä tähän lienee kameran ohjelmiston keskeneräisyys, joten parannuksia lienee – toivottavasti – tulossa.

Monta asentoa

Puhelinta on mahdollista käyttää saranan ”väliasennoissa”, eli kannettavan tietokoneen tai comminicatorin tyyliin, jolloin alaruudulle on mahdollista saada esimerkiksi videotoistimen ohjaimet. Näppärä ominaisuus, mutta tuskin kellekään syy ostaa puhelinta.

Näytön jatkuva aukominen ja sulkeminen herättää kysymyksen saranoiden jaksamisesta. Samsung lupaa laitteelle 200 000 avaamis- ja sulkemiskertaa. Suurin kysymys on kuitenkin, missä määrän saranat löystyvät. Tähän ei lyhyellä testillä ole mahdollista saada vastausta.

Puhelin toimii itse omana jalustanaan, kun sillä ottaa valokuvia kansi puoliksi auki. Ylemmällä ruudulla näkyy kameran esikatselu, alemmalla aiemmin otetut kuvat.­

Mukana on paljon näppäriä pieniä ominaisuuksia, kuten käänteinen langaton lataus (puhelimella voi ladata toista puhelinta tai vaikkapa kuulokkeita) sekä stereokaiuttimet.

Laiteen luonteesta johtuen siinä ei ole ip68-vesi- ja pölytiiviyssuositusta Samsungin muiden huippulaitteiden tapaan. Tämä taskussa ei siis kannata lähteä lenkille kaatosateessa.

Puhelin ei tunnu ihan niin paljon teknologiademolta kuin edellisen sukupolven Fold. Massatuote se ei silti vielä ole – siitä pitää viimeistään huolen 2099 euron hinta.

Mutta taittuvanäyttöiset puhelimet kehittyvät koko ajan. 3 vuoden päästä ne voivat olla jo todellinen vaihtoehto. Looginen kehitysaskel olisi liittää Fold-sarjaan Note-puhelimista tuttu kynä. Se vaatii kuitenkin vielä taittuvien näyttöjen tekniikan kehittämistä.

Samaan aikaan näytöissä tuntuu tapahtuvan yllättäviä asioita myös toisaalta. LG:n kaksinäyttöisestä Wing-puhelimesta vuoti hiljattain kuvia julkisuuteen. Siinä toinen ruutu on toteutettu puhelimen rungosta esiin kääntyvänä.