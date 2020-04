Arvostelussa peli, jota kukaan ei odottanut – vastaako Half-Life: Alyx 12 vuoden odotukseen?

Valve järkytti pelikansan viime vuoden puolella ilmoittamalla kauan odotetun Half-Life-pelisarjan uuden osan ilmestyvän pelkästään virtuaalilaitteistolle. Kannattiko päätös?

Half-Life -pelisarjan uusi osa, Half-Life: Alyx on täällä. Yli 12 vuotta on siitä hetkestä, kun Half-Life 2 -pelin toinen lisäosa, Episode Two julkaistiin.

HL: Alyx on noin kymmentuntinen kurkistus HL:n dystoopiseen maailmaan. Tarina sijoittuu tapahtumiin viisi vuotta ennen HL2:ta ja siinä asutaan tutun – nyt 19-vuotiaan – Alyx Vancen saappaisiin. Miljöönä toimii tuttu Combine-rodun ja muiden avaruuslajien valloittama City 17 -kaupunki.

Hyvää

Half-Life -miljöö kuin kotonaan VR:ssä

Tekninen toteutus laadukasta ja viimeisteltyä

Herättää aitoja kauhun ja ällistyksen tunteita

Huonoa

Lattea käsikirjoitus

Olematon lähitaistelumahdollisuus

Skriptattu pelaaminen ärsyttää paikoin

Yhdysvaltalainen pelijätti Valve julkisti tuoreen lapsukaisensa viime vuoden lopulla. Pelimaailma meni sekaisin, voiko se olla – onko se? Pelimaailman suurin meemi, ”Half-Life 3 confirmed”, sai jälleen tuulta alleen.

Pelisarjan fanien järkytykseksi Alyx kehitettiin täysin VR-ympäristöön. Sen pelaamiseksi tarvitaan tehokkaan tietokoneen lisäksi myös VR- eli virtuaalitodellisuuslaitteisto. Tämä sulkee suuren osan pelaajista jo sen ulkopuolelle. Kannattiko ratkaisu?

IS Streamcornerin Twitch-striimissä tutustuttiin peliin sen julkaisuhetkellä:

Half-Life sopii VR:ään kuin nyrkki silmään

Kirjoittaja on valveutunut VR-intoilija – kokemuspohjaa on muutamia satoja tunteja.

Hyvien VR-pelien rima ei ole kovinkaan korkealla. Viimeistelty ja ammattistudion tekemä peli – kuten HL: Alyx – on upeasti hiottu timantti VR:n maailmassa. City 17 -kaupungin kadut, asuinkorttelit ja avaruusolioelämän täyttämät tunnelit ja viemärit ovat paikoin henkeäsalpaava kokemus.

Alussa pelaajalle esitellään pulma, Alyxin isä Eli on kaapattu ja hänet on pelastettava. Seikkailun aikana korvanappiin huutelee Russel-apuri australialaisaksentillaan. Hän viljelee ronskia, mutta yhteiskunnallisesti turvallista huumoria.

Russelin kehittämät ”russelit”, eli Alyxin käsiin pujotetut gravitaatiohanskat ovat nerokas luomus, joka täydentää VR-kokemusta entisestään. Esineen nappaaminen etäisyyden päästä kouraan on lähes taianomaista ja samalla se on saatu tuntumaan täysin luonnolliselta osalta peliä.

Valven tuorein innovaatio, ”Russels” tai ”grabbity gloves” -hanskat. Niillä kaappaillaan tavaroita etäisyyksien päästä kevyellä ranneliikkeellä.

HL: Alyxin peliympäristön viimeistely on laadukasta. Peligrafiikan yksityiskohtaisuus ja karttojen suunnittelu on enimmäkseen silmiä hivelevää.

Headcrabit ja niiden hallitsemat ruumiit kavahduttavat kerta toisensa jälkeen. Kauhunhuudahduksia on luvassa, kun tuolissa retkottava ruumis herääkin yllättäen eloon.

Modifioitavat aseet tuntuvat henkilökohtaisilta – niihin kiintyy ja ne oppii tuntemaan kuin omat taskunsa. Combine-rodun teknologian hakkeroimiseen kehitetyt pulmapelit ovat luovia taidonnäytteitä VR:n potentiaalista.

Miinuksiakin löytyy.

Pettymys on suuri, kun pelin alkumetreillä ymmärtää, ettei lähitaisteluun ole panostettu tippaakaan. Haaveet siitä, että kohti loikkaavan headcrabin voisi täräyttää pesäpallomailalla toiseen ulottuvuuteen, täytyy unohtaa.

Paikoitellen esiintyviä pelimekaniikkaan käsikirjoitettuja tapahtumia tulee pelattua hieman hammasta purren. Kun sinulle annetaan VR:ssä tiettyjä vapauksia ja voiman tunnetta, niiden riisuminen hetkittäin häiritsee.

Nämä tunteet unohtuvat kuitenkin nopeasti, kun seistään keskellä valtavaa tuhoa ja ympärillä sortuvia rakennuksia tai nakellaan bajamajan takaa kranaatteja combine-sotilaiden jalkoihin ja ammutaan pistoolilla sokkona perään.

Headcrabien loikkiminen kohti kasvoja tuntuu VR:ssä huomattavasti häiritsevämmältä kuin perinteiseltä ruudulta katsottuna.

Ei ole yllättävää, että HL: Alyx on ehdottomasti paras VR-peli, mitä markkinoilla luultavasti hetkeen nähdään. Parhaaksi Half-Life-peliksi sitä ei voi kuitenkaan sanoa.

Half-Life: Alyx ei ole Half-Life 3

HL: Alyx ei ole se kauan odotettu, niin sanottu Half-Life 3. Kun peliä tutkailee ilman VR-kokemuksen kaunistavaa vaikutusta, käsikirjoitus on suhteellisen kevyt ja suoraviivainen. Se muistuttaa lähinnä Half-Lifen episodia – lisäosaa.

Kevyt voi silti olla huonoimmillaan oikein hyvää. Sisäpiirivitseille tulee naurettua ja nostalgian luoma kihelmöinti on ajoittain hyvinkin voimakasta. Alyx näyttää ja tuntuu hyvältä ja tapahtumat etenevät juuri oikealla tempolla.

Half Life: Alyxissa törmää myös muista sarjan peleistä tuttuun Vortigaunt-lajiin.

Yhdellä sanalla tiivistäen käsikirjoitus on kuitenkin kovin turvallinen. Peli tuntuu olevan VR-pelimarkkinoiden tunnustelua, eikä Valve luultavasti halunnut ottaa tarinan suhteen suurempia riskejä.

Valven ”jumala”, yhtiön perusta Gabe ”Gaben” Newell sanoi IGN:n haastattelussa, että nyt laitetaan sormet ristiin ja toivotaan, että pelillä on hyvä vastaanotto. Haastattelusta voi aistia, että tämä peli on Valven ”all in” – kaikki kortit pöytään.

Onko VR:llä tulevaisuutta? Half-Life: Alyx osoittaa, että on.

Voit katsoa lähes koko IS Streamcornerin maanantain lähetyksen täältä.