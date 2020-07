Märkä rata ei ole virtuaalikuskin märkä uni – arvostelussa erinomainen F1 2020

Uudessa F1-pelissä aloitetaan kilpaura sillä, että ensimmäiseksi perustetaan oma talli.

Koronaviruspandemia mylläsi todellisessa maailmassa F1-kauden täysin uusiksi, mutta videopelimaailmassa kaikki on sentään entisellään.

F1 2020 -pelin takana on tuttu ja turvallinen brittiläinen videopelifirma Codemasters, joka on kehittänyt virallisia F1-pelejä vuodesta 2009 lähtien.

Eikä syyttä. Sarjan pelit ovat hioutuneet vuosi vuodelta paremmiksi, ja yleensä Codemasters on tuonut peliin aina jonkin uuden ominaisuuden. Viime vuoden uutuutena olivat F2-luokan kilpailut ja tarinallinen uratila, tänä vuonna My Team -pelimuoto.

Hyvää

Oman F1-tallin johtaminen on hauskaa puuhaa

Tekoälykuskit ovat aiempaa parempia

Vaikeusasteen voi säätää itselleen sopivaksi

Kiistatta pelisarjan paras peli

Huonoa

Managerointi jää pintapuoliseksi

Kisojen harjoitussessiot voisivat olla monipuolisempia

Lehdistötilaisuudet ovat puutaheinää

Codemastersin F1-pelien selkäranka on ollut pitkään career mode, uratila. Siinä eletään formulaunelmaa aloittamalla jossakin häntäpään tallissa ja edetä kaasuttelemaan Maranellon punaisella orilla tai energiajuomajätin ohjuksella.

Huomaakohan Joroisten Moottorikerho, jos plagioin talliini sen perinteisen keltamustan värityksen?

F1 2020 vie unelman pidemmälle. My Team -pelimuodossa seurataan lajilegendojen, kuten Jack Brabhamin ja Bruce McLarenin jalanjälkiä, ja perustetaan kokonaan uusi talli F1-sarjaan.

Pelaaja pääsee päättämään tallinsa värit, valitsemaan moottoritoimittajan Mercedeksen, Ferrarin, Hondan tai Renaultin väliltä, solmimaan sponsorisopimuksia ja palkkaamaan kakkoskuskin. Ykköskuskina toimii luonnollisesti pelaaja itse.

Kuten ryysyistä rikkauksiin -kuvioon kuuluu, pelin alkaessa oman tallin auto on vihoviimeinen nuhapumppu ja rahaa on niukasti. Ensimmäinen tallikaveri värvätään F2-sarjasta halvalla, mutta kun talli kehittyy ja pisteitä ropisee, neuvottelupöytään saa parempia kuskeja. Näillä on suuremmat palkkatoiveet ja myös yksilöllisiä vaatimuksia esimerkiksi tallin kehitystasosta.

Kuskimarkkinoilla pääsee käymään noin 8–11 osakilpailun välein.

Tekoälykuskit on pisteytetty kokemuksen, vauhdin, kisataidon ja valppauden mukaan. Nopeampi kuski pärjää paremmin aika-ajoissa, mutta kokeneempi haalii kasaan enemmän auton kehitykseen tarvittavia resurssipisteitä.

Oman tiimin pyörittäminen on hauskaa etenkin alussa. Pelaaja pääsee päättämään suurista linjoista – kehitetäänkö auton runkoa, aerodynamiikkaa, kestävyyttä vai moottoria – ja mikromanageroimaan jopa kuskien ajohansikkaiden tyyliä.

Sponsorirahat koostuvat kahdesta osasta: perusmaksusta ja bonuksista. Perusmaksu kilahtaa tilille säännöllisesti, bonusrahaa vastaan vaaditaan tiettyjä saavutuksia, esimerkiksi 10 ohitusta kisassa tai palkintopallisijoitusta.

Manageroinnin uutuudenviehätys kuitenkin karisee nopeasti. Kun kaikista vaihtoehdoista on päässyt kärryille, kokonaisvaikutelma jää pintapuoliseksi.

Pelaajaa ympäröivä F1-maailma on eloton. Pystyt vaihtamaan hahmosi kasvonpiirteitä kesken kauden (Xboxilla moisella tempulla avaa Who are you!? -pelisaavutuksen) mutta tallisi kisainsinööri on ikuisesti sukunimetön Jeff, jolle et voi antaa potkuja vaikka haluaisit.

Lehdistötilaisuudet ovat kuin suoraan Kimi Räikkösen painajaisunesta. Vaikka mielesi tekisi kirota pieleen mennyttä kisaa Stepfordin naista muistuttavalle toimittajalle, vaihtoehtoina on monesti vain kehua joko itseäsi tai tiimiäsi. Tai kertoa puujalkavitsejä (”sadekisa ei vesittänyt tunnelmaani, kjehkjeh”).

Sadekisoista puheen ollen: Ne on toteutettu pelissä erinomaisesti. Ohittaminen on todella vaikeaa, kun edellä ajavien autojen aiheuttama vesisuihku sumentaa näkymän.

F1 2020:een tuo todentuntua se, että kuskimarkkinoilla tapahtuu liikehdintää myös pelaajasta riippumatta. Esimerkiksi omalla ensimmäisellä kaudellani Romain Grosjean eläköityi ja hänen paikkansa Haas-tallissa otti hollantilainen Formula 2 -maailmanmestari Nyck de Vries.

Ja jos oman tallin pyörittäminen ei houkuta, pelistä löytyy myös perinteinen uratila.

Radalla F1 2020 herää eloon. Yksi suurimmista syistä on se, että vaikeusasteen voi säätää itselleen sopivaksi, olipa sitten F1-pelien ensikertalainen tai realismia janoava veteraani.

Jos kilpuri ei pysy hanskassa, apuina on tarvittaessa muun muassa luistonesto, lukkiutumattomat jarrut ja jarrutusapu. Radalle saa näkyviin halutessaan visuaalisen ajolinjan, joka auttaa löytämään jarrutuspaikat ja oikean mutkanopeuden. Myös tekoälykuskien antama vastus on hyvin säädettävissä.

Pelin oletusvaihtoehtona on, että osakilpailut ajetaan 25-prosenttisina niiden todellisesta mitasta. Tällöin yksi kisa kestää yleensä runsaat 20 minuuttia.

F1 2020:n tekoäly tuntuu ylipäätään aiempia pelejä fiksummalta. Jos takavuosien peleissä sai pidettyä nopeammat konekuskit takanaan ajolinjaa vaihtamalla, F1 2020:ssa virtuaaliverstappen tulee pienestäkin kolosta väkisin rinnalle ja ohi. Todentuntua sekin.

Vaikka F1 2020:n maailma kaipaisi lisää syvyyttä ja räikkösmäistä rosoa, on se silti erinomainen ja paras saatavilla oleva F1-peli.