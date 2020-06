Testissä Microsoftin ”halpa” Surface 2 Go – pari asiaa arveluttaa hienosti suunnitellussa laitteessa

Surface 2 Go on edullisempi versio Microsoftin tabletista.

Surface 2 Go on elegantti laite, mutta se tasapainottelee liitäntöjen ja tehon riittävyyden välillä. Lisukkeet nostavat hintaa roimasti.

Microsoftin Surfacet ovat osoittautuneet kelpo Windows-tableteiksi. Niitä painaa kuitenkin ominaisuus, joka pitää ne etäällä useimpien kuluttajien pöydältä: hinta. Niinpä niitä on nähty etupäässä yrityskäytössä.

Microsoft korjasi asiaa toissa vuonna julkaisemalla Surface Go -tabletin, joka osoittautui varsin mukiinmeneväksi laitteeksi.

Nyt on vuorossa toinen sukupolvi, Surface 2 Go. Suurimmat erot vanhaan malliin ovat isompi näyttöpinta-ala sekä mahdollisuus tehokkaampaan prosessoriin. Kuluttajahinnat ovat 479 tai 649 euroa Pentium 4425Y -suorittimella tai 749 tai 859 euroa Core m3 -suorittimella. Opiskelijat saavat pari kolme kymppiä alennusta.

Ensivaikutelma Surface 2 Gosta on se, että se on muun mallisarjan mukaisesti äärimmäisen pelkistetty. Paketissa tulee tabletti ja virtalähde ja siinäpä se. Microsoft esittelee mainoskuvissa mielellään näppäimistöä ja kynää, mutta ne ovat maksullisia lisävarusteita.

Puhdistettu Windows

Käyttöönotto on suoraviivaista, koska kyseessä on puhdas Windows-laite. Toki Windows 10 käy nykyisellään hyvin tarkasti läpi yksityisyysasetukset ja muut säädöt, mutta hyvä näin. Windows 10 oli julkaisun yhteydessä armoton urkkija, joten nykytilanne on tervetullut. Ja ei, kirjoittamaani tekstiä tai selailuhistoriaani en todellakaan lähetä Microsoftille ”palveluiden kehittämiseksi”.

Ylimääräisiä ohjelmistoja ei ole. Mukana on toki Office 365, jonka maksullista tilausta Microsoft tyrkyttää. Sitä ei ole pakko ottaa.

Surface 2 Gon käyttö on pääosin sulavaa. Testissämme oli vähemmän tehokas, Pentium-prosessorilla varustettu versio, joka on niillä rajoilla tehon riittävyyden suhteen, mutta sekin toimi riittävän hyvin. Näyttö vastaa ketterästi kosketukseen, ja useampaakin ohjelmaa voi käyttää sujuvasti. Testilaitteessa oli 8 gigatavun muisti, karvalakkimallin 4 gigalla tämä voi jo olla nuhaisempaa. Investointi Core m3 -malliin lienee useimmille perusteltu. Sekään ei kuitenkaan edusta Intelin uusinta prosessorisukupolvea.

Surfacen fiksuihin juttuihin on aina kuulunut seisontatuki. Se on hyvä niin videota katsellessa kuin ruokareseptejä keittiön pöydällä esillä pidettäessä.

Windows 10 S ei anna asentaa ulkoisia sovelluksia. Paluu Windowsin perusversioon vie onneksi vain joitakin kymmeniä sekunteja.

Windows 10 on S-tilaan esiasennettu, eli oletusarvoisesti sovelluksia voi asentaa vain Microsoftin omasta sovelluskaupasta. Valmistaja vetoaa turvallisuuteen, mutta samalla sulkee pois esimerkiksi useimmat kilpailevat nettiselaimet. Onneksi asetuksen muuttaminen on nykyisin helppoa ja sen voi tehdä vaikkapa ohjelman asennusyrityksen yhteydessä.

Lisälaitteilla lisähintaa

Näppäimistö on käytännössä pakkohankinta, sillä se tekee Surfacesta hyvän kirjoituslaitteen. Toki mikä tahansa bluetooth-näppis käy, mutta Microsoftin oma näppäimistö kiinnittyy laitteeseen fyysisesti ja tukevasti, tarjoaa hyvän näppäilytuntuman sekä toimii myös näyttösuojana. Samalla se veivaa kokonaisuuden hintaa ylöspäin 130 euroa, ja budjettilaitteen hinta karkaa koko ajan korkeammalle.

Surfacen Type Cover -näppäimistö on hyödyllinen lisävaruste. Kynään kannattaa investoida vain, jos sille on tarvetta.

Tarjolla on myös yli satasen maksava Surface Pen -kynä, jota ei kannata ostaa, ellei sitä tarvitse. Jos tarve on kuitenkin piirtämiseen tai käsin kirjoittamiseen, sitä on syytä harkita. Samalla kannattaa noteerata, että koulukäyttöön suunniteltu Microsoftin Classroom Pen on yli puolet halvempi, ja yhteensopivia kyniä saa myös muilta valmistajilta.

Surfacen kuvasuhteesta voi olla montaa mieltä. Vaikka 10,5 tuuman näyttö on kooltaan ja tarkkuudeltaan (1920 x 1280) riittävä, sen 3:2-suhde voi olla ongelmallinen. Microsoftin selityksen mukaan se on optimoitu hyötysovelluksille, kuten Teamsille ja Excelille.

Elokuvia katsellessa ruutuun jää 3:2-kuvasuhteen myötä paksut reunat. Katseltavana Churchill Yle Areenasta.

Tabletteja käytetään kuitenkin mediakäytössä paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että elokuvia katsellessa ruutuun jää poikkeuksellisen paksut sururaidat.

Microsoft lupaa akulle 10 tunnin kestoa. Jää kuitenkin epäselväksi, viittaako se Pentium- ja Core-malliin. Joka tapauksissa Windowsin akkumittari näyttää kokolailla omiaan. Aikakestoarviot ovat pahasti alakanttiin.

Akkumittari ei ole erityisen luotettava. Tämän jälkeen kone kävi vielä yli 6 tuntia.

Laite toisti 4K UHD -videota YouTubesta 6 tuntia ja 22 minuuttia. Tämä on halpaprosessorilla hyvä saavutus, joten Surfacella voi työskennellä huoletta jotakuinkin työpäivän verran.

Mukana on muutama mukava pieni yksityiskohta, kuten mahdollisuus laajentaa massamuistia teratavuun mikro-sd-kortilla. Lisäksi koneen langaton verkkosiru tukee uusia wifi 6 -verkkoja, mikä helpottaa wlan-verkkojen kuormitusta ja mahdollistaa aiempaa paremmat nopeudet. Tämä edellyttää toki wifi 6 -reititintä.

Myös Surfacen stereokaiuttimet sekä mikrofonit ovat laadukkaita. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen valokuvauskone, 8 megapikselin pääkameran soisi olevan laadultaan parempi. Sillä onnistuu peruskuvaus, mutta korkeat kontrastit ovat sille aivan liikaa.

Liittimiä saisi olla enemmän. Tarjolla on muistikorttipaikan lisäksi yksi usb-c, kuulokeliitin sekä Microsoftin epästandardit Surface Connect- ja Surface Type Cover -portit. Lisää saa – arvasit aivan oikein – lisämaksullisella Surface Dock 2 -liitinlaajennuksella (á 309,95 €). Thunderbolt-liitäntää ei ole eikä tule.

Lisäksi kalleimmassa mallissa on sim-korttipaikka, mutta uusiin 5g-verkkoihin sillä ei ole asiaa.

Windowsin pc-tausta näkyy myös Surfacessa. Etenkin sovelluksia käytettäessä kuvakkeet ovat vielä turhan pieniä. Myös sormenjälkilukija olisi kiva, mutta ei mielellään lisähintaan. Windows Hello -kasvontunnistussisäänkirjautuminen toimii riittävän hyvin, kunhan valaistusolosuhteet eivät vaihtele radikaalisti.

Näppäimistön magneettikiinnitys on vahva.

Surface 2 Go jättää hieman ristiriitaisen, mutta silti voittopuolisesti positiivisen vaikutelman. Se on halpa-Windows-tabletti, mutta sille tulee nopeasti hintaa, kun lisävarusteita alkaa kertyä. Sen hinta on samaa luokkaa ylemmän keskisarjan Android-tablettien kanssa. Samalla rahalla saa siis järeämmän Android-tabletin.

Toisaalta Windows-tietokoneisiin tai läppäreihin verrattuna sen hinta on kohtuullinen. Samalla kannattaa huomioida, että Surface on Microsoftin premium-tuote, vaikka halpaversion äärellä ollaankin. Toisin sanoen muilta pc-valmistajilta on tarjolla kilpailevia tuotteita edullisempaan hintaan – joskaan ei välttämättä ihan yhtä hiottuna.