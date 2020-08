Creative teki taatusti erilaiset nappikuulokkeet – testasimme erikoiset SXFI Triot

Johto ja vahvistin erottavat uudet nappikuulokkeet valtavirrasta.

Kuulokkeet ovat tällä hetkellä ehkä kuumin tuoteryhmä elektroniikkakaupassa. Yksi tuoteryhmä on ylitse muiden: täyslangattomat kuulokkeet, eli nappikuulokkeet, joissa ei ole piuhoja lainkaan.

Takavuosien äänituotteiden meganimi Creative tekee kuitenkin asiat täysin toisin uusilla SFXI Trio -kuulokkeillaan. Kyseessä ovat nimittäin Android-puhelimen usb-c-porttiin kytkettävät täyslangalliset kuulokkeet, jotka sisältävät erikoisuuksia moneen lähtöön.

Komeat kuulokkeet

Ulkoisesti kuulokkeet näyttävät hyvältä. Kaapeli on tukevaa punosta, korvanapit pronssattua metallia, ja mukana tulee peräti kuusi (6) paria korvatyynyjä istuvuuden takaamiseksi. Tyynyjen vaihteluväli on 10–16 mm (15-millistä ei ole). Piuhassa on mikrofoni äänipuheluita varten.

Kuulokkeet saa istutettua helposti korviin. Langattomiin kuulokkeisiin tottuneille nyörit ja etenkin siinä oleva vahvistinmokkula painavat yllättävän paljon. Tämän huomaa etenkin juostessa, kun mötikkä heiluu ja painaa. Tiukasti istuvat tulpat pitävät kuulokkeet paikallaan, mutta kokemus ei ole höyhenenkevyt. Lisäksi johdot leuan alle yhdistävä kiristysklipsi löystyy käytössä pikkuhiljaa.

Pakkauksessa tulee kuulokkeiden, kuuloketyynyjen ja säilytyskotelon ohella usb-sovitin sekä kiinnitysklipsi.

Paketissa tulee toinen klipsi piuhan kiinnittämiseksi rinnuksiin. Lisäksi mukana on usb-c:n vanhemmaksi usb-a:ksi muuntava sovitin, jolla kuulokkeet saa kiinni tietokoneeseen. Perinteiseen 3,5 millin ääniliitäntään kytkeminen ei onnistu.

Kun kuulokkeet kytkee puhelimeen, automaattiääni kehottaa lataamaan SXFI-sovelluksen ”maksimaalisen hyödyn saamiseksi”. Sovellus edellyttää nykytrendin mukaisesti pakollista rekisteröitymistä, muuten se ei toimi.

Äänenmuokkaus lennossa

Vahvistimessa on neljä nappia: äänenvoimakkuus ylös ja alas, pysäytysnappi sekä SXFI-tehostenappi.

Jälkimmäisessä on koko kuulokevirityksen idea. Kun sen napsauttaa päälle, käyttöön otetaan ohjelmoitu SXFI-äänitehoste. Perusmuodossaan se riisuu musiikin kaikesta ylimääräisestä, ja lopputulosta voi luonnehtia jopa karuksi. Äänestä katoaa pehmeys, kaiku ja lämpö, ja lopputulos on äärimmäisen pelkistetty ja studioääntä jäljittelevä.

Vahvistimen napit vasemmalta oikealle: volyymi alas, tauko/vastausnappi, volyymi ylös ja SXFI-tehosteen kytkin. Vihreä ledi kertoo tehosteen olevan käytössä.

Tätä ääntä voi säätää edelleen. Yksi tapa siihen on sovelluksessa tuleva taajuuskorjain. Toinen on ”personoidun” tai ”holografisen” äänikokemuksen rakentaminen. Tämä tapahtuu ottamalla sovelluksella kuvat omista korvista sekä kasvoista, ja Creative sanoo prosessoivansa lopputuloksesta kullekin kustomoidun ääniprofiilin.

Profiili tallennetaan kuulokkeisiin, joten sen saa käyttöön kuulokkeita myös toisilla laitteilla käytettäessä.

Allekirjoittanut ei huomannut suurta muutosta omien korvanmuotojen mukaan muokatun äänen ja peruslaadun välillä. Suurempi muutos on äänen pelkistäminen ja sitä seuraava mahdollisuus muokata sitä haluamakseen.

Sovelluksella otetaan kuva molemmista korvista, ja niitä käytetään äänen muokkaamiseen.

Muokkaamaton äänimaailma puolestaan on nappikuulokkeiksi hyvä ja tasapainoinen. Mikään äänialue ei yli- tai alikorostu merkittävästi.

Se, viekö SXFI-efekti ääntä parempaan vai huonompaan suuntaan, on makuasia. Testailun aikana perusääni tuntui sopivan paremmin yksiin tilanteisiin, prosessoitu toisiin.

Vastamelutoimintoa kuulokkeissa ei ole. Sen sijaan Creative puhuu markkinointitermein ”melun eristyksestä” (noise isolation), millä tarkoitetaan tiukkaa istuvuutta.

Erikoinen, mutta toimiva

Creative SXFI Trio on taatusti erilainen ja äänenlaadultaan hyvä nappikuulokeratkaisu. Sitä ei kuitenkaan voi suositella varauksetta aivan kaikille.

SXFI-sovelluksen ominaisuuksiin kuuluu taajuuskorjain. Sovellusta voi käyttää muutaman muunkin valmistajan kuin Creativen kuulokkeiden kanssa.

Usb-c-liitäntä rajoittaa käyttäjäkunnan Android-käyttäjiin (ainakin kunnes ensimmäinen usb-c-iPhone nähdään). Lisäksi langallisuus saattaa tuntua joidenkin mielestä kömpelöltä. Langallisuuden kääntöpuoli toki on se, että kuulokkeista eivät akut lopu kesken – sellaisia kun ei ole.

Äänenlaatu sen sijaan on nappikuulokkeiksi hyvä – sekä efektoituna että ilman. Se on jo saavutus sinänsä. Kun tämän yhdistää jotakuinkin siedettävään noin 130 euron hintaan, kyseessä on musiikin ystäville toimiva paketti.