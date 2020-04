Peliarvostelu: Animal Crossing: New Horizons on parasta vastamyrkkyä kotona nyhjöttämiselle

Animal Crossingissa uusi museo on avattu ja sitä on aika juhlia.

Nintendon rakastettu puuhailusarja Animal Crossing telakoituu Nintendo Switchin satamaan. Aution saaren touhut ovat rentoa rakentelua enemmän tai vähemmän reaaliajassa.

Kotoilu ja arkiset askareet ovat viime viikkoina tulleet ihmisille tutuiksi. Moniko haluaa jatkaa tätä pelikoneen ruudulla? Vastaus on: valtavan moni. Nintendon odotettu Animal Crossing: New Horizons kiikuttaa pelaajan telttailemaan parin eläinkaverin kanssa autiolle saarelle. Luvassa on kiireetöntä ja väkivallatonta touhuilua lehtipuiden havinassa.

Hyvää

Rentouttava, väkivallaton ja värikkään ihana peliympäristö hahmoineen.

Joka päivä tapahtuu jotain uutta, mikä koukuttaa pelaajan jatkamaan viikko toisensa jälkeen.

Huonoa

Samojen arkisten puuhien toistamista päivä toisensa jälkeen.

Kökkö ja joustamaton inventaariojärjestelmä.

Animal Crossing on yksi Nintendon rakastetuimpia pelisarjoja, ja se näki päivänvalon jo vuonna 2001. Pelien idea on pysynyt samana: pelaaja muuttaa asumaan eläinhahmojen joukkoon ja ryhtyy kehittämään näiden kylää pala palalta. New Horizonsissa pelaajan päivät täyttyvät puidenhakkuusta, kalastamisesta, työkalujen rakentamisesta ja tavaran myymisestä kyläkauppaan.

Kuulostaako tylsältä? Ajatus kävi myös allekirjoittaneen mielessä pelailun alkutaipaleella. Animal Crossingin käyttöliittymä on vähän kankea – loputtomat valikot, esineiden verkkainen siirtely ja ison inventaarion hallinta tuovat mieleen 90-luvun. Kaiken kukkuraksi liki jokaiselle pelialustalle julkaistu Klei Entertainment -peliyhtiön tummasävyinen seikkailu Don’t Starve (2013–) on tehnyt samanlaisen selviytymisympäristön ja vieläpä ketterämmin.

Pienimuotoinen keräily on pelin yksi päätehtävistä. Tämä tavallinen perhonen lähtee museon kokoelmiin.

Parin päivän totuttelun jälkeen kuitenkin paljastuu yllätys. Animal Crossingilla on aivan käsittämätön kyky koukuttaa pelaajansa. Pelin maailma elää reaaliajassa ja jos olet saanut vaikkapa uuden talon rakennusaineet kokoon, on se seuraavana päivänä valmis ja asukas tekee tuvassa reippaita muuttopuuhia. Uuden kaupan rakentamista seuraavat avajaisjuhlallisuudet, joissa tulee tunne, että on saanut jotain aikaan.

Kevään ja pääsiäisen hengessä puita pääsee kaatamaan vaikka muna-asussa.

Peli elää kellon ja kalenterin mukaan – illalla pelaileva pelaaja näkee lähinnä ilta-auringossa kylpevän aution saaren. Ja tässä vaiheessa vuotta saarella vallitsee pääsiäisaika munajahteineen.

Animal Crossing on yleistunnelmaltaan suorastaan pörröisen lämmittävä. Pelistä puuttuvat kokonaan pahikset ja kuolema – pahin mitä voi saada aikaan on tönimisellä jollekin asukkaalle tuotettu paha mieli. Sekin on tuntemus, jota ei mieluusti aiheuta, joten töniminenkin jää monelta kertakokemukseksi.

Tom Nook on saaren kauppias ja grynderi – kaikki talouspuolen asiat kulkevat hänen kauttaan.

Peli toteuttaa hyvin erikoista käsitystään kapitalismista: autiota saarta isännöi Tom Nook -pesukarhu. Heti kun saarelle on tultu, Nook ilmoittaa että olet matkanteosta velkaa reippaan tukon rahaa – tai Nook Miles -pelipisteitä. Velan maksamiseksi on parasta käydä hommiin, mikä johtaa kylän kehittämiseen. Samalla kertyy huonekaluja, vaatteita ja muuta tilpehööriä, jolla koristella omaa kotia tai hahmoa itseään. Ja kun velka on maksettu, on telttamajoitus aika muuttaa mökiksi – ja ollaan korvia myöten veloissa. Idioottimaisen yksinkertainen mutta toimiva tapa viedä niin sanottua tarinaa eteenpäin – mutta ehkäpä kyseessä on vieno vertaus ihmisten päivittäiseen elämään.

Oma tupa, oma lupa – oma piha ja rutosti velkaa.

Kaikkine puutteineen ja yksinkertaisuuksineen Animal Crossing on hurjan viehättävä ja taatusti perheystävällinen rakentelukokemus. Sen pariin on helppo palata ja se tarjoaa myös mukavan mahdollisuuden irtiottoon: täydellistä pelattavaa monin paikoin epävarmaan ja ahdistavaan karanteeniarkeen.