Samsungin tietokoneet palasivat kauppoihin – testasimme lippulaivan, joka jättää hyvin vähän toivomisen varaa

Samsung Galaxy Book Flex on kannettava tietokone, joka muuttuu tabletiksi kääntämällä näppäimistö näytön taakse.

Samsung Galaxy Book Flex on sekä tablettina että tietokoneena toimiva 2-in-1-laite.

Eteläkorealainen elektroniikkajätti Samsung on Suomen myydyin älypuhelinvalmistaja, mutta tietokoneiden suhteen sillä on huipulle pitkä matka. Yhtiö palasi kesällä läppärimarkkinoille 6 vuoden jälkeen.

Yhtiö marssittaa kauppoihin ensi alkuun 3 laiteperhettä. IS Digitoday otti kokeiluun uuden Galaxy Book Flexin, joka on paitsi kannettava tietokone, myös tabletti. Lisäksi siinä on Samsungin S-Pen, joka on tuttu Galaxy Note -puhelinmalleista.

Ei ihan köyhille

Samsung ei tähtää budjettikoneiden markkinarakoon. Edullisempia Galaxy Book S -malleja lukuun ottamatta uusien läppärien hinnat huitelevat 2000 euron tietämillä. Niin myös Flexin, jonka hintalapussa lukee 2049 euroa.

Tällä hinnalla saa tyylikkään tietokoneen, joka vakuuttaa heti ulkoasullaan. Laite on ohut ja suhteellisen kevyt. Sen paino on varsin kohtuulliset 1160 grammaa.

Galaxy Book Flexillä on 3 olomuotoa: kannettava tietokone, pöydälle sijoitettava katselulaite ja tabletti.

Tietokoneen käyttöönotto on helppoa. Windowsin auettua huomaa kuitenkin saman tien, että Samsung on ladannut sen omilla sovelluksillaan.

Tämä on hyvin kaksiteräinen miekka. Monelle voi olla iloa DeX-sovelluksesta, jolla puhelimen voi kytkeä kaapelilla läppäriin ja käyttää laitteiden tietoja ristiin. (Toki tämä onnistuu myös langattomasti Microsoftin Oma puhelin -sovelluksella.)

Samsung Security puolestaan luo salatun yksityisen tallennusosion ja muun muassa osaa lamauttaa kameran tai mikrofonin – tai vaihtoehtoisesti tallentaa, kun joku muu yrittää kirjautua koneelle. Myös Studio Plus -videoeditorista voi olla monelle iloa.

Sen sijaan Samsungin oma Quick Search -haku on ongelmallinen tapaus. Se tekee periaatteessa samaa kuin Windowsin Bing, eli pitää kirjaa laitteessa olevista tiedostoista ja niiden sisällöstä. Kaksi taustalla samanaikaisesti pyörivää, laitteen sisältöä koko ajan indeksoivaa sovellusta on vaan yksinkertaisesti tyhmä ratkaisu.

Jämerä laitteisto – enimmäkseen

Designiltaan ja fyysisiltä ratkaisuiltaan Flex vakuuttaa – suurimmilta osin.

Näppäimistö on napakka ja jämerä. Näppäinten ultralyhyet liikeradat vaativat hieman totuttelua, mutta niiden kanssa pääsee nopeasti sinuiksi. Kosketuslevy on riittävän hyvä. Näppäimistön vasemmassa reunassa oleva sormenjälkilukija on nopea ja luotettava.

13,3-tuumainen qled-näyttö on laadukas, katselukulmiltaan hyvä eikä heijasta kiiltävyydestään huolimatta kirkkaassa valossa liikaa. Sen käyttö on sujuvaa niin sormi- kuin kynäohjauksella. Näytön tarkkuus on vakio 1920 x 1080 kuvapistettä, eli 4k-tarkkuuksiin se ei pysty.

Flexissä on monia näppäriä pikkujuttuja, kuten ohjauslevyn toimiminen myös latausalustana langatonta latausta tukeville laitteille.

Kaiuttimet ovat läppäriämyreiksi hyvät. Ääni on suhteellisen kirkasta ja hyvin eroteltua, mutta tietty ohuus ja alataajuuksien puute jää vaivaamaan. Vaan eipä kannettavilta voi hifitason äänentoistoa vaatiakaan.

Koneen ääntelyyn voi halutessaan vaikuttaa myös ohjelmallisesti estämällä tuuletinta menemästä päälle, jolloin kone toimii virransäästötilassa. Propelli ei kuitenkaan missään vaiheessa osoittautunut liian häiritseväksi.

Läppärin kynä mahdollistaa piirtämisen lisäksi monenlaiset pikatoiminnot.

Laitteen mukana tulee S-Pen-kynä, joka uppoaa läppärin oikeaan reunaan. Siitä on eniten iloa tablettikäyttäjille ja piirtäjille. Se mahdollistaa kuitenkin myös ilmakomennot, eli näytön oikeasta reunasta aukeavan valikon tarjoamat mahdollisuudet pikamuistiinpanoihin, näytölle piirtämiseen ja muuhun kynän ja tietokoneen sisällön yhteiskäyttöön. Myös tekstin valitseminen ja kuvamuodossa olevan tekstin tunnistuttaminen onnistuu. Kun ominaisuuksiin tottuu, niistä tulee oikein hyödyllisiä.

Kameroita on yksi, selfiesellainen. Läppärien kamerat edustavat harvoin valokuvaamisen terävintä kärkeä, eikä tämäkään sitä tee. Se kuitenkin kelpaa videopalaverointiin ja haluttaessa kasvontunnistukseen oikein hyvin.

Yksi asia herättää kuitenkin epäilyksen. Näytön sarana tuntuu turhan löysältä jo laite paketista otettaessa. Kun koneen laskee pöydälle rungosta kiinni pitäen, näyttö niiaa jonkin verran taakse. Näyttö on toki tarkoitettu jatkuvaan kääntelyyn, mutta ei se ajan mittaan ainakaan jäykisty. Jos se tästä löystyy lisää, voi kyseessä olla aito ongelma.

Tehoa on

Vaikka Galaxy Book Flex ei ole pelikone, sen tehot riittävät paremmin kuin hyvin pelikäyttöön. Testilaitteessa oli 10. sukupolven Intel Core i7 -suoritin, 16 gigatavua keskusmuistia sekä puolen teratavun ssd-levy. Langaton verkkopiiri tukee uusia wifi 6 -verkkoja.

Liitäntäpuoli on kunnossa. Usb-c-portteja on kolme, ja laatikossa tulee mukana sovitin perinteisiä usb-a-laitteita varten.

Laitteessa on 3 usb-c-porttia, joista 2 tukee thunderboltia. Mukana toimitetaan myös sovitin usb-a-liitäntäisille laitteille.

Laitteen parhaita puolia on sen erinomainen akkukesto. Galaxy Book Flex jaksoi pyörittää 4K-tarkkuuden videota 14 tuntia, mikä on kaikilla mittareilla kiitettävä saavutus. Laitteen voi siis sanoa kestävän työkäyttöä hyvinkin kahden kokonaisen työpäivän ajan. Virtaa voi myös jakaa powershare-toiminnolla langattomasti ladattaville laitteille.

Galaxy Book Flex on vaikuttava tietokone. Ei kuitenkaan sellainen, joka saisi heti ryntäämään kauppaan – ainakaan oman maksuvälineen kanssa. Monipuolisten ominaisuuksien ja viimeistelyn vastapainona on veret seisauttava hintalappu. Yli 2000 euroa on paljon mistä tahansa tietokoneesta.

Jos raha ei ole ongelma ja tarvetta on tabletiksi taittuvaksi ja erinomaisesti varustellulle tietokoneelle, Samsung Galaxy Book Flex on juuri sellainen.