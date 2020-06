Pleikkarin perusohjaimeen ei tarvitse tyytyä – testasimme järeän ja hyvän vaihtoehdon

Astro C40 on järeä ja laadukas pleikkariohjain.

Astro C40 -peliohjain on laadukas – ja kallis.

Playstation 4 on osoittautunut kelpo pelikonsoliksi. Mutta jos allekirjoittaneelta kysytään, siinä on yksi kohtalaisen kokoinen puute: ohjain. Vaikka Sony on parantanut pleikkariohjainta sukupolvi sukupolvelta, tässä ei olla vielä lähelläkään kilpailija Xboxia.

Ohjain ei ole sysihuono, mutta se voisi olla niin paljon parempi.

Onneksi on vaihtoehtoja. Sellainen on muun muassa noin 200 euron hintainen Astro C40, joka on… noh, Playstation-ohjain. Tosin bonuksena se toimii myös pc:ssä.

Ensimmäinen asia, jonka Astrossa noteeraa futuristisen ulkoasun ohella, on sen paino (310 g), joka on enemmän kuin Sonyn omassa Dualshock 4:ssä (210 g). Eron huomaa kädessä.

Kädessä tosin huomaa myös sen, miten jämäkkä ja hyvin istuva Astro on. Välimatka siirtää sormea ylemmän ja alemman hartianäppäimen välillä on pidempi, mutta tämä ei aiheuttanut harmia.

Ohjaimen takareunassa on kaapeli/langaton-kytkin sekä valitsin ohjainprofiilille. Pohjassa näkyvät liikeradan rajoittimet sekä ylimääräiset, ohjelmoitavat painikkeet.

Laitteen pohjassa on liipaisintyyppiset painikkeet, joita Sonyn omassa ohjaimessa ei ole. Ne on ohjelmoitavissa vastaamaan mitä tahansa ohjaimen muita nappeja.

Tietokonetta käyttäen koko näppäinasettelu (kosketuslevyä lukuun ottamatta) on ohjelmoitavissa. Lisäksi laitteessa on nappi ohjausprofiilin vaihtamiseksi.

Pohjassa on myös stopparikytkimet, joilla alempien hartianappien (L2 ja R2) liikeratojen pituuden voi määritellä.

Luksuksen tuntua tuodaan vaihdettavilla sauvaohjainten hatuilla sekä suojakotelolla. Molemmista on iloa, jälkimmäisestä lähinnä kaverin luokse pelaamaan mentäessä.

Ohjain kytketään Playstationiin joko kaapelilla tai usb-porttiin menevällä lähettimellä.

Ohjain ei juttele Playstationin kanssa sellaisenaan, vaan yhteys on toteutettava joko myös latauspiuhana toimivalla usb-kaapelilla tai konsolin usb-porttiin kytkettävällä dongelilla. Pelkkä kytkeminen ei riitä, vaan langallisuus/langattomuusvalinta on tehtävä myös ohjaimen kyljessä olevalla kytkimellä. Tämä on pientä säätöä, jota Sonyn omalla ohjaimella ei tarvitse tehdä.

Valmistaja lupaa 12 tuntia peliaikaa yhdellä latauksella.

Myöskään Astron ohjauslevy ei ole käytettävyydeltään ihan Dualshockin tasoa. Ero ei ole kuitenkaan suuren suuri, ja aika harvat pelit sitä hyödyntävätkään.

Kuulokeheadsetin kiinnittäminen onnistuu samoin kuin perusohjaimessakin. Astrossa on 3,5 millimetrin ääniliitäntä.

Ohjaimen mukana tulee tukeva suojakotelo, vaihtotatit sekä pieni ruuvimeisseli osien vaihtamiseen.

Se tärkein asia, eli pelituntuma on kuitenkin kohdallaan. Astro C40:llä on kiva pelata. Se ei tunnu muoviselta lelulta ja tärinätehostekin tuntuu hieman voimakkaammalta.

Toisin sanoen se on erittäin hyvä siinä, mihin se on tehty: pelaamisessa.

Sillä tosin on hintansa. Astro C40 maksaa 199 euroa, eli sen hinnalla saa 3 Dualshock 4:ää (60 €) ja rahaa jää ylikin.