Testissä kuumaakin kuumempi vimpain: Logitech StreamCam on juuri sitä, mitä etätyöläinen saattaa tarvita

Logitech StreamCam ei ole ehkä paras mahdollinen striimauskamera, mutta erinomainen web-kamera se on.

Jos joku tuoteryhmä on tällä hetkellä tulikuuma, se on webbikamerat. Sekä niiden herättämä kiinnostus että hinta ovat pompanneet, sillä koronapandemian ajettua ihmiset kotitöihin videopalaverien määrä on räjähtänyt.

Vaikka läppäreissä on melkein poikkeuksetta sisäänrakennettu kamera, niiden taso on usein huumoriosastoa. Samoin tietokoneiden omat mikrofonit ovat tasoltaan vähintäänkin vaihtelevia.

Tästä näkökulmasta Logitechin uusi StreamCam on erittäin mielenkiintoinen tuote. Nimestään huolimatta siitä on nimittäin enemmän iloa laadukkaiden videopalaverien ystävälle kuin itse striimaajille. Tästä lisää hieman myöhemmin.

Kiinnitysmekanismi on tukeva. Syytä ollakin, sillä kamera on varsin järeä.

StreamCam yllättää paketista otettaessa: Se on nimittäin iso (66 x 58 x 48 mm, 150 g ilman pidikettä). Siinä, missä web-kamerat ovat yleensä noin peukalon kokoisia, StreamCam on jykevä ilmestys. Kameroissa tämä on yleensä hyvä merkki, sillä laadukas optiikka vaatii tilaa. StreamCamiin on haettu myös designia laittamalla etupaneeliin kangaspäällystys. Kamera on tarjolla mustana tai valkoisena.

Läppäriin, näyttöön tai pöydälle

Kameran kiinnitysmekanismi on jykevä ja joustava. Sen saa kiinni niin kookkaaseen pelinäyttöön kuin ohuen läppärin kanteen. Tarjolla on myös vaihtoehtoinen teline, jolla kameran saa kiinni erilliseen standardijalustaan.

Kamera kiinnittyy tietokoneessa vain ja ainoastaan usb-c-porttiin. Taustalla on tietty ajatus: Tällä tavoin varmistetaan, että käytössä on riittävän tehokas yhteys järeän videokuvan siirtämiseen. Tämä kuitenkin sulkee pois monet parin vuoden ikäisen koneen omistajat, joilla ei tällaista porttia ole. Sovittimella kameran toki saa kiinni koneeseen kuin koneeseen, mutta tällöin pitää olla tarkkana, että kamera menee kiinni usb 3 -porttiin ja sovitin on usb 3 -yhteensopiva.

Kamera irtoaa helposti kiinnikkeestään. Näin sen saa asetettua pysty- tai vaakasuuntaan tarpeen mukaan.

Toinen ongelma syntyy siinä, jos kannettavassa tietokoneessa on vain yksi usb-c-portti ja sitä käytetään virransyöttöön. Tällöin tietokone on irrotettava verkkovirrasta kuvaamisen ajaksi. Tämä voi tuottaa ongelmia, sillä järeä video vie tehoja myös tietokoneelta ja syö akkua nopeasti.

Kameran suurin niksi on se, että se on irrotettavissa telineestä ja pidettävissä pysty- tai vaaka-asennossa. Eli jos joku jossain mielenhäiriössä haluaisi kuvata pystyvideota, se onnistuu täydellä tarkkuudella (1920 x 1080 @ 60 fps). Todellisiakin käyttötarkoituksia toki löytyy, kuten videopuhelut kännykkään. Itse irrotus ja kiinnitys -toimenpide on helppo.

Hyvä kuva

StreamCam tekee webbikameraksi hyvää jälkeä. Erityistä plussaa tulee toimivasta autofokuksesta. Kasvot pysyvät kuvissa terävinä, vaikka päätä kääntelisi ja siirtelisi minkä verran. Kamera pärjää hyvin myös hämäräolosuhteissa ja sillä otetut still-kuvat ovat kohtuullisen hyvätasoisia, vaikka häviävätkin useimmille älypuhelimille.

Vasemmalla oleva läppärin oman kameran kuva on puolivalossa rakeinen. StreamCamin kuva on kirkas ja resoluutioltaan parempi.

Miinusta sen sijaan tulee kameran kulmasta, joka on vain 78 astetta. Laajempaa kuvaa tuskin olisi ollut kovin vaikeaa toteuttaa.

StreamCamissa on 2 mikrofonia, joilla voi tallentaa joko stereota tai kahden kanavan monoa. Mikrofonit tekevät varsin hyvää jälkeä, vaikkei niitä voikaan verrata laadukkaaseen erillismikrofoniin tai laadukkaaseen headsetiin. Web-kamerasarjassa ne erottuvat kuitenkin edukseen.

Kameran tueksi kannattaa ladata Logitechin sivuilta Capture-sovellus, joka on kaksiteräinen miekka. Se on helppokäyttöinen ja sisältää laadukkaita perussäätöjä. Sovelluksessa tehdyt muutokset tallentuvat kameraan, mikä on plussaa.

Sovelluksen automaattinen rajaus -toiminto rajaa kuvan kohteen fiksusti ja osaa ”seurata” sivusuunnassa liikkuvia kasvoja, vaikkei kamera käännykään. Tässä hyödynnetään kuvasta ulos rajattua aluetta.

Capture-sovelluksessa on paljon tapoja muokata kuvaa.

Tarjolla on myös erilaisia efektejä, kuten tekstiä kuvan päällä, filttereitä ja siirtymiä. Logitech tosin osoittaa erinomaista nihkeilyä antamalla käyttöön niistä vain osan, ellei käyttäjä rekisteröidy Logitechin nettipalveluun. Tästä ei tule pisteitä. Jos kameran omistaja päättää rekisteröityä, mahdollistaa se myös erilaisten kameran asetusprofiilien säilyttämisen pilvessä.

Capture-sovelluksella lopputulokseen voi yhdistää pelin ohella vaikkapa web-sivua, tekstiä ja toki striimaajan kuvan.

Capture-sovellus mahdollistaa useamman kuvalähteen käyttämisen samaan aikaan, eli StreamCamin rinnalla voi pitää esimerkiksi tietokoneen näyttöä, selaimen välilehteä tai toista web-kameran kuvaa.

Striimikamera, mutta ohjelmisto ei tue striimausta

Sovellus on saatavilla sekä Windowsille että Macille. Jälkimmäinen on hieman riisutumpi, sillä siitä puuttuvat esimerkiksi profiilien tallennus, näppäinoikotiet sekä StreamCamin käyttäminen virtuaalikamerana.

Virtuaalikamera on kameran syöte, johon on lisätty tehosteita Capturessa. Se näkyy videosovelluksissa kamerana, jonka voi valita raakakuvaa välittävän ”oikean” kameran sijaan.

Capture-sovellus ei osaa syöttää itse kuvaa suoraan esimerkiksi Twitchiin. Väliin tarvitaan OBS-, XSplit- tai Streamlabs-sovellus, jolle kuvaa voi syöttää joko raakana (kuvanlähteenä StreamCam) tai virtuaalikamerasta (kuvanlähteenä Capture). Toisin sanoen Logitech ei toimita varsinaista striimausohjelmistoa, ja kameran StreamCam-nimi on jossain määrin harhaanjohtava.

Johdon pituus on 1,5 metriä ja se kiinnittyy vain usb-c-porttiin. Sovitinta käyttäessä tulee varmistua, että sekä se että portti tukevat usb 3:a.

Videopuheluissa StreamCam nostaa lopputuloksen jälkeä huikeasti. Jos välissä pidetään auki Capture-sovellusta ja kuva syötetään videopuheluun sen kautta, mahdollistuu puhelukavereiden viihdyttäminen ”hauskoilla” efekteillä. Mittavin hyöty kuitenkin saavutetaan äänen- ja kuvanlaadussa.

Kokonaisuutena Logitech StreamCam on pienine puutteineen ja rajoituksineenkin mainio web-kamera. Sen hinta – 160 euroa – saattaa olla kuitenkin monille paljon. Etäpalavereissa laatua tarvitsevalle yksityisyrittäjälle tai aloittelevalle striimaajalle siitä on kuitenkin selkeää iloa.