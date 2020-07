Mukana 18 vuotta kateissa ollut mestariteos – IS valitsi 4 huippupeliä kesäviihteeksi

Kesällä ulkona oloa ei voita mikään, mutta välillä on myös mukava jäähdytellä pelien parissa. Ja onhan vaihtoehtoisesti myös ulkona helppo pelata.

Kuukauden pelitärpeissä otetaan kuppi kuumaa ja viihdytään mökkihitin parissa. Ja onpa tällä kertaa mukana peräti kaksi mestariteostakin. Niistä toinen palkitsee liki kahden vuosikymmenen odotuksen.

51 Worldwide Games

51 Worldwide Games ilahduttaa Switchillä, jonka saa helposti mukaan ja josta irtoaa kaksi ohjainta. Hulppean paketin parhaita pelejä on liiketunnistuksella pelattava keilaus.

(Kehittäjä: Nintendo. Saatavilla: Switch.)

Tässäpä on mainio idea. 51 Worldwide Games kokoaa yhteen 51 tuttua ja tuntematonta peliä. Kaikkia yhdistää se, että ne ovat oikeasti fyysisiä.

Peleistä on tehty digiversiot ja koko komeus on kätevässä paketissa. Sen parissa ei nokka kauaa tuhise tajutakseen, miten paljon vaivaa kaikkeen on nähty.

Olo on kuin pääsisi aarreaittaan. Tarjolla on korttipelejä tavallisesta pokerista oudompaan hanafudaan. Mekaanisista peleistä löytyy muun muassa sähköautorata, neljän suora ja peltihahmojen jalkapallo.

Mukana on liuta lautapelejä, kuten shakki, ludo ja backgammon. Videopelimäisimpiä ovat ilmakiekko, darts ja biljardi.

Kattaus on melkoinen: lelucurling, golf, kalastus, domino, tarkka-ammunta, jne... Erikoisuuksiakin piisaa, kuten lautastrategian helmi 600-luvun Egyptistä eli mancala.

Parasta on, että hintaa tulee alle euron per peli. Tässä on varma valinta mökki-iltojen iloksi.

Coffee Talk

Coffee Talk -pelissä tehdään kuppi kuumaa ja rupatellaan asiakkaille. Samalla erikoiset persoonat tulevat tutuiksi ja vangitseva tarina aukeaa.

(Toge Productions. Pc, PS4, Switch, Xbox One.)

Harvemmin vastaan tulee peli, jota kannattaa pelata tiettyyn aikaan. Mutta sellainen on indonesialainen tunnelmapläjäys Coffee Talk. Se on kuin tehty illansuussa nautittavaksi.

Peli tarjoaa jännittävän version nykypäivän Seattlesta. Tapahtumapaikkoja on tasan yksi: kahvila, joka avaa ovensa vasta päivän päätteeksi. Väkijuomia ei kuitenkaan tarjoilla, minkä sanotaankin olevan tukalaa bisnekselle.

Satunnaisia asiakkaita kuitenkin riittää. Yllättäen väki koostuu ihmisten ohella vampyyreista, ihmissusista ja ulkoavaruuden olioista. Tarkoitus on jutella heidän kanssaan kahvimaakarin roolissa ja tehdä tilauksesta juomia.

Ilmapiiri on lämpöisen lempeä. Pikseligrafiikka on kaunista, musiikki rentoa ja pelattavuus kepeää. Kiireettömän nokkelan käsikirjoituksen ansiosta asiakkaista tulee pikkuhiljaa tuttuja ja heidän ilonsa ja surunsa tulevat iholle. Peli on kesäiltojen täydellinen päätös.

Mr. Driller Drill Land

Pulmapeliä voi pelata joko reittiään hurjalla vauhdilla poraten tai palikoita maltillisesti pudottaen. Niin tai näin, kunhan pelille vain antaa pikkusormen, se vie koko käden.

(Project Driller, Bandai Namco. Pc, Switch.)

Vihdoinkin! Mr. Driller Drill Land julkaistiin Japanissa jo vuonna 2002. Ja sinne se myös jäi. Paitsi nyt, sillä upea uusintaversio päästää kokemaan tämän pulmapelien pirtsakan mestariteoksen täälläkin.

Ja mikä peli Mr. Driller Drill Land onkaan. Se on parhaiden pulmapelien tapaan helppo oppia mutta vaikea taitaa. Ja kuten toivoa sopii, kova haaste palkitsee hurjasti.

Pelialue koostuu värikkäistä palikoista. Ne poksahtelevat samojen värien sarjoissa pois. Mutta pelissä ei ohjatakaan palikoita, vaan niiden välissä kulkevaa hahmoa. Tarkoitus on porata reitti yhä syvemmälle. Samalla pitää varoa niskaan tippuvia palikoita, vihollisia ja hupenevaa happea.

Kokonaisuus huokuu positiivisuutta. Valikkoruudut ovat tyylikkäitä ja grafiikka ihanan söpöä. Taustalla leikkisä lapsikuoro hehkuttaa päähahmon sankaritekoja. Nyt, kun se viimein on mahdollista, tätä ei kannata missata.

If Found...

Tarjolla on niin uusi ja ihmeellinen pelikokemus, että kuvat eivät tee sille oikeutta. Mestariteos onkin nähtävä liikkeessä ja sitä päästävä itse pelaamaan.

(Dreamfeel. iOS, pc.)

Kuukauden ykkössuosituksen saa pysäyttävä draamapeli If Found... Se on koskettava mestariteos, joka muistuttaa, miten pelikokemus voi olla jotain ennennäkemätöntä. Irlantilainen peli nimittäin keksii ainutlaatuisen tavan pelata ja edetä tarinassa.

Idea on simppeli. Pelissä ohjataan pyyhekumia. Sillä pyyhitään ruudulta pois hahmoja, kuvia ja tekstiä. Tehokeino sykähdyttää alusta alkaen ja taipuu moneksi. Välillä jopa tuntuu siltä, kuin ruudulle maalaisikin jotain uutta taidetta vanhojen kuvien päälle.

Peli sijoittuu päiväkirjan sivuille. Pyyhkimällä ikään kuin siirrytään sivujen sisällä syvälle uusiin ulottuvuuksiin. Silloin hahmottuu tarina, joka kertoo hauraasta nuoresta. Hän on sisältä täysin solmussa. Tulevaisuus pelottaa, opinnot ahdistavat eikä seksuaalisuudesta pysty puhumaan.

If Found... on pieni ja herkkä peli, joka ei pelkää ravistella. Tämä ei hevillä unohdu.