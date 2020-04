Peliarvostelu: Tuunattu Street Fighter on hieno tilaisuus hypätä tappelupelien maailmaan

Välillä näytöllä tapahtuu niin paljon, että taikuri on itsekin ihmeissään.

Street Fighter V: Champions Edition on hauskaa varsinkin seurassa. Yksinpelillä ei sen sijaan ole juuri annettavaa.

Street Fighter on ehkä tunnetuin taistelupelisarja maailmassa, eikä syyttä. Vuonna 1987 alkunsa saanut pelisarja ylsi klassikon maineeseen viimeistään toisen osan mullistaessa tappelupelit vuonna 1991. Sittemmin Street Fighter on on vaikuttanut monien kilpakumppaniensa pelimekaniikkoihin ja jatkanut osa osalta kasvamista pelattavien hahmojensa suhteen.

Pääsääntöisesti pelisarjan uusi osa on saanut ainakin suurimmilta faneilta positiivisen vastaanoton, mutta viides osa oli pienoinen poikkeus. Varsinkin pelin paperinohut yksinpelitila sai kritiikkiä, eikä peli kaikilta osin ollut teknisestikään toimiva.

Pystyykö Street Fighter V: Champions Edition puhaltamaan neljä vuotta vanhaan peliin eloa ja paikkaamaan sen kömmähdykset?

Hyvää

Hauskaa seurassa

Värikkäät ja vaihtelevat miljööt

Hahmoista löytyy jokaiselle sopiva pelityyli

Huonoa

Yksinpelin juoni tuntuu väkinäiseltä

Korkea oppimiskynnys

Yksinpelissä vaikeustaso kohoaa hiljalleen, mutta ihmistä vastaan peli osaa olla armoton. Usein kokeneempi kettu voittaa.

Aloitetaan ilmiselvällä. Street Fighter V: Champions Edition on nimensä mukaisesti vain uusi versio Street Fighter V:stä.

Jos aiemman version omistaa eikä ole pelisarjan intohimoisin fani, on perusteluita uuden version hankkimiselle keksiä. Jos viides osa on kuitenkin jäänyt välistä tai tappelupelit kiinnostavat, on vain noin 30 euroa maksavan juhlajulkaisun hankkiminen varteenotettava vaihtoehto.

Perusversioon nähden hahmoja on yli puolet enemmän, sillä niitä on vedetty mukaan pelisarjan aiemmista osista. Lisäksi jokainen hahmo on saanut oman erikoiskykynsä oheen toisen erikoiskyvyn, joka monipuolistaa taisteluja aiemmasta. Champions Edition lisää peliin myös yksinpelisisältöä, mutta sitä ei ole paljon.

Sikäli valinta on ymmärrettävä: tässä ajassa, kun osa peleistä vastaa tarinan osalta hyvää elokuvaa tai televisiosarjaa, ei toimintapainotteinen taistelupeli voi loistaa juonikuvioillaan.

Yksinpelitilat ovat silti melko yksitoikkoisia, eikä pelin tarina jaksa kiinnostaa kuin vähän alusta. Jos peli olisi täysihintainen, tämä voisi harmittaa. Noin puolihintaisena sen antaa anteeksi.

Osana Champions Editionia saa pelattavaksi aiempien sarjan pelien hahmot.

Monien muiden tappelupelien tavoin Street Fighter onkin parhaimmillaan moninpelinä joko kaverien kanssa kotisohvalla tai verkon välityksellä. Verkossa peliseuraa voi hakea samantasoisesta peliseurasta, mutta verkkoseuraa voi joutua yleisöpalautteen mukaan odottamaan jokusen tovin.

Kaverien kanssa pelatessa hauskuus riippuu siitä, kuinka tasaisia kaverukset ovat taitotasoltaan. Street Fighter on jo vuosia tunnettu melko armottomana pelinä siitä, että asiansa osaava murskaa käytännössä yhdeksän kertaa kymmenestä pelinoviisin.

Vaikka taistelu yksinkertaisimmillaan on helppoa näppäinten hakkuuta (jolla myös selviää helpohkosta yksinpelitilasta), pelin taitaminen vaatii oikea-aikaista sorminäppäryyttä ja myös aavistuksen taktista ajattelua.

Kaksinpeli on pelin parasta antia.

Pelisarjaan tutustuneelle aiempaa erilaisemmat hahmot ja kahden erikoisliikkeen olemassaolo tuovat sen sijaan paljon iloa ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja taisteluun. Valikoimalla itselleen epämieluisan hahmon, saa myös tasoitettua muuten melko isoa taitoeroa kahden pelaajan välillä. Eri hahmoja testailemalla ja niihin syventymällä kapulan ääressä saa kulutettua yllättävän pitkän aikaa, sillä aina hahmoa vaihdettaessa on pakko mukauttaa pelityyliä hieman.

Muilta osin pelin taustamaisemat ovat neljä vuotta sitten suunnitelluiksi melko kauniita. Värikäs tyylittely saa muuttuvat maisemat näyttämään hieman kulissimaiselta, mutta ei huonolla tavalla. Vaikka hakkaamisen ja potkimisen välissä ei juuri aikaa ole, voi välillä unohtua katselemaan taustalla tuijottavia lampaita, valokylttejä tai linnamaisemaa. Vaikka kuva ei ole ehkä terävin tai tarkin, se pysyy tyylilleen uskollisena ja näyttää kauniilta. Kuva ei myöskään pätki, mikä on elintärkeää taistelupelille.

Yksinpeli toimii ikään kuin koeajona, jossa pääsee testaamaan eri hahmojen ominaisuuksia. Juonellisesti se ei juuri kiinnosta.

Street Fighter V: Champions Edition on parhaimmillaan joko kaveriporukan illanistujaisissa kevyenä viihteenä tai sitten hyvinkin vaativana, kilpailullisena pelinä netin turnajaisissa.

Yksinpelaajalle tekoälyä vastaan taistelu puuduttaa nopeasti, eikä juoni herätä mielenkiintoa, vaikka taistelumiljööt ovatkin mukavan vaihtelevia.

Jos pelisarjaan ei ole aiemmin tutustunut, mutta taistelupeleihin tuntee edes kevyttä vetoa, on nyt hyvä aika hypätä mukaan kelkkaan.