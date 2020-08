IS testasi: Logitech teki täyden kympin pelikuulokkeista langattoman version

Logitech G Pro -sarjan tuotteita on tehty yhdessä ammattilaispelaajien kanssa. Kuvassa venäläinen Counter-Strike-pelaaja Anna ”Ant1ka” Ananikova.

Logitech teki langattoman version kehutuista pelikuulokkeistaan, mutta hinta hyppäsi samalla 199 euroon.

Laitevalmistaja Logitech julkaisi vuosi sitten Gaming-sarjaan kuuluvat Pro X -pelikuulokkeet, joka sai erinomaisia arvosteluita. IS:n testissä luurien sanottiin olevan täyden kympin tuote.

Nyt pelikuulokkeista on julkaistu uusi, langaton versio. Eroja on vähän, mutta ne tekevät tuotteesta jopa entistä paremman.

Luurien ulkonäkö ja muotoilu on käytännössä sama kuin vanhalla mallilla: Minimalistinen ja tyylikäs. Kuulokkeet ovat todella mukavat päässä, eivätkä ne alkaneet testijakson aikana kertaakaan painaa päätä.

Pro X -luurit ovat tyylikkäät. Ilman mikrofonia niitä voi käyttää esimerkiksi kaupungilla.

Keinonahkaiset korvatyynyt on tehty muodon muistavasta vaahtomuovista. Pääpanta on terästä, kuulokehaarukat alumiinia ja kupit itsessään mattapintaista muovia. Tuloksena on saatu laadukkaan tuntuinen kokonaisuus.

Langattomuuden takia vasemmassa kuulokkeessa on kaikki painikkeet eri toimintoja varten. Kuulokkeesta saa suoraan mykistettyä mikrofonin, säädettyä äänenvoimakkuutta sekä laitettua virran päälle tai pois.

Yhdistäminen tietokoneeseen ei tapahdu bluetoothilla vaan Logitechin 2,4 gigahertsin langattomalla Lightspeed-lähetystekniikalla. Yhdistämistä varten usb-paikkaan laitetaan vastaanotin, jonka kantama on jopa 12 metriä.

Äänen tai yhdistämisen kanssa ei ole ollut testijakson aikana kertaakaan ongelmia. Lähetystekniikan ja vastaanottimen takia kuulokkeet toimivat vain ja ainoastaan tietokoneella.

Lataus tapahtuu vasemmassa kuulokkeessa olevalla usb-c-portilla. Kuulokkeita voi käyttää latauksen aikana, mikä oli iloinen yllätys.

Akku kesti parin viikon testijakson aikana kerrallaan noin kaksi työpäivää eli 16 tuntia. Mainittakoon, että akku ei ole vaihdettava, mikä on varmasti monelle himopelaajalle iso miinus.

Pakettiin kuuluvat: Kuulokkeet, kantopussi, mikrofoni, ylimääräiset kankaiset vaahtomuovikorvatyynyt, Lightspeed-vastaanotin sekä 1,8 metrin usb-johto, jonka toisessa päässä on usb-c.

Äänimaailma ei ole hifistelijän mieleen, mutta pelaamiseen hieman keskivertoa parempi. Kuulokkeet tuntuvat loistavan erityisesti räiskintäpeleissä, joissa pienetkään äänet eivät jää huomaamatta. Musiikkiakin näillä kuuntelee, joskin tajunnan räjäyttävää elämystä ei kannata odottaa.

Luurien säätömahdollisuudet ovat keskivertoa paremmat. Asetusten muokkaamiseen tarvitsee Logitech G Hub -ohjelman, jonka kautta pääsee käsiksi äänen lisäksi mikrofonin säätöihin.

Irrotettava mikrofoni ei ole omassa peliporukassani jäänyt huomaamatta – ääni kuuluu selvästi tilanteessa kuin tilanteessa. Ääni on selvästi kirkkaampi kuin monella muulla porukan jäsenellä. Kuulokkeista on varmasti hyötyä esimerkiksi aloittavalle tubettajalle tai striimaajalle.

Logitech on onnistunut tekemään jo valmiiksi erinomaisista kuulokkeista entistä paremmat, vaikka varsinaisia uudistuksia ei ole. Selviä miinuksia ovat yhteensopimattomuus pelikonsolien kanssa sekä kiinteä akku. Sekä tietenkin noussut hinta.

Testaajalle mainitut miinukset eivät kuitenkaan olleet ongelmia, joten 199 euron hinta ei tunnu kohtuuttomalta. Mikäli langattomuus ei ole ehdoton vaatimus, langallinen versio on parempi ostos vajaalla 130 eurolla.