Puhelin 200 eurolla – Honor 9X Litessa on Googlen palvelut, mutta yksi seikka arveluttaa

Honor 9X Lite on näillä näkymin kiinalaisen Huawein Honor-tytärbrändin viimeinen puhelin, jossa on Googlen palvelut.

Kiinalainen Huawei ja sen Honor-alabrändi ovat tukalassa paikassa, sillä yhtiö on ja pysyy Yhdysvaltain kauppaministeriön mustalla listalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sen uudet puhelinmallit eivät saa Googlen Androidia ja siten Googlen palveluita, kuten karttaohjelmistoa tai Play-sovelluskauppaa.

Huawei on yrittänyt tasapainotella asian kanssa kahdella tavalla: Yrittämällä helpottaa sovellusten lataamista oman AppGallery-kauppansa ulkopuolelta ja hyödyntämällä vanhoja puhelinmallejaan uusien pohjalla.

Juuri jälkimmäinen on nyt julkaistu Honor 9X Lite, joka saattaa jäädä näillä näkymin Honorin viimeiseksi Google-puhelimeksi.

Sopiva ensimmäiseksi puhelimeksi

Honor 9X Lite on kahdensadan euron laite, joka sopii niin ensimmäistä älypuhelintaan hypistelevälle juniorille kuin ei-niin-paljon-ruudun-ääressä-viihtyvälle teknologianyrpistelijälle.

Toisin kuin nimi viittaa, Honor 9X Lite ei kuitenkaan perustu hiljattain testaamaamme Honor 9X:ään, vaan vuonna 2018 julkaistuun Honor 8X:ään.

Samankaltaisuus on niin suurta, että laite menee Googlelle läpi vanhan mallin tyyppimerkinnällä. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteessa on täydet Googlen palvelut, mutta kuitenkin pari tervetullutta parannusta. Näistä merkittävin on järeä kamera.

Usb-liitäntä on vanhaa mikrotyyppiä. Tarjolla on myös kuulokeliitäntä.

Toisaalta ikä myös näkyy. Puhelin käyttää vanhaa mikromallista usb-liitäntää. Tämä tarkoittaa hidasta latausta ja sitä, että sopivaa laturia ei välttämättä ole käsillä liikkeellä oltaessa.

Muuten laite on ulkoasultaan pätevä. Se on riittävän kokoinen, ja kohderyhmä löytää varmasti lempivärinsä kirjavista vaihtoehdoista.

Sormenjälkilukija on takapuolella toisin kuin nykytrendi määrittelee. Allekirjoittanutta tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä ne ovat osoittautuneet nopeammiksi ja tarkemmiksi kuin näyttöön upotetut lukijat. 9X Liten lukija hoitaa hommansa nopeasti ja kunnialla.

Honor 9X Liten näytön koko on 6,5 tuumaa, eli se on kookkaammasta päästä halpapuhelimia. Tarkkuus on riittävät 2340 x 1080 kuvapistettä. Sen kirkkaus on kuitenkin kaukana erinomaisesta, joten kirkkaana kesäpäivänä menee tihrustamiseksi.

Nipin napin riittävä suorituskyky

Keskusmuistia on riittävät 4 gigatavua ja tallennustilaa 128 gigaa. Tämä on 200 euron puhelimelle varsin kohtuullisesti.

Puhelin suoriutuu peruskäytössä varsin kohtuullisesti. Valikoiden selaamisessa on tiettyä nihkeyttä, ja varsinaiseksi pelipuhelimeksi tästä ei ole. Tämä selittyy parhaimmillaankin keskitehoisella suorittimella.

Taustapuolella oleva sormenjälkilukija on nopea ja tarkka. Kamerakyttyrä on verrattain pieni nykymittapuulla.

Puhelimen kameravarustus on päivitetty pohjana olleesta Honor 8X:stä. Pääkamerassa on peräti 48 megapikselin kenno. Megapikselit eivät kuitenkaan suoraan käänny kuvanlaaduksi. Honor 9X Lite pärjää silti yllättävän kohtuullisesti kirkkaan valon lisäksi myös hämärässä. Suuret kontrastit ovat kuitenkin sille liikaa. Vaalea palaa nopeasti puhki.

Hieman yllättäen selfiekameran megapikselimäärää on pudotettu 8X:stä. Se on nyt 20:n sijaan 8. Lopputulos on kuitenkin tyydyttävä. Jos oma naama on kuvauskohteista ensisijaisten joukossa, valinta voisi olla huonompikin.

Mutta entä päivitykset?

Puhelimen käyttöönotto on suoraviivaista. Laite otetaan käyttöön Google-tunnuksin, mutta Honor tuputtaa myös Huawei-tiliä varsin aggressiivisesti. Tämä on ymmärrettävää, sillä kiinalaisyhtiö haluaa varmistaa ostajan seuraavan laitteenkin olevan Huawei.

Google-tunnuksen syöttämisen jälkeen tarjotaan sisäänkirjautumista myös Huawei-tunnuksella.

Laite ei edusta uusinta uutta. Huawein oman Emui-käyttöliittymän alla on Android 9. Ei ole myöskään tietoa siitä, päivittyykö puhelin jatkossa nyt käytössä olevaan 10:een. Uusi Android 11 -versio koputtelee jo nurkan takana.

Huolestuttavampaa sen sijaan on se, että laitteen viimeisin tietoturvapäivitys on helmikuulta. Sen jälkeen tulleita päivityksiä valmistaja ei ole katsonut perustelluksi viedä laitteeseen.

Tämä on ongelma, joka on halpapuhelimissa todellinen. Jos se on kynnyskysymys laitteen ostossa – kuten allekirjoittaneelle on – kannattaa valita edullinen Android-puhelin esimerkiksi Nokia- tai Samsung-mallistosta.

Kahden sadan puhelimeksi Honor 9X Lite on fyysisesti vakuuttava kokemus. Laitteen päivitykset ja niiden myötä tietoturva on kuitenkin siinä määrin kysymysmerkki, että laitteen ostoa ei voi suositella varauksettomasti.