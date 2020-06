Testissä Motorolan 5g-huippupuhelin Edge+ – todella vahva esitys

Edge+ on Motorolan ensimmäinen lippulaivapuhelin pitkään aikaan.

Motorola voi ottaa vahvan otteen huippupuhelimien markkinoilta uutuudellaan. Ainakaan se ei ole laitteesta kiinni.

Pitkän taipaleen omasta itsenäisestä amerikkalaisyhtiöstä Googlen omistukseen ja sittemmin kiinalaisen Lenovon siipien suojiin kulkeneesta Motorolasta ei ole ollut viime vuosina myyntilistojen ykköspaikoille.

Yhtiön menneisyys on kuitenkin vahva. Sen Razr-puhelin myi aikoinaan järjettömästi. Ei olekaan ihme, että simpukkapuhelinten tehdessä pientä uutta tulemista puhelin sai uusioversion.

Uuden Edge+ -puhelimen perusteella Motorolan nykynäytöt eivät kuitenkaan jää pelkkään vanhan muisteluun ja uudelleenlämmittelyyn. Yhtiön uusi lippulaiva on nimittäin kaikilla kriteereillä maailmanluokan puhelin.

Pitkä ja kapea

Edge+ on jo design-tuotteena vakuuttava ilmestys. Nimensä mukaisesti sen reunukset kääntyvät sivuille. Kilpailijoistaan poiketen ruutu peittää kuitenkin suurimman osan puhelimen reunoista.

Puhelimen muoto on pitkänhuiskea. Kuvasuhde on verrattain harvinainen 21:9, joka sopii hyvin tiettyyn videokäyttöön ja kahden sovelluksen auki pitämiseen samaan aikaan. Samalla puhelin on melko paksu (9,6 mm) ja painava (203 g).

Kolmen kameran muodostama kamerakyttyrä on varsin maltillisen kokoinen.

Sovelluksia voi jatkaa puhelimen kaartuville reunoille. Niitä voi hyödyntää myös ilmoitusvalojen näyttämiseen.

Puhelimen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu sen näyttö. On käyttäjästä kiinni, paljonko pitkälle sivuille kaartuva näyttö tuo iloa. Komea se kuitenkin on. Reunuksen voi halutessaan valjastaa esimerkiksi ilmoitusten näyttämiseen. 6,7-tuumaisen ja 2340 x 1080 kuvapisteen näytön virkitystaajuuskin on erinomainen – mutta ei markkinoiden paras – eli 90 hertsiä. Tästä ei kuitenkaan pitäisi olla juuri kenelläkään nokan koputtamista.

Myös näyttöön upotettu sormenjälkilukija toimii nopeasti ja moitteettomasti.

Erinomainen kamera – jos zoom ei ole kaikki kaikessa

Lippulaivapuhelimen lopullinen asema määräytyy usein sen kameran perusteella. Tässä Motorolalla on tehty hyvää työtä.

Edge+:ssa on neljä kameraa, joiden yhteispeli tuottaa hienoa jälkeä. Pääkameralla on peräti 108 megapikselin kenno, ja sitä täydentävät 16 megapikselin laajakuva, 8 megapikselin zoom-kamera sekä syvyyssensori.

Edge+:ssa on järeä kamerapatteristo.

Edge+ tarjoaa kuvapuolella täyteläisiä ja värikylläisiä otoksia. Erityisbonuksen se saa erillisestä ja hyvin toimivasta makrotilasta, jota jokaisessa puhelimessa ei ole. Esimerkiksi erinomaisella kameralla varustettu Huawei P40 Pro kompuroi hieman ultralähikuvissa, sillä siinä ei ole erillistä makrotilaa.

Optisessa zoomissa Edge+ jää kuitenkin kilpailijoistaan jälkeen. Sen optinen 3x zoom on samaa tasoa kuin OnePlus 8 Prolla, ja se häviää sekä Samsungin (10x TSEK) että Huawein (5x) huippumalleille. Myös yökuvauksessa Huawei ja Samsung ovat edellä.

Tästä huolimatta kameravarustus on parhaita, mitä älypuhelimissa on. Ei aivan paras kuitenkaan.

Riisuttu Android, mutta viriteltynä

Ilahduttavasti Motorolan näkemys Android 10:stä on varsin riisuttu, eli turhia oheisohjelmia ei juuri tuputeta. Useimmat pitävät tätä yksinomaan hyvänä asiana, allekirjoittanut ainakin.

Sen sijaan Motorola on kustomoinut Androidia eleohjauksellaan. Näitä ovat muun muassa kameran käynnistäminen puhelinta kädessä kääntämällä tai hälytyksen lopettaminen nostamalla pöydältä. Eleet ovat mukava lisä niille, jotka ne jaksavat opetella. Ja haittaa niistä ei ole, vaikka niitä ei käyttäisikään. Etenkään, jos ne pitää pois päältä.

Motorolan Android on maltillisesti räätälöity, mutta eleohjaus on tervetullutta.

Puhelimesta mainittakoon vielä sen verran, että se tuntuu käytössä aidosti nopealta. Tähän vaikuttaa nopean Snapdragon 865 -suorittimen lisäksi se, että käyttäjää ei rasiteta ylimääräisillä animaatioilla tai muilla kikkailuilla. Tämä osoittaa käytännöllistä makua ja hyvää suunnittelua.

Tehoa, muttei vedenkestävyyttä

Suorituskyvyn riittävyys taataan järeällä 5000 milliampeeritunnin akulla. Sillä pärjää helposti koko päivän, mutta pikalatauksessa (18 W) ei olla samalla viivalla kuin kilpailijat. Puhelin siis latautuu hitaammin kuin jotkut muut huippumallit. Tarjolla on myös langaton lataus (15 W) sekä puhelimen käyttäminen esimerkiksi kuulokkeiden langattomaan lataamiseen.

Ilahduttavasti puhelimessa on myös kuulokeliitäntä, mikä on monille iso juttu. Laadukkaiden lankaluurien omistajille tämä voi olla valintakriteeri. Plussaa tulee myös stereokaiuttimista.

Ilahduttavasti puhelimessa on kuulokeliitäntä. Mukana toimitetaan nappikuulokkeet.

Tämän kääntöpuolena Motorola ei kuitenkaan tarjoa vedenkestävyyttä, joka useimmilla kilpailijoilla on. Myöskään kaksois-simiä ei ole.

Kokonaisuutena Motorola Edge+ on erinomainen lippulaivapuhelin. Erottautuminen huippumallien keskuudessa on vaikeaa, ja tästä kärsii jossain määrin myös Motorola. Sillä on kuitenkin omat plussansa ja miinuksensa.

Mukana tulee läpinäkyvä silikoninen muovikuori. Sellaisen käyttäminen yli tonnin puhelimen kanssa on hyvä idea.

Sen kiistattomiksi eduiksi on kuitenkin laskettava laadukas kamera (jos järeällä zoomilla ei ole niin suurta väliä) sekä hyvin toteutettu Android. Poikkeuksellinen kuvasuhde on makuasia. Kuulokeliitettävyys ja vedenkestävyyden puute voivat olla plussaa tai miinusta. 1099 euron hinnallaan se on varsin hyvin linjassa muiden huippupuhelimien kanssa, mutta häviää silti hinta-laatusuhteellaan OnePlus 8 Prolle.

Paras olisi hypistellä laitetta etukäteen, jos mahdollista. Se kun tuntuu kädessä oikein hyvältä.