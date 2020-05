Testi: Sennheiserin uusissa nappikuulokkeissa on hieno ääni – saivat myös tärkeän ominaisuuden

Sennheiserin uusiin nappikuulokkeisiin on tarjolla neljät vaihtotulpat. Silti istuvuus on viime kädessä korvasta kiinni.

Sennheiserin uudet Momentum True Wireless 2 -kuulokkeet ovat ominaisuuksiltaan kilpailijoiden tasolla ja äänessä jopa edellä.

Sennheiser esitteli keväällä pari vuotta sitten julkaisemistaan langattomista Momentum True Wireless -nappikuulokkeista uuden version. Ulkoisesti eroa ei juuri huomaa. Sennheiser Momentum True Wireless 2 -kuulokkeiden ollessa paikallaan niiden suurin ja painavin osa on kärjen yläpuolella, ja ne asetetaan korvan sisään pienellä vääntöliikkeellä samaan tyyliin kuin esimerkiksi Jabran Elite 65t -kuulokkeet.

Kuulokkeiden ulkopinnassa on Sennheiserin logo, ja sama kohta toimii myös kosketusohjaimena. Kuulokkeet saa esimerkiksi yhdistettyä bluetooth-laitteisiin koskettamalla molempia kuulokkeita yhtä aikaa. Kappaleen saa tauolle vasemman kuulokkeen kertanäpäytyksellä, ja seuraavaan kappaleeseen siirrytään tuplanäpäytyksellä – yleensä. Näpäytysten tahdin pitää olla melko tarkkaan oikea tai muuten kuuloke tunnistaa sen keskeytykseksi. Lisäksi kuulokkeiden näpäyttely tuntuu ikävältä korvassa.

Kosketusohjausta voi muuttaa puhelimeen ladattavan Smart Control -sovelluksen avulla, eli näpäytysten määrien ja toimintojen yhdistelmiä voi muuttaa. Sovelluksesta löytyy myös taajuuskorjain.

Latauskotelossa on virtaa kolmeen täyteen lataukseen.

Mukana tulee yhteensä neljä erikokoista kuuloketulppaa, joilla istuvuutta voi parantaa. Momentumit eivät tuntuneet yhtä tukevilta korvassa kuin aiemmin testaamani Jabra Elite Active 65t -napit, mutta toisaalta ne tippuivat vain kerran. Korvan muoto vaikuttaa varmasti istuvuuteen, mutta ihan juoksulenkille en Sennheiserien kanssa uskaltaisi.

Apropoo, hölkkäilyä vastaan on kaksi muutakin syytä. Ensiksi, kuulokkeissa on IPX4-tasoinen kosteussuojaus, eli ne kestävät vesiroiskeita, mutta pidempikestoisesta hikoilusta ei ole täyttä varmuutta. Toinen syy on se, että kuulokkeet maksavat lähes 300 euroa. Mikään juoksulenkki ei riittäisi tuottamaan minulle sellaista endorfiinihumalaa, että Momentum-kuulokkeen hukkaaminen polun varteen ei harmittaisi.

Joka tapauksessa, kun Momentumit saa hyvin paikalleen, ne eivät paina eivätkä tunnu painavan korvaa, joten niitä jaksaa käyttää pitkään.

Sennheiserin ensimmäiset Momentum True Wireless -kuulokkeet maksoivat ilmestyessään saman verran, vaikka niissä oli yksi selvä puute moniin kilpailijoihin verrattuna jo kaksi vuotta sitten: niistä puuttui vastamelutoiminto.

Kakkosmallin selvin parannus on tämän puutteen korjaaminen. Momentumien vastamelutoiminto ei ole aivan alan parhaimmistoa, mutta parantaa kuitenkin mukavasti kuuluvuutta hälyisissä ympäristöissä.

Pääasia kuulokkeissa on tietenkin ääni, ja se on Sennheiserilla kunnossa. Musiikki ei puuroudu, vaan hyvillä äänityksillä eri äänet erottuvat selkeästi. Löytyipä joistakin tutuistakin kappaleista uusia nakutuksia ja kilkatuksia: Esimerkiksi lautaset erottuvat paremmin kuin (aiemmin) hyvinä pitämilläni kuppikuulokkeilla.

Pienten nappikuulokkeiden heikoin puoli on yleensä basso, mutta syvimpiä murinoita lukuunottamatta senkin puoli tuntuu toistuvan Momentumeilla luonnollisen ja tasapainoisen oloisesti. Ei mitenkään korostetusti, mutta silti selvästi ja napakasti.

Akun Sennheiser lupaa kestävän 7 tuntia kuuntelua, tosin vastamelutoiminnon käyttö lyhentää aika jonkun verran. Lataavasta kuljetuskotelosta riittää vielä virtaa kolmeen täyteen lataukseen, joten käyttöaikaa on yhteensä 28 tuntia. Käytännössä kuulokkeet tuntuivat kestävän kuuntelua lähes ikuisuuden ennen kuin kotelon takana oleva pieni valo näytti punaista valoa vähäisen virran merkiksi.

Sennheiserin Momentum True Wireless 2 -kuulokkeet kuulostavat loistavalta. Kosketusohjaus ei toimi ehkä aivan niin hyvin kuin toivoisi, ja kävellessä olin aina vähän huolissani niiden pysymisestä paikoillaan. Äänenlaatua arvostavalle, jolle 300 euroa nappikuulokkeista ei ole liikaa, ne ovat kuitenkin laadukas valinta.