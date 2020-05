4 laatupeliä toukokuulle – nämä helmet vievät ajatukset kauas neljän seinän sisältä

Valitsimme toukokuulle nipun antoisia pelejä, jotka tarjoavat viihdettä ja antavat ajateltavaa.

Videopelien myynnin räjähtäminen koronakriisin aikana on yksi merkki niiden entisestään lisääntyneestä merkityksestä. Tarjontaa on kuitenkin moneen lähtöön. Valitsimme tuoreesta pelitarjonnasta 4 huippupeliä.

Good Job!

Pähkähullun pulmapelin kruunaa jaetun ruudun moninpelin. Koheltaessa saa kokeilla, onko kaksi päätä parempi kuin yksi.

(Kehittäjä: Paladin Studios. Saatavilla: Switch.)

Yleensä ongelmanratkaisuun keskittyvät pelit pyrkivät järjestykseen. Paras esimerkki perinteisestä pulmapelaamisesta on ikivihreä Tetris, jossa putoavat palikat asetellaan nättiin kasaan. Siten edetään pelissä ja kasvatetaan pistepottia.

Lupsakas Good Job! sen sijaan lähestyy pulmapelaamista täysin eri kulmasta. Nyt tarkoitus on keksiä ratkaisut puhtaasti koheltamisen ja epäjärjestyksen kautta.

Pelaaminen tapahtuu varastonhoitajalla, joka käyttäytyy kuin mikäkin taulapää. Kun esimerkiksi paketti pitäisi viedä lukitun oven ohi perille, ratkaisu ei olekaan etsiä avainta. Ei, silloin pitää virittää sähköpiuhasta huoneenmittainen linko, jolla tempaistaan paketti suoraan seinän läpi perille.

Sekoiluun perustuva pelaaminen ammentaa etevästi vanhoista mykkäelokuvien komedioista. Pulmat kasvavat myös läpi pelin kutkuttavan monipuolisiksi. Sääntöjä ei ole, tee ne itse!

Disaster Report 4: Summer Memories

Avunantoon keskittyvässä maanjäristyspelissä pitää välillä kantaa uhreja reppuselässä luonnonvoimilta turvaan.

(Granzella. Pc, PS4, PS VR, Switch.)

Ensivaikutelma ei ole aina kaikki kaikessa. Muuten maanjäristyspelistä Disaster Report 4: Summer Memories ei olisi mihinkään. Peli nimittäin nykii pahasti, hahmo liikkuu puisesti ja tehtävät ovat epäselviä.

Mutta miten peliä voi sitten suositella? Helposti. Nyt tarjolla on sitä, mikä ratkaisee: sydäntä. Ja juuri sen avulla poikkeusoloista kertova peli tuntuu ihmeen lohdulliselta jopa keskellä koronakriisiä.

Japanin Koben kaupungin palolaitoksen kanssa tehty peli tarjoaa erilaisen selviytymiskokemuksen. Useiden päivien ajanjaksoa kuvaavassa tarinassa liikutaan maanjäristyksen tuhoamassa suurkaupungissa jälkijäristysten, tulvien ja tulipalojen keskellä.

Pelihahmo kärsii nälästä, janosta ja stressistä, tosin ne ovat sivuseikkoja. Oman pelastumisen sijaan täytyykin ilahduttavasti auttaa muita. Surumielisen toiveikkaan pelin viesti yhteen hiileen puhaltamisesta tulee kuin tilauksesta.

Resident Evil 3

Resident Evil 3 on napakka zombipeli, jossa ei ole mitään turhaa. Sen myös haluaa pelata useasti läpi eri vaikeustasoilla.

(Capcom. Pc, PS4, Xbox One.)

Tässä on selviytymispeli sieltä perinteisemmästä päästä. Vuoden 1999 toimintakauhupelin uusintaversio Resident Evil 3 tietää tasan tarkkaan, mitä tekee. Kyse on rautaisella ammattitaidolla tehdystä, viihdyttävästä zombipelistä.

Tuntemusta alkuperäisestä pelistä ei vaadita. Tarkoitus on paeta kaupungista, joka on kaaoksessa viruksen karattua laboratoriosta. Kuulostaako tutulta? No, ei tämä silti hassumpaa todellisuuspakoa ole.

Ensimmäiseksi vakuuttaa grafiikka, joka on teknisesti aivan viimeistä huutoa. Tämän jälkeen mielenkiinto kääntyy itse pelaamiseen, joka viekin mennessään. Se on toiminnallisempaa kuin mihin vuonna 1996 alkaneessa ja sangen monilukuisessa sarjassa on totuttu.

Ratkaisu kannatti. Tiiviisti rytmitetyn toiminnan kautta anti erottuu edukseen. Ja kun kauhussa on himmailtu, peli on parhaimpien zombielokuvien tapaan juuri sopivan älytön ja hauska. Eli helmi.

Nioh 2

Tunnelma on huipussaan Nioh 2:ssa. Patarumpujen soidessa usvan takaa paljastuu kenttä, jonne pitäisi löytää reitti.

(Team Ninja. PS4.)

Ei ole epäilystäkään, mikä peli ansaitsee viime aikojen kovimmat suositukset. Ne menevät hillityn arvokkaalle toimintaseikkailulle, joka vaatii pistämään parastaan.

Japanin 1500-luvun historiaa ja kansanuskomuksia sekoittava Nioh 2 tarjoaa pelikokemuksen, joka ei hevillä unohdu. Pitkässä pelissä tutkitaan synkkää maailmaa ja kohdataan vaarallisia vihollisia.

Haastetta ei voi alleviivata tarpeeksi: sitä on valtavasti. Mutta peli ei ole koskaan epäreilu. Jokainen epäonnistuminen johtuu omasta virheestä. Ja mokat ovat aina tapa oppia jotain uutta palkitsevasta pelimekaniikasta. Pelissä todellakin tuntee olevansa entisaikojen samurai.

Tuntuu kutkuttavan antoisalta päästä askel askeleelta syvemmälle Nioh 2:n koukeroisissa kentissä ja paljastaa samalla sen salaisuuksia. Harva peli opettaa yhtä tehokkaasti opettelun, nöyryyden ja sitoutumisen merkitystä. Tätä ei kannata missata.