Peliarvostelu: Minecraft Dungeons on erinomaisen hauskaa rymistelyä

Kauan odotettu ”seuraava Minecraft” on jotain ihan muuta kuin voisi kuvitella.

Minecraftin jatko-osaa on odotettu pitkään. Täysin avoimeen maailmaan perustuva rakentelu- ja legopalikkapeli julkaistiin esiversion muodossa jo vuonna 2009. Täysversio seurasi kahta vuotta myöhemmin, ja pelaajakansa oli pitkälle myyty.

Peli on sittemmin kääntynyt melkein kaikille alustoille ja siirtynyt kahden miljardin kaupalla Microsoftin omistukseen vuonna 2014.

Vaikka peliä on sittemmin viilailtu muun muassa opetuskäyttöön, Minecraft-universumia hyödyntävä seuraava peli, Minecraft Dungeons, nähdään vasta nyt vuonna 2020.

Kysymys on nimenomaan uudesta pelistä, sillä Minecraftia on vaikea jatkaa suoraan. Peliä, jossa lähinnä mielikuvitus asettaa rajat, on vaikea jatkaa. Niinpä uusi peli on jotain ihan muuta.

Hyvää

Edullinen

Viehättävä

Mainio kimppapeli

Huonoa

Lyhyt

Ei erityisen syvällinen

Juoni on taattua höpsöysosastoa. Pääpahis Arch Illager on varastanut taikaesineen (maaginen kuula, Orb of Power), ja sehän pitäisi saada takaisin. Väliin astuu tosin pahiksen kätyriä joka lähtöön. Hirviöt ovat pääosin Minecraft-maailmasta tuttuja.

Lajityypiltään Minecraft Dungeons on luolastoryömintä ja hack’n’slash. Ensimmäinen tarkoittaa tunkeutumista luolastoihin (ja moniin muihin nurkkakuntiin), tavaran keräämistä ja vastaantulevien otusten kylmäämistä. Taistelu taas on puhdasta nopeatempoista miekanheilutusta ja jousipyssynvenyttelyä.

Välillä seikkailijat siirtyvät maan päältä luolaan. Kentät eivät ole joka peluukerralla täysin samanlaisia, ja kakkoskentästä saattaa löytyä käynti piilotasolle.

Peli ei ole erityisen väkivaltainen, sillä animaatiot ovat hyvin legomaisia. Lego-toimintapelit tulevat mieleen enemmän kuin ihan vähän. Toki osa otuksista ja tunnelma saattaa hetkittäin hirvittää perheen pienimpiä, mutta pelissä on 7 vuoden pegi-ikäraja. Sen nuorempien sitä ei siis kannattaisi pelata.

Syvällistä hahmonkehitystä ei ole, mutta aseita ja esineitä voi tuunailla parannuksilla. Jos aseen vaihtaa toiseen, siihen investoidut parannuspisteet voi siirtää uuteen ritsaan. Paha mieli ei siis tule.

Karuun maailmaan ei ole asiaa ilman kunnon varusteita. Valintoja on tehtävä, sillä monet esineistä ovat toisensa poissulkevia.

Lisäksi tarjolla on roolipeleistä tuttuja erilaisia haarniskoja, menoa nopeuttavia lenkkareita ja niiden edelleen. Inventaario ja tavaravalikoima on kuitenkin varsin maltillinen, joten valikoissa ei tarvitse viettää enempää aikaa kuin itse pelissä. Maailmasta löytyy hirviöiden lisäksi varusteita, aarteita ja salaisuuksia. Luolastot eivät ole täysin samanlaisia joka kerralla.

Kulman takana voi odottaa aarre tai poikkeuksellisen pahansisuinen hirviö.

Minecraft Dungeonsin paras puoli on se, että se on erinomainen kimppapeli. Samalla ruudulla tai nettipelissä voi olla 4 pelaajaa. Meno on parhaimmillaan hyvin rempseää ja kaoottistakin. Hauskaa se ainakin on.

Plussaksi lasketaan myös se, että peli on edullinen. Se maksaa noin 20 euroa niin Xbox Onella, Playstation 4:llä, Nintendo Switchillä kuin pc:llä. Iloista on myös se, että Microsoftilta ostettuna peli on asennettavissa sekä pc:hen että Xboxiin.

Osa vastustajista hyökkää kaukaa, toiset lähietäisyydeltä. Hämähäkin verkkoja tai myrkkypilviä (kuvassa) kannattaa vältellä.

Sankariversio maksaa kympin enemmän, ja sillä saa bonukseksi viitan, kaksi vaihtoehtoista ulkokuorta sankarille sekä lemmikkikanan. Investointi ei ole ihan sen arvoinen.

Kepeän hintalapun kääntöpuoli on se, että peli on lyhyt. Tarjolla on 9 karttaa sekä piilotettu bonustaso. Ja siinä se.

Maailma aukeaa epälineaarisesti, mutta se ei ole suuren suuri. Läpipeluuarvoa pyritään nostamaan lisäämällä vaikeuskerrointa myöhemmille pelikerroille.

Poikkeuksena useimmasta videopelistä tilannetta ei saa keskeytettyä, vaan tapahtumat rullaavat koko ajan valikoihin siirryttäessäkin. Tämä saattaa johtaa hankaliin tilanteisiin, kun jääkaapilla käytäessä ötiäiset jatkavat mukilointiaan.

Pelissä on kolme vaikeustasoa, ja seuraaville tasoille pääseminen edellyttää läpipeluuta. Pomotaistelut voivat olla hieman turhauttavia, mutta niinhän ne usein ovat.

Minecraft Dungeons on hauska peli. Ei syvällinen, ei pitkä, ei maailmaa mullistava, mutta hauska. Se yhdistää onnistuneesti Minecraft-maailman ja luolastoseikkailun. Lopputulos on kohtuuhintainen ja helposti lähestyttävä peli. Se riittää.