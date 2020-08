Testissä Sennheiserin pelikuulokkeet – näillä kelpaa kuunnella musiikkiakin

Pelimaailmaan astunut kuulokevalmistaja on säilyttänyt äänenlaadun pelituotteissaankin.

Pelikuulokkeet ovat tuoteryhmä, jonne monet firmat ovat viime aikoina laajentaneet. Yksi näistä on perinteisenä laatukuulokkeiden valmistajana tunnettu Sennheiser. Kuulokevalmistajan langattomat GSP 370 -kuulokkeet on tarkoitettu pc- ja Playstation-pelaajille.

Kuulokkeet ovat tyylikkään harmaat ja pelkistetyt, mutta ne eivät herätä pelonsekaista kunnioitusta. Muovinen toteutus on hieman halvan tuntuinen, vaikka kuulokkeet istuvatkin mukavasti päähän. Muovin etu on siinä, että kuulokkeet ovat kevyet päässä.

Kuulokkeet eivät ole varsinaisesti kauniit tai elegantit, mutta ajavat asiansa. Mikrofonisangan voi taittaa pystysuuntaan, muttei irrottaa.

Korvatyynyt saisivat olla hieman pehmeämmät ja järeämmät. Eivät ne korvia varsinaisesti paina, mutta toteutus on keskivertoa.

Mikrofonisanka on toteutettu fiksusti. Se on kiinteä, mutta sen ylös nostaminen mykistää mikrofonin. Se ei myöskään häiritse pystyasennossa. Se ei ole ulkonäöltään erityisen elegantti, mutta tämä on enemmän sivuseikka.

Yhteys vain usb-lähettimellä

Säädinpuolella virtakytkin on melkoinen rimpula, jonka kestävyys ajan mittaan hieman huolettaa. Äänenvoimakkuuden säädin sen sijaan on yksi parhaita pelikuulokkeissa nähdyistä. Se on toteutettu kookkaalla oikeaan kuulokkeeseen sijoitetulla rullasäätimellä, jolla volyymia saa säädettyä portaattomasti.

Vasemmassa kuulokkeessa on latauksen tason ilmaisin, (harvoin tarvittava) latausliitin sekä valitettavan köykäinen virtanappi.

Kuulokkeet toimivat vain ja ainoastaan omalla radiolähettimellään. Tämä on usb-mokkula, joka työnnetään Playstationin tai pc:n kylkeen. Sovitinta tulevia vain usb-c:llä varustettuja tietokoneita varten ei ole.

Toteutuksessa ei ole haukuttavaa. Kuulokkeet alkavat toimia moitteettomasti heti kytkemisen jälkeen.

Oikeassa kuulokkeessa oleva äänenvoimakkuuden rullasäädin on parhaita vastaan tulleita.

Pc:lle tarjotaan Sennheiser Gaming Suitesta testin aikana nimensä Epos Sennheiser Gaming Suiteksi muuttanutta ohjelmistoa. Valitettavasti nimenmuutoksen myötä sovellus lakkasi myös toimimasta, joten paluu aikaisempaan versioon oli tosiasia.

Hyvin toiminut vanhempi versio tarjoaa muun muassa taajuuskorjaimen sekä mahdollisuuden päivittää kuulokkeiden sekä lähettimen ohjelmiston.

Ohjelmiston tarjoama virtuaalinen 7.1-äänimaailma ei avaa taivaita. Se muuttaa äänen laatua dramaattisesti ja tavalla, joka ei useimpiin tilanteisiin sovi. Hiiviskelypeleissä siitä saattaa olla todellista iloa.

Mahdollisuuksia mikrofonin asetusten säätöön on runsaasti.

Myös mikrofonin ääntä voi muokata ohjelmistolla, mutta erot eri asetusten välillä ovat pienehköjä. Myös mikrofonin herkkyyden säätö ja taustamelun poisto onnistuu samalla. Peli- ja nettipuhelukäyttöön mikrofoni on täysin riittävä, striimaaja tai podcastaaja halunnee turvautua muihin vaihtoehtoihin.

Kelpaavat myös musiikin kuunteluun

”Senkku” tulee äänentoiston maailmasta ja on ilo huomata, että tämä tuntuu myös pelikuulokkeissa. Vaikka kovan luokan hifistä ei puhuta, musiikin kuunteluun luurit sopivat merkittävästi keskivertopelikuulokkeita paremmin. Ääni on terävää ja tasapainoista. Bassoa ei ylikorosteta monien peliluurien tapaan, mikä on suuri plussa. 200 euron hintaluokassa suoritus on mainio.

Ohjelmistossa on taajuuskorjain, jossa on esiasetukset pelaamiselle, musiikille ja elokuville. Säädöt voi toki tehdä myös itse.

Koska äänenlaatu on sen verran hyvä, on pieni sääli, etteivät kuulokkeet kytkeydy puhelimeen. Toisaalta harva halunnee kulkea kaupungilla mikrofonisanka pystyyn nostettuna – sitä kun ei käy irrottaminen. Lisäksi luurit ovat ulkonäöltään sen verran kolhot, että nämä päällä ei ehkä julkisilla paikoilla juoksennella.

Kuulokkeiden suurin plussa on niille luvattu huikea akkukesto. Valmistaja lupaa akulle peräti sadan tunnin käyttöä yhdellä latauksella, mikä on melkoinen luku. Mikä hauskinta, tälle vaikuttaa myös olevan katetta. Testijakson aikana kuulokkeet jaksoivat ja jaksoivat, eivätkä käyttösessiot vetäneet akkumittaria alaspäin kuin vähän kerrallaan.

Paketin mukana tulee poikkeuksellisen pitkä latausjohto, usb-porttiin menevä lähetin sekä pakolliset paperit.

Sennheiser GSP 370:ien muista luureista erottavia vahvuuksia on kaksi: akkukesto ja äänenlaatu. Muiden tärkeiden ominaisuuksien, eli istuvuuden, käyttömukavuuden, mikrofonin laadun ja oheisohjelmiston suhteen headset suoriutuu välillä keskitaso – vahva keskitaso. Nämä tekevät siitä hyvin hintansa eli noin 200 euron arvoisen pakkauksen.