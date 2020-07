Joko on Mi-puhelimen aika? Huippuluurin testissä paljastui hämmentävä laite

Xiaomi Mi 10 5G on laitteistoltaan hyvin suunniteltu puhelin, jonka viimeistely kuitenkin onnahtelee paikoitellen.

Kiinalaisvalmistajan jämerä 5g-puhelin jättää toivomisen varaa etenkin viimeistelyn suhteen.

Kiinalainen Xiaomi on yksi maailman suurimmista puhelinvalmistajista. Suomessa se ei ole toistaiseksi saanut suurta jalansijaa, mutta eipä laitteita ole täällä paljon myynnissä ollutkaan.

Viimeisen parin vuoden aikana tarjontaa on alkanut olla enemmän. Nyt kun puhelinkaupassa on tapahtumassa 5g:n myötä murros, kiinalaisyhtiö yrittää iskeä uuteen saumaan. Iskun välineenä toimii Mi 10 5G -puhelin, jota valmistaja tarjoaa 5g-luuria etsiville.

Puhelin on nykytrendin mukaisesti pyöristetty reunoiltaan sekä etu- että takapuolelta.

Paketista otettaessa Mi 10 5G tuntuu jämäkältä ja istuu hyvin käteen. Sen pinnat on reunoilta käyristetty sekä näytön että takapuolen osalta, ja puhelin on kauttaaltaan lasitettu. Jämäkkää puhelinta voi suojella paketin mukana tulevalla läpinäkyvällä silikonisuojalla.

Uusi puhelin, mutta silti tutunoloinen

Puhelin on muotoilultaan mitä suurimmissa määrin nykytrendien mukainen. Melkein koko etupuoli on pelkkää näyttöä, ja Xiaomin laitetta on todella vaikea erottaa maanmiestensä Motorolan tai Huawein malleista. Taustapuolen kameroiden asettelu ja sieltä löytyvä logo vasta paljastaa totuuden.

Laitetta käyttöön otettaessa kannattaa olla tarkkana. Google-tilin lisäksi tarjotaan käyttöön valmistajan omaa Mi-tiliä. Lisäksi puhelin haluaa tietää käyttäjästään turhan paljon, joten urkintavalinnat pitää käydä napsauttelemassa pois lisäasetuksista.

Xiaomi on varsin utelias puhelimen tiedoista. Tiedonkeruu kannattaa käydä napsuttelemassa pois lisäasetuksista.

6,67 tuuman näyttö tukee 90 hertsin virkistystaajuutta ja on kirkas sekä laadukas. Puhelimen stereokaiuttimet hoitavat tehtävänsä hyvin – tai siinä määrin kelvollisesti kuin mikä puhelimella on mahdollista.

Puhelimen sisällä on Qualcommin tuorein Snapdragon 865 -piirisarja, joka yhdessä 8/256 gigatavun muistikapasiteetin kanssa takaa sekä erinomaiset tehot että 5g-tuen. Järeän akun kapasiteettikaan ei tullut vastaan testijakson aikana.

Hyvä kamera – oikeissa olosuhteissa

Kamerapuolella Mi jää jonkin verran kilpakumppaneistaan jälkeen. Sen 108 megapikselin pääkamera tekee hyvää jälkeä, mutta laitteessa ei ole optista zoomia. Pitkän matkan päästä otetut kuvat toteutetaan sen sijaan rajaamalla ison kennon kuva.

Lähikuvia otettaessa kameraa ei voi pitää niin lähellä kohdetta kuin esimerkiksi Samsungin tai Huawein huippumalleissa. Lisäksi ultralähikuvassa käsintarkennus ei onnistu. Käsivalinta vaikuttaa ainoastaan lopputuloksen valotukseen, ei tarkkuuteen.

Laitteessa on 4 kamerasensoria: 108 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin laajakulma sekä 2 megapikselin makrokamera sekä syvyysanturi.

Valmistajan vesileiman lisääminen kuviin oletusarvoisesti on lähinnä käyttäjien kiusaamista. Tämä on käytävä poistamassa kameran asetuksista.

Sormenjälkilukija on integroitu näyttöön, mutta se ei valitettavasti ole parhaita markkinoilla nähtyjä. Se häviää niin Huaweille, OnePlussalle kuin Motorolalle tarkkuudessa.

Ohjelmistoissa onnahdellaan

Jos muotoseikat ovat pääosin kunnossa, ohjelmistopuoli herättää kysymyksiä. Xiaomin MIUI on hyvin raskaasti kustomoitu versio Androidista, eikä se muistuta paljoakaan Googlen näkemystä käyttöjärjestelmästä.

Vaikka puhelin sai Googlen Android-tietoturvapäivityksen testijakson aikana, jatko on ainakin jossain määrin hämärän peitossa. Xiaomi ei esimerkiksi ole kertonut sitoutumisestaan käyttöjärjestelmän tuleviin versioihin.

Myös valikkojen suomennoksissa tulee vastaan huonoa suomen kieltä, mikä kertoo tietystä viimeistelemättömyydestä.

Samoin allekirjoittanut luuli hyväksyneensä käyttöehdot, mutta niin vain hyväksymiskysely hyppi silmille myöhäisemmässä vaiheessa. Yhtä lailla Play-kaupasta sovelluksia asennettaessa paketin asentaja -sovellus pyysi oikeuksia tallennustilaan. Toivoa sopii, että kyseessä oli virallinen asennusohjelma.

Tällaiset käytettävyyskukkaset eivät todellakaan ole vuotta 2020.

Käytettävyyskukkasiin on luettavissa myös pikalatauksen merkitseminen kaksoissalamalla, jonka symboliikka Euroopassa ei liene kiinalaisvalmistajalle tuttu.

Puhelimen suurimpiin ongelmiin kuuluu se, että se on stereotyyppinen lippulaivapuhelin. Xiaomi olisi voinut erottautua esimerkiksi kuulokeliitännällä, mutta ei ole päättänyt tehdä niin. Sen sijaan laitteen arvoa suhteessa kilpakumppaneihin painavat alas veden- ja pölynkestävyydestä kertovan ip-luokituksen puute sekä ohjelmalliset kömpelyydet.

Ehkä kannattaa odottaa vielä hetki

Xiaomi Mi 10 5G jättää ristiriitaisen vaikutelman. Se on 800 euron hinnalla edullisemmasta päästä huippupuhelimia – tarjolla on tosin myös järeämpi Pro-versio. Samalla sen viimeistelemättömyys kuitenkin herättää kysymystä puhelimen tuesta jatkossa.

Kun tämän yhdistää toukokuussa Xiaomin käyttäjistään tekemään – ainakin osin ilman lupaa tai ymmärrystä tapahtuneeseen – tiedonkeruuseen, olisi ainakin allekirjoittanut jossain määrin varovainen.

Samassa hintaluokassa kilpailevat OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro ovat selkeästi viimeistellympiä vaihtoehtoja. Useamman satasen kalliimpi Motorolan Edge+ puolestaan tarjoaa erottumiskeinona ääniliitäntää.

Xiaomi ei ole Mi -puhelimillaan ihan vielä terävimmässä kärjessä. Mutta jos katsotaan muiden Suomessa menestyneiden kiinalaisvalmistajien, Huawein ja OnePlussan, oppimiskäyrää, ei ole syytä olettaa etteikö Xiaomi lähivuosina olisi siellä.