Testissä OnePlus 8 ja 8 Pro – voiko alle tonnin maksava puhelin olla todellinen huippulaite?

Testasimme uunituoreet OnePlus 8- ja OnePlus 8 Pro -älypuhelimet.

Kiinalainen OnePlus oli pitkään puhelinmarkkinoiden outolintu. Yhtiö pullautteli ensin yhden ja sitten kahden mallin vuosivauhdilla lähellä kännyköiden terävintä kärkeä olevia huippupuhelimia varsin kohtuullisella hinnalla (pois luettuna pahoin flopannut OnePlus X -yritys halpamarkkinoille vuonna 2015).

Parin viime vuoden aikana laitteet ovat vakiinnuttaneet paikkansa arvokkaampien Android-laitteiden joukossa. Ne ovat parhaimmillaan päässeet lähelle isojen valmistajien huippulaitteita, mutta hinta on noussut samassa suhteessa.

Näistä lähtökohdista OnePlus esitteli alkuvuoden uudet puhelimensa, OnePlus 8:n ja 8 Pron. Ne ovat hinnakkaita laitteita (OnePlus 8 8/128 Gt 699 €, 12/256 Gt 799 €, Oneplus 8 Pro 8/128 Gt 899 €, 12/256 Gt 999 €), mutta hinnat on pidetty taktisesti 1000 euron viimeisen kipurajan alla.

Poikkeuksellisen tyylikkäitä

Puhelimet ovat veljekset – tai siskokset – kuin ilvekset. Pro on aavistuksen verran suurempi, ja 6,78-tuumaisella näytöllään se saattaa olla turhan suuri jokaisen taskuun. Suojakuori vielä lisää kokoa.

Puhelimien designia voi hyvällä omallatunnolla luonnehtia elegantiksi. Ne ovat tehoonsa nähden suhteellisen ohuita, eikä painoakaan ole liikaa. Luurien tyylikkyyskisassa ne sijoittuvat aivan kärkikahinoille, elleivät peräti parhaiksi.

Väriksi on tarjolla mustan lisäksi muodikasta kiiltävän ja matan kombinaatiota. Värien markkinointinimet (musta helmi, merensininen, jäätävän vihreä, tähtienvälinen hehku) ansaitsevat ensimmäisen luokan puppugeneraattoripalkinnon.

Nyt puhelimissa ovat muotia kiiltävän ja matan yhdistelmävärit. Ja niitähän on tarjolla.

Paketissa tulee puhelimen ja laturin ohella läpinäkyvä suojakuori, mutta ei kuulokkeita.

Erikoisena yksityiskohtana mainittakoon, että OnePlus on luopunut tunnistettavista punaisista kuoristaan. Niitä ei saa enää edes maksullisena lisävarusteena.

Molemmat mallit ovat 5g-puhelimia. Tämän ohella toinen suuri satsaus on valmistajan näyttö.

Siinä onkin onnistuttu hyvin. Perusmallissa on 90 hertsin ja Prossa 120 hertsin näyttöruutu, joka on kirkas, tarkka, herkkä ja sujuva käyttää. Eroa heikkolaatuisempaan näyttöön ei niinkään huomaa laitetta käytettäessä vaan silloin, kun saa käteensä uudelleen köykäisemmällä näytöllä varustetun laitteen. Silloin eron näkee. OnePlus hyödyntää tätä muun muassa näyttöanimaatioilla, jotka tulee pian kytkettyä pois päältä.

OnePlus säästelee tehoja siten, että Pro-malli ei oletusarvoisesti käytä korkeinta mahdollista tarkkuutta (3160 x 1440), vaan käytössä on karsittu 2376 x 1080. Toisin kuin Samsungin huippumallissa, paras mahdollinen tarkkuus ja virkistystaajuus voivat olla samaan aikaan käytössä. Perusmallissa tarkkuus on koko ajan 2400 x 1080.

Tehoa on, mutta sitä myös kulutetaan

Myös tehoiltaan puhelimet ovat ensiluokkaisia. Molemmissa on nopea Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri ja riittävästi tai varmasti riittävästi muistia. Akun kapasiteetissa on eroja: Prossa sitä on hieman enemmän. Molemmat pääsääntöisesti riittävät läpi päivän, mutta Prossa täysi näyttötarkkuus yhdistettynä raskaaseen käyttöön voi hyydyttää akun aiemminkin.

Molemmissa puhelimissa on OnePlussan oma 30 watin pikalataus. Prossa on uutuutena myös 30 watin langaton lataus, joka vaatii täydellä teholla toimiakseen valmistajan oman langattoman laturin (70 euroa). 30 watin langaton pikalataus tuottaa niin paljon lämpöä, että OnePlussan laturissa on puhelinta jäähdyttävä tuuletin.

OnePlus lanseerasi myös laturin, jolla saa Pro-mallin ladattua tyhjästä puolilleen puolessa tunnissa. Lataus tuottaa merkittävästi lämpöä, siksi laturissa on tuuletin.

Toki Pron voi ladata myös standardinmukaisella langattomalla qi-laturilla. Puhelin osaa toimia myös langattomana laturina pienemmille laitteille, kuten kuulokekoteloille. Hauska pieni yksityiskohta on käyttäjänsä vuorokausirytmin tahtiin toimiva lataussysteemi, joka annostelee lataushuipun hetkeen ennen käyttäjänsä heräämistä.

Laitteissa on tuki uusille wifi 6 -verkoille, mutta ei tärkeimmiltä kilpailijoilta löytyvää virtuaalisten e-simien tukea. Lisäksi laitteen kyljestä löytyy OnePlussan oma fyysinen vaiennin, jolla laitteen saa äänettömäksi tai värinätilaan.

Pro-mallille on ensimmäistä kertaa hankittu ip68-tason sertifikaatti veden- ja pölynkestävyydelle. OnePlussan mukaan perusmalli ”kestää jonkin verran vettä”, mutta lupausten puutteessa sukellusreissulla käynyttä puhelinta on paha laittaa takuuseen.

Puhelimien virrankulutus on kovaa. Sitä säännellään erilaisilla optimoinneilla.

OnePlus käyttää samaa näyttöön upotettua sormenjälkilukijaa kuin edellisessä laitesukupolvessa. Se on kuitenkin hyvä ja toimivaksi havaittu. Molemmissa puhelimissa on stereokaiuttimet, mutta ääni on ohut ja diskanttivoittoinen.

OnePlus ei ole lähtenyt kehittelemään omaa digiavustajaa. Laitteisiin on upotettu Amazonin Alexa niille, jotka haluavat Amazonin kuuntelevan jokaista sanaansa.

Hyvä ja parempi kamera

Ehkä merkittävin asia, joka erottaa OnePlus 8:n ja 8 Pron toisistaan, on kuvauskalusto. Ne nimittäin ovat varsin erilaisia.

Molemmissa on 48 megapikselin pääkamera, mutta Pro käyttää laadukkaampaa ja uudempaa Sonyn kennoa.

Pro-mallissa (alla) on 4 kameraa, perusmallissa 3. Lisäksi Prossa on 2 ledin salamavalo.

Pääkamerat tekevät hyvää jälkeä, ja niin värit kuin valot ovat kohdallaan. Kuvia voi ottaa joko 48 megapikselin raakakuvina pelkällä pääkameran kennolla tai pienempään tilaan menevinä 12 megapikselin yhdistelmäkuvina, joissa käytetään kaikkia kuvia. Jälkimmäinen tekee keskimäärin parempaa jälkeä, esimerkiksi vesien heijastukset asettuvat paremmin kohdalleen. Kuten Samsungin ja Huawein huippumalleissa, täyskokoinen raakakuva loistaa yksityiskohdissa kirkkaassa päivänvalossa, mutta jää muuten aika turhaksi. Pro on laadukkaamman kennonsa ansiosta hieman parempi. Molemmat tekevät myös hyvää jälkeä hämäräkuvauksessa.

Prossa on myös järeämpi laajakuvakamera (48 megapikseliä ja 119,7 astetta vs. 16 ja 116), mikä näkyy myös lopputuloksessa. Silti myös perusmallin laajakuvat ovat laadukkaita.

Perusmallissa on oma 2 megapikselin makrokamera, mutta se häviää selkeästi Pron supermakrotilalle. Edellinen tuottaa ookoo-tasoisia otoksia, kun taas Pron supermakrotila päästää ottamaan kuvia todella läheltä ja erinomaisella tarkkuudella.

Vasemmalla Pro-mallin ei-niin-hyödyllisellä color filter -kameralla otettu kuva, joka näyttää lähinnä väljähtäneeltä. Oikealla on käytössä aidosti hyvä supermakro, joka pitää kuvan tarkkana hyvin läheltä otettunakin.

OnePlus 8:n zoom puolestaan on pettymys. Perusmallissa ei ole optista zoomia lainkaan, ja Prossa on kolminkertainen hybridizoom – mikä tarkoittaa sitä, että optinen tarkennus ei ole 3x-tasoa. Pron zoom häviää myös terävyydessä kilpailijoilleen Samsungille ja Huaweille. Tässä kisassa OnePlussalla ei ole asiaa mitalisijoille.

Pro-mallissa on lisäksi 5 megapikselin color filter -nimellä kulkeva kamera, joka tuottaa väljähtäneiden paperikuvien oloista jälkeä. Se ei nouse ohjelmallisia filttereitä hyödyllisemmäksi ominaisuudeksi, vaikkakin saattaa olla että kameran tietoja käytetään ohjelmallisesti parsittavien otosten lopputulokseen.

Edellisen sukupolven Prossa nähty esiinnouseva selfiekamera on tehnyt katoamistempun. Syynä on sen viemä tila ja halu pitää puhelin pienenä.

Pieni hintaetu on vielä

Sekä OnePlus 8 että OnePlus 8 Pro ovat hyviä puhelimia. Ne eivät ole kuitenkaan hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisen murskaavia kilpailijoihinsa nähden. Pieniä etuja kilpailijoihin nähden kuitenkin on.

Etenkin OnePlus 8 on edeltäjäänsä, 7T-sarjaan verrattuna suhteellisen pieni päivitys. Mutta tärkein päivitys, eli 5g, on todella tärkeä. Jos puhelimeen haluaa käyttää tonnin, harvan kannattaa ostaa sitä enää puhtaana 4g-mallina. Edullisin malli, 699 euron OnePlus 8 on 5g-puhelinten sarjassa erinomainen ostos.

Puhelimen pakkauksessa tulee väritön suojakuori, muita saa rahalla. OnePlusin tunnusomaista punaista väriä ei ole enää tarjolla. Kokoeron ja kameran vuoksi Pron ja perusmallin suojakuoria ei voi käyttää ristiin.

OnePlus 8 Pro puolestaan kisaa esimerkiksi Samsung S20:n kanssa, mutta on ominaisuuksiltaan tasaveroinen tai parempi, tyylikkäämpi ja hinnaltaan hieman halvempi. Eli myös sillä on paikkansa.

Aivan terävimpään kärkeen, eli Galaxy S20 Ultran tai (Googlen palveluiden puutteesta kärsivän) Huawei P40 Pron luokkaan OnePlus ei vielä nouse. Ehkä ensi kierroksella?

Jos tekniset tiedot eivät näy, voit katsoa ne täältä https://infogram.com/oneplus-8-1hnq41ry11zk23z?live