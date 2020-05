Testi: Netgear Orbi yhdistää wifi 6:n ja monta tukiasemaa – tekee kotiverkosta aidosti nopean

Kahden tai kolmen tukiaseman mesh-verkolla saa kodin wifiin vauhtia. Netgearin tuore paketti tukee myös uusia wifi 6 -verkkoja.

Yhä useampi koti on näinä päivinä kotitoimisto. Kotien infrastruktuuri – tai tässä tapauksessa kotiverkko – ei aina ole yritysympäristön tasolla. Esimerkiksi wifin kuuluvuus saattaa olla hyvinkin vaihteleva.

Samaan aikaan koronakriisin kanssa langattomien verkkojen maailmassa on käynnissä suuri uudistus: uutta wifi 6 -standardia käyttävät laitteet ovat tulossa kauppoihin.

Kuten aikaisemmassa testissä totesimme, sellaista ei tarvitse kiirehtiä hankkimaan, jos vanha laitteisto toimii vielä riittävän hyvin. Uuden reitittimen ostajan kannattaa kuitenkin jo miettiä, kumman sukupolven laitteiston ostaa.

Entistä enemmän tämä pitää paikkansa nyt, kun kauppoihin alkaa tulla wifi 6 -pohjaisia mesh-laitteistoja. Meshillä tarkoitetaan päätukiaseman ja yhden tai useamman satelliitin muodostamaa verkkoa, jossa verkon laitteet ovat yhteydessä useampaan tukiasemaan kerrallaan. Tällä tavalla verkon kuuluvuutta voidaan jatkaa kattamaan koko talo (tai toimisto tai mikä tahansa). Lisäksi meshillä päästään yleensä parempiin nopeuksiin ja saadaan pyöritettyä vaivattomammin paljon laitteita sisältävää verkkoa.

Tukiasema ja satelliitti

Amerikkalainen verkkolaitevalmistaja Netgear pyrkii profiloitumaan laatumerkiksi, mikä näkyy laitteiden tuottamisessa loppuun asti sekä loppuun asti hiottuna käytettävyytenä. Netgear on myös yksi ensimmäisistä valmistajista, joka on saanut wifi 6 -mesh-ratkaisunsa kauppoihin.

Orbi WiFi 6 System AX6000 (RBK852) on tällainen paketti. Se koostuu emotukiasemasta ja yhdestä tai kahdesta satelliittitukiasemasta. Pakettien hinnat ovat noin 850 ja 1150 euroa, eli ihan halvasta virityksestä ei ole kyse. Mutta jos wifin kuuluvuus on huono, mitäpä ei tekisi asiaa parantaakseen? Valmistaja lupaa 2 laitteen paketin kattavan 350 neliömetriä kahdessa kerroksessa.

Pakkauksessa on tukiasemien lisäksi sähköjohdot muuntajineen, verkkokaapeli päätukiasemalle ja pikaohje.

Kahden tukiaseman peruspaketti on jykevä, sillä laitteet ovat verrattain isoja. Laitteet ovat mitoiltaan 25 x 19 x 7 senttimetriä ja painavat 1,3 kiloa kappale.

Ulkoisesti päätukiasemaa ja satelliittia erottaa toisistaan vain keskuslaitteessa oleva internetin suuntaan oleva verkkoportti, joka kytketään modeemiin tai vastaavaan. Kummassakin laitteessa on lisäksi 4 ethernet-porttia verkkolaitteille.

Wifi-verkkojen pystyttäminen on helpottunut kiitettävästi viime vuosina, ja helpoksi se on tehty Netgearissakin. Käytännössä tämä tapahtuu lataamalla Orbi-sovellus, joka ohjaa läpi asennusprosessin vaihe vaiheelta – englanniksi tosin.

Yksinkertaisimmillaan asennus tapahtuu siten, että reitittimessä oleva qr-koodi luetaan puhelimen kameralla ja sen jälkeen ei tarvitsekaan tehdä muuta kuin laitella laitteet paikoilleen. Myös ohjelmiston päivitys ja verkon uudelleennimeäminen sekä salasanojen vaihto hoidetaan samalla.

Helppouden kääntöpuoli on kilometrin mittaisen käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen, pakollinen tilin luominen ja muun muassa sijainti-käyttöoikeuden antaminen sovellukselle. Malliesimerkki siitä, miten helppouden kääntöpuoli on tiedonkeruu.

Sovelluksen ohjeistama asennus on tehty helpoksi. Verkon hallinta-asetukset voi lopuksi suojata sormenjäljellä.

Jos vanhaa verkkoa ei ole ajettu alas ennen Orbin asennusta, saattaa siitä seurata komplikaatioita. Puhelin hyppää helposti vanhaan verkkoon. Ongelma ratkeaa laittamalla puhelin unohtamaan vanha verkko tai yksinkertaisesti irrottamalla sen reitittimen pistoke.

Asennus vei kokonaisuudessaan noin 10–15 minuuttia.

Todellista iloa

Netgear lupaa laitteen 4x4-radioiden tuovan jopa 6 gigabitin nopeuden verkkoon. Tämä on markkinointihöpinää, joka kannattaa unohtaa. Harvoilla on kotonaan edes gigabitin nettiyhteyttä, ja verkon sisällä harvoin tarvitaan moisia siirtonopeuksia. Jos vanhemmissa wifi-standardeissa pullonkaula on langaton verkko, wifi 6:lla se on usein kiinteä nettiyhteys.

Orbi toimii sekä 2,4:n että 5 gigahertsin taajuudella, mutta se näkyy silti käyttäjälle vain yhtenä verkkona. Tämä on hyvä asia, sillä monet laitteet luovat kaksi verkkoa, ja niistä optimaalisen hyödyn saadakseen pitää vaihtaa matalataajuuksisempaan verkkoon etäisyyden kasvaessa tukiasemasta.

Mittaukset kertoivat satelliitin tuovan selvää hyötyä.

Wifi 6 -yhteys näkyy puhelimen ruudulla pienenä merkintänä langattoman verkkosymbolin vieressä.

Samaan aikaan on todettava, että mittaustulokset heittelivät kovastikin kahden mittauspäivän välillä. Tämä on asiallinen muistutus siitä, että wifi-nopeusnumerot eivät ole ehdottomia, ja sellaiset asiat kuin naapurien verkkojen kuormitus, saattavat vaikuttaa nopeuteen paljonkin.

Mittaukset tehtiin verkossa, joka perustuu DNA:n gigabitin nettiyhteyden päähän luotuun wifi 6 -verkkoon. Olohuoneessa päätukiaseman vieressä saatiin noin 725 megabitin latausnopeus wifi-verkon sisällä sekä 98 megabittiä verkkoon päin. Latausnopeus internetistä wifi 6-laitteeseen oli parhaimmillaan 715 megabittiä ja internetin suuntaan 101 megabittiä.

Asunnon toisessa päässä useamman betoniseinän takana saatiin ilman satelliittia 46/6 megabitin (down-/upload) nopeuksia. Asettamalla huoneeseen satelliitti, nousi nopeus parhaimmillaan 427/101 mbps -nopeuksiin. Mesh-verkosta on helppo siis sanoa olevan todellista iloa.

Keittiön ja olohuoneen välissä olevassa makuuhuoneessa mesh-verkon käyttäminen toi myös reilun nopeuslisän (ilman 2 tukiasemaa 82/28 mbps, 2 tukiaseman verkossa 376/44 mbps).

Helppo käyttää – liiankin helppo?

Pari sanaa vielä sovelluksesta. Verkon hallinta on tarkoitettu tehtäväksi sillä. Tämä on helppo tapa hoitaa asia, mutta samalla Netgear on ajatellut asiat valmiiksi käyttäjän puolesta – liiankin valmiiksi.

Vaikka salasanaa on helppo vaihtaa, päivitykset tarkistaa tai vierasverkko pystyttää, on sovelluksessa jätetty verkon etähallinta (remote management) päälle. Tämä mahdollistaa verkon asetusten muuttamisen tilanteissa, jolloin verkkoon ei olla kytkeydyttynä. Jos ominaisuudelle ei ole todellista tarvetta, se kannattaa ottaa pois päältä.

Samalla se tarkoittaa sitä, että verkossa on takaovi auki. Tällaisten asetusten ei olisi hyvä olla automaattisesti päällä tai ainakin käyttäjille olisi niistä kerrottava. Tästä Netgearille pyyhkeitä.

Sekä päätukiasemassa että satelliitissa on 4 verkkoliitäntää, mikä mahdollistaa vaikkapa tietokoneen kytkemisen kaapelilla laitteeseen. Päätukiasemassa on myös vasemmalla näkyvä kaapeliliitäntä internetin suuntaan, esimerkiksi modeemiin.

Wifi 6:n suurin hyöty ei ole niinkään nopeuslisä, vaan sujuva verkonkäyttö useasta samanaikaisesta striimistä huolimatta. Tätä oli hankala kokeilla, sillä uutta wifi-standardia tukevia laitteita on vielä melko vähän saatavilla.

Jotta wifi 6:sta saa kaiken hyödyn irti, on verkossa olevien laitteiden tuettava sitä. Sitä ei suurin osa esimerkiksi älytelevisioista ja puhelimista vielä tee.

Toisin sanoen wifi 6 säilyy vielä jonkin aikaa lupauksena, joka realisoituu vasta useimpien kodinlaitteiden sitä tukiessa. Ostamalla wifi 6 -reititin muna-kanaongelma ratkeaa jo tässä vaiheessa – vaikka ratkaisu jonkin verran maksaakin.

Mesh-verkko eli useamman laitteen viritys tuo sen sijaan tuntuvan nopeuslisän asunnon etäkolkissa jo nyt, vaikka verkossa olevat laitteet olisivat vanhempia.

Parin kuukauden takainen neuvo on yhä voimassa: Jos sinulla ei ole tarvetta päivittää wifi-verkkoasi, älä tee sitä nyt. Ehdit tehdä sen, kun omistat useampia uutta verkkostandardia tukevia laitteita.

Jos taas kärsit huonosta wifin kuuluvuudesta asunnossasi, on mesh-verkko yksi käyttökelpoisimmista tavoista parantaa nettiyhteyttä. Jos sellaisen päädyt hankkimaan, mieti samalla, kannattaisiko investoida jo wifi 6:een.

Jos siihen päädyt, Orbi WiFi 6 System AX6000 (RBK852) on tarkoitukseen erittäin toimivaksi havaittu ratkaisu.