Testasimme seikkailijan nappikuulokkeet – Skullcandy Vertiä käytetään hanskat kädessä

Skullcandy Vert on meneviin harrastuksiin tehty nappikuulokeratkaisu.

Poikkeuksellisessa kuulokeratkaisussa on tehty kompromisseja. Se sopii kuitenkin niille, jotka harrastavat hanskat kädessä.

Nappikuulokkeita on moneen lähtöön. Yksi näistä lähdöistä on tiukka urheilu tai tilanteet, joissa pidetään hanskoja kädessä. Kaikissa olosuhteissa ei ole mahdollista säädellä toistoa, äänenvoimakkuutta saati vastata puhelimeen normaalisti käsipelillä.

Valmistaja Skullcandyn Vert-kuulokkeet on tehty ”urheilijoiden ja seikkailijoiden” tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että langattomat kuulokkeet ovat ohjailtavissa hallintakiekolla, joka kiinnitetään klipsillä esimerkiksi taskunreunaan tai kaulukseen.

Kyseessä eivät ole true wireless -kuulokkeet. Vaikka yhteys puhelimeen on langaton, kuulokkeet ovat yhteydessä toisiinsa ja hallintalaitteeseen johdolla. Paketissa tulee lisäksi mukana latausjohto kuulokkeiden mikro-usb-liittimeen.

Käyttöönotto voi olla monille pettymys. Valmistaja olettaa, että kaikilla seikkailijoilla on samankokoinen korva. Kumisia korvatyynyjä on tarjolla vain yhtä kokoa ja jos se ei istu, se ei istu. Tämä on huonompi juttu meneväisille vääräkorvaisille. Allekirjoittaneella napit istuivat välttävästi, ja pienille korjausliikkeille oli tarvetta toistuvasti.

Kuulokkeiden mukana toimitetaan vain yhden koon kumityynyt. Niitä voi yrittää sovittaa korvaan myös ilman tyynyjä, mutta kova muovi ei tunnu hyvältä eikä istu tukevasti.

Kiinnitysklipsi on todella jäykkä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei se irtoa vahingossa. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että kuulokkeiden kiinnittäminen on melkoista klikkailua, ennen kuin logiikan sisäistää.

Kun kuulokkeet on otettu käyttöön, ohjailu on helppoa. Kontrollikiekko toimii suurena nappina, jonka painaminen katkaisee toiston tai vastaa puhelimeen (lyhyt painallus) tai sammuttaa kuulokkeet (pitkä painallus). Kiekon kiertäminen yhteen suuntaan nopeasti lisää äänenvoimakkuutta (viedään ääriasentoon ja palautetaan) tai hyppää seuraavaan kappaleeseen (viedään ääriasentoon ja pidetään hetki paikallaan). Toiseen suuntaan vääntäminen laskee volyymia tai hyppää kappaleen alkuun.

Kuulokkeiden ohjaaminen hanskat kädessä on todella helppoa. Tämä lienee ollut valmistajan suurin tarkoitus, ja siinä on onnistuttu.

Vert on ”stay aware” -mallinen kuulokeratkaisu, eli napit eivät blokkaa ääntä kuten monet syvälle korvaan menevät nappikuulokkeet. Autotien vieressä juostessa tai pyöräillessä liikenteen melu peittää helposti musiikin. Vastamelutoimintoa ei ole.

Äänenlaatu on parhaimmillaankin keskinkertainen. Diskantit jäävät vaisuiksi, mikä karsii musiikin eloisuudesta paljon. Alemmilla taajuuksilla ääni saattaa jopa särkyä isommilla volyymeilla. Hifi-äänentoiston ystävän kuulokkeet nämä eivät ole, ja rajallisuuden huomaamiseen ei tarvita kultakorvia. Urheilukäyttöön äänenlaatu on silti useimmille riittävä.

Kuulokkeiden kosteusluokitus on ipx4, eli ne kestävät kaikista suunnista tulevia roiskeita (ja hikeä). Kuulokkeiden kanssa voi siis juosta sateessa, mutta uimarin napit ne eivät ole.

Kuulokkeet kiinnitetään klipsillä vaatteisiin. Jykevä ohjausmokkula pitää sisällään myös nappikuulokkeille poikkeuksellisen järeän akun.

Akunkesto on langattomiksi kuulokkeiksi keskimääräistä parempi. Valmistaja lupaa Vertille 10 tuntia käyttöaikaa yhdellä latauksella, ja lupaus on varsin lähellä totuutta.

Laitteen hyviin puoliin kuuluu myös mainio, jopa kymmenien metrien kantama. Ne päässään voi siis vaeltaa jonkin matkan päähän puhelimesta toiston kärsimättä.

Kokonaisuutena Skullcandy Vert jättää ristiriitaisen tunteen. Se paikkaa aukkoa, johon ei hirveästi tarjontaa ole. Toisaalta sen äänenlaatu jättää selkeästi toivottavaa, joissakin tapauksissa myös istuvuus.

Noin 80 euron hintalapullaan kuulokkeet ovat tusinaluureja kalliimmat. Jos harrastuksiisi kuuluu maastopyöräily, hiihto tai muu vastaava urheilu, Vertistä saattaa hyvinkin olla iloa. Mainio käytettävyys menee monessa tilanteessa sen yli, että aletaan nysvätä laadukkaampien luurien kanssa sormet paljaina hankalissa paikoissa.

Jos taas tavalliset langattomat kuulokkeet riittävät tarpeisiisi, löytyy parempiakin vaihtoehtoja.