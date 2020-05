Tässäkö kaikkein paras hiiri? Testissä Logitechin erinomainen MX Master 3

Hiiri voi parhaimmillaan olla erinomaisen ergonominen ja monipuolinen – sekä hintava.

Tietokone tarvitsee hiiren, siitä ei pääse mihinkään. Vaikka olemassa on kosketuslevyjä, kosketusnäyttöjä ja monenlaisia ohjainvimpaimia, hiiri on aina hiiri.

Koska hiiri on myös koko ajan kädessä kiinni, sen ergonomialla ja toimivuudella on väliä. Tietokonetta voi toki käyttää kevyemmälläkin rempulalla, mutta laadukas hiiri on myös investointi.

Logitech esitteli jo viime vuoden puolella MX Master 3 -hiiren, joka edustaa valmistajan lippulaivasarjaa laadukkaiden – ja kalliiden – yleishiirien puolella. Se on tarkoitettu yleiseen työpöytäkäyttöön, ei varsinaisesti pelaamiseen (vaikka sekin toki tietyissä puitteissa onnistuu). Hiiri toimii Windowsin lisäksi MacOS:ssa ja Linuxissa.

Ensimmäinen vaikutelma hiirestä on, että se on painava (141 grammaa). Se istuu käteen hyvin, mutta sopii vahvan muotoilunsa vuoksi vain ja ainoastaan oikeakätisille.

Hiiressä on 7 näppäintä, joista yhtenä toimii päällä oleva rulla. Hiiren suunnittelun yksityiskohtaisuus näkyy siinä, että rullan toiminnan voi valita pykäläsäädön tai vapaan pyörimisen välillä, mutta pykäläsäätö muuttuu vapaaksi rullaa nopeasti pyöritettäessä. Toisaalta rullassa ei ole sivuttaisliikettä eli tilttiä, josta jotkut pitävät.

Hiiren mukana tulee pieni radiovastaanotin sekä 1,3 metrin latausjohto. Hiiressä on usb-c-portti, mutta radiolähetin ja latausjohdon toinen pää menevät kiinni tietokoneen usb 2 -porttiin.

Hiiren kyljessä on lisäksi kaksi nappia sekä toinen rulla, jota käytetään yleensä vaakavierittämiseen. Näiden ohella saattaa jäädä helposti huomaamatta aivan hiiren alaosassa oleva elepainike, jolla muun muassa saadaan pikaeleellä Windowsin työpöytä näkyviin tai siirrytään rinnakkain eri työpöytien välillä.

Hiiren yhteys toimii joko bluetoothilla tai pikkuriikkisellä perinteiseen usb-porttiin menevällä radiolähettimellä. Tämä voi olla pieni ongelma upouusien läppärien kanssa, joissa ei ole bluetoothia ja ainoastaan uusia usb-c-portteja. Tämä on sikälikin hassua, että hiiressä on usb-c-portti latausjohdon toiselle päälle.

Valmistaja lupaa hiirelle täydellä latauksella 70 käyttötuntia, mutta lupaus tuntuu suurelta käytön valossa.

Logitech tarjoaa hiiren kaveriksi Options-ohjelmistoa, joka kannattaa asentaa peruskäyttöä pidemmälle mentäessä. Tällä onnistuu muun muassa hiiren painikkeiden uudelleenohjelmointi sovelluskohtaisesti. Hiiri voi kytkeytyä kolmeen laitteeseen kerrallaan. Sen pohjassa on nappi, jolla yhteyksien välillä hyppiminen tapahtuu.

Hiiren asetuksia säädetään Logitech Options -ohjelman kautta.

Tässä myös huomaa, että hiiri ei ole pelikäyttöön. Vaikka sen herkkyys on suurimmillaan 4000 dpi, herkkyydelle ei ole porrastettua pikavaihtoa kuten pelihiirissä. Peruspelaaminen sillä toki onnistuu, mutta tarkkuuskivääripelaajan osoitin tämä ei ole.

Yleishiirenä Logitech MX Master 3 on erinomaisen hyvä laite. Se ei ole aivan halpa – 120 euroa – eikä se sovi jokaisen käteen. Se kuitenkin täyttää hiireltä edellytettävät asiat ja tekee sen poikkeuksellisen hyvin. Eron huomaa selkeästi, kun siirtyy MX Masterin käytöstä tavalliseen hiireen.

Jos työpöydältä löytyy jo ennestään varhaisempi MX-hiiri, tarvetta vaihtaa uudempaan ei ole. Sen verran pieniä uudistukset ovat. Jos tarvetta on sen sijaan erittäin laadukkaalle, kovaan käyttöön ja suureen tarkkuuteen taipuvalle hiirelle, Logitech MX Master 3 on tähän tarkoitukseen erinomainen valinta.