Muhkea ääni telkkariin ja striimattu musiikki soimaan – testissä Sonos Arc -soundbar

Testasimme muhkean äänen televisioon tuovan soundbarin, joka soveltuu myös musiikin kuunteluun.

Televisiot kasvavat ja paranevat koko ajan, mutta yksi niiden osa-alueista laahaa väkisinkin perässä: äänentoisto. Aina vain litteämmiksi käyviin töllöttimiin ei kummoisiakaan kaiuttimia mahdu, joten laadukasta ääntä arvostavien pitää kehitellä jotain muuta.

Yleisimmät vaihtoehdot ovat kuulokkeiden käyttäminen, telkkarin kytkeminen kotiteatterivahvistimeen tai soundbarin hankkiminen. Viimeisin vaihtoehto on ollut suomalaisten makuun, sillä soundbarien suosio on kasvanut viime vuosina kovasti.

Joskus äänipalkiksikin kutsuttu soundbar ei ole tarkkaan ottaen kaiutin, vaan kaiutinkotelo, joka pitää sisällään useita elementtejä. Se kytketään televisioon (ja mahdollisesti myös laajempaan surround-kaiutinjärjestelmään), ja se korvaa television äänen omallaan – yleensä paremmalla.

Amerikkalainen Sonos julkaisee soundbareja hyvin harvakseltaan, muta nyt on sellaisen aika. Uunituore Sonos Arc on tehty television ohella myös älylaitteiden kumppaniksi.

Olohuoneessa Sonos Arc on melkoinen jötkäle. Se vetää leveydeltään vertoja 65-tuumaiselle televisiolle.

Arcin asentamisen ensimmäinen vaihe on sen raahaaminen paikoilleen. 6,3 kiloa painavan möhkäleen voi laittaa joko makuulleen maahan tai kiinnittää seinään. Tilaa on hyvä olla, sillä Arcin leveys on 114 senttiä.

Sijoittamista seuraavat fyysiset kytkennät ja ohjelmallinen käyttöönotto.

Edellinen on helppoa: tarjolla on virtajohto, hdmi-kaapeli ja optinen liitin. Jälkimmäistä tulisi käyttää vain, jos telkkarissa ei ole hdmi:n äänen paluukanavaa tukevaa liitintä (hdmi arc, audio return channel). Optisella kaapelilla paras saavutettavissa oleva äänenlaatu on 5.1, hdmi:llä saa Dolby Atmoksen.

Jotta ääni ohjautuu soundbariin, television äänen ulostuloksi on määriteltävä hdmi arc.

Dolby Atmos on Dolbyn kehittämä, alaspäin yhteensopiva äänijärjestelmä, joka parantaa merkittävästi äänen avaruudellista hahmottamista etenkin korkeussuunnassa, äänien erottelua sekä äänen laatua. Se vaatii, että elokuva tai äänitallenne tukee sitä.

Soundbarissa on myös ethernet-liitäntä, jos palkin haluaa kiinni langalliseen verkkoon wifin sijasta. Lisäksi siinä on varsin huomaamattomat kosketussäätimet.

Arcin käyttöönotto älypuhelinsovelluksella on helppoa (kunhan lataa oikean, vaihtoehtoja oli pari). Hieman nihkeästi sovellus vaatii rekisteröitymistä ja kännykän paikkatietojen käyttämistä. Tämä trendikäs tiedonkeruu on ilmiö, josta olisi mukava päästä eroon.

Sonos-sovelluksen lisäksi Arcia voi ohjata television kaukosäätimellä, Apple AirPlay 2:lla tai Amazonin ja Googlen virtuaaliassistenttien ääniohjauksella. Jälkimmäiset tarkoittavat sitä, että soundbar kuuntelee koko ajan käyttäjäänsä.

Arkipäiväinen käyttö on helppoa. Kun Arc on kiinni hdmi arcissa, se integroituu osaksi television äänentoistoa, ja volyymi muuttuu telkkarin omaa kaukosäädintä painelemalla.

Sovellus ohjaa läpi asennusprosessin ja kysyy halutaanko käyttää virtuaaliavustajaa. Jos Spotify-toisto liitetään Sonos-sovelluksen osaksi, valmistaja kerää tietoja.

Sonos-sovellus tukee Spotifya, eli striimatun musiikin saa soimaan suoraan soundbarissa telkkarin ollessa kiinni. Bluetoothia ei ole, mutta kun puhelin ja Arc ovat samassa verkossa, musiikki soi ongelmitta. Pitkältä tuettujen palveluiden listalta löytyvät myös muun muassa Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music, Soundcloud ja Bandcamp.

Sovelluksessa on karkea taajuuskorjain, jolla pääsee säätelemään basson ja diskantin voimakkuuksia. Lisäksi tarjolla on säätöjä muun muassa mediakirjastojen lukemiseen, lapsilukoille, äänen pakkaukseen ja moneen muuhun asiaan.

Sonos Arcin tuoma lisäarvo telkkarin ääniin on huomattava. Laitteessa on kaikkiaan 11 kaiutinta, joista kaksi osoittaa ylöspäin ja kaksi sivuille. Näin rakennetaan 3d-äänimaisemaa, jonka toimiminen on toki pitkälti huoneesta kiinni.

Parantunutta ääntä voisi kuvailla parhaiten sanalla muhkea. Suurin parannus tapahtuu keskitaajuuksilla, jossa esimerkiksi television dialogista tulee aiempaa rikkaampaa. Vaikka ylä- ja alataajuudet eivät ole samalla tasolla, parannus telkkarikaiuttimiin on silti roima.

Alaäänten ystävät voivat täydentää settiä subwooferilla. Sonoksen sellainen melkein tuplaa investoinnin koon, joten harkintaa kannattaa käyttää. Myös takakaiuttimia on tarjolla halukkaille.

Arcissa on kaiuttimet myös päädyissä. Lisäksi kaksi kaiutinta osoittaa ylöspäin. Näitä käytetään 3d-tilaäänen rakentamiseen.

Musiikkikaiuttimena Arc on riittävän hyvä. Hifistä ei pääse puhumaan, mutta soundbarin tarjoama äänenlaatu lienee useimmille riittävä. Kuten telkkarin äänentoistossakin, korkeimmista ja matalimmista äänistä puuttuu jonkin verran ponnekkuutta.

Jos harkitset Arcin ostoa, kannattaa ensin tarkistaa, mihin telkkarisi pystyy. Moni soundbarin ominaisuuksista saattaa mennä hukkaan vanhemmalla telkkarilla, tärkeimpänä Dolby Atmos -äänet. Jos ostoslistalla on myös uusi telkkari, silloin rajoitus ei toki ole voimassa.

Ilmaiseksi tämä ei tietenkään tule. 900 euroa on paljon rahaa.

Investointi onkin perustelluin silloin, kun tarvetta on samaan aikaan sekä telkkarin äänibuustille että musiikintoistolaitteelle. Silloin rahalle alkaa tulla katetta. Myös jos tarkoituksena on rakentaa koko kodin kattava monihuonejärjestelmä, Arc istuu osaksi tätä järjestelyä.

Tuotteena Sonos Arc on kuitenkin varsin onnistunut. Sitä on helppo suositella, jos tarpeita äänentoiston jämäköittämiseen on.

Ja lopuksi muistutus: laadukkaasta äänentoistosta innostuminen on vakava sairaus, joka voi johtaa niin pankkitilin tyhjenemiseen kuin repiviin perheriitoihin. Jos olet tyytyväinen televisiosi äänentoistoon, mieti kahdesti, kannattaako sitä lähteä parantelemaan.