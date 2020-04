Testi: Samsungin uutuus on kerrassaan huikea puhelin – ja huikea on hintalappukin

Samsung Glalaxy S20 Ultra 5G on Samsungin huippupuhelin. Sitä on myös perusteltua kutsua tämän hetken parhaaksi Android-laitteeksi.

Samsungin Galaxy S20 Ultra 5G edustaa Android-puhelimien terävintä kärkeä.

Samsung on pitänyt Android-lippulaivapuhelimien valtikkaa useamman vuoden ajan. Menestys ei ole tullut kuitenkaan automaattisesti etenkään viimeisinä vuosina.

Vaikka esimerkiksi Sony tekee laadukkaita puhelimia, ei se ole pystynyt tosissaan haastamaan Samsungia. Huawei puolestaan kuroi eroa Samsungiin kiinni tasaisesti, kunnes Samsung sai Googlelta odottamattoman joululahjan.

USA:n Huawei-pakotteet laittoivat kiinalaisyhtiön tuoreet huippulaitteet asemaan, jossa puuttuvat Googlen palvelut ja Googlen sekä kolmansien osapuolten sovellusten puutos romahduttaa teknisesti ensiluokkaisten laitteiden käyttöarvon.

Niinpä Samsung pääsi taas kukoksi tunkiolle. Valmistaja ei kuitenkaan jäänyt laakereilleen lepäilemään, vaan julkisti lippulaivapuhelimen Galaxy S20 Ultra 5G:n muodossa.

Huikea on kyllä hintakin. Samsungin näkemys lippulaivaluurista maksaa nimittäin 1399 euroa. Tällä hinnoittelulla Samsung kilpailee kalleimpien iPhonejen kanssa samassa sarjassa.

Isompi on parempi

S20 Ultra 5G ei ole pieni. Se lähestyy 6,9 tuuman näytöllään ja 220 gramman painollaan jo valmistajansa järeää Note-mallisarjaa. Ihan jokaiseen etutaskuun tämä ei sovi. Kannattaa ainakin kokeilla ennen ostopäätöstä.

Näyttö on vahvasti kaareutuva ja laadukas. Se tukee korkeaa 120 hertsin päivitystaajuutta, joka tekee ruudun vierityksestä ja joidenkin sisältöjen käytöstä entistä sujuvampaa. Samaan aikaan on todettava, että kaikille peruskäyttäjille ero ei ole aina selvä. 120 hertsin tila ei kuitenkaan ole virransäästösyistä oletusarvoisesti päällä, vaan se on aktivoitava asetuksista.

Puhelimessa on 120 hertsin näyttötila, mutta se ei ole oletusarvoisesti käytössä. Sama pätee korkeimpaan näyttötarkkuuteen.

Myöskään päällä ei ole oletusarvoisesti korkein mahdollinen näyttötarkkuus wqhd+ (3200 x 1440), vaan riisutumpi fhd+ (2400 x 1080). Wqhd+:aa ei voi käyttää samanaikaisesti 120 hertsin virkistystaajuuden kanssa, on valittava jompi kumpi.

Mutta pelko pois. Kuva on kaikesta huolimatta kansankielellä törkeän hyvä.

Ei se ihan täydellinen ole

Kauneusvirheitä on, esimerkiksi sormenjälkilukijassa. Se on hyvä, muttei markkinoiden paras. Virhelukemia syntyy kohtalaisen paljon, eikä se aivan pärjää nopeudessakaan Huawein ja OnePlussan vastaaville.

Samsung käyttää puhelimen euroversiossa omaa Exynos 990 -suoritintaan ja Exynos Modem 5123 5G -modeemipiiriään. Tämä tuo enemmän kuin riittävän suorituskyvyn niin pelaamiseen kuin netin nopeuteen. Keskusmuistia on hulppeat 12 gigaa.

Puhelin on 5g-verkossa parhaimmillaan useimpia kiinteitä nettiliittymiä nopeampi.

Laitteella pääsi testin aikana huikeaan gigabitin tiedonsiirtonopeuteen, mutta tämä kertoo enemmän verkon senhetkisestä kuormitustilanteesta kuin itse puhelimesta. Mutta tähän vauhtiin päästään harvalla kiinteällä yhteydelläkään. Sim-puolella tarjolla on 2 korttipaikkaa sekä e-sim.

Eurooppalaiset saattavat kuitenkin jäädä Samsungin ratkaisussa häviävälle puolelle, sillä ulkomaisissa julkaisuissa on raportoitu amerikkalaisen, Qualcommin yhdysrakenteisen ratkaisun olevan merkittävästi virtapihimpi kuin Samsungin oman, kahteen erilliseen piiriin perustuvan. Eroksi on raportoitu tilanteesta riippuen 10–25 prosenttia. Meillä ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta vertailuun.

Testijakson aikana akku ei päässyt loppumaan kesken päivän aikana, yleensä ei lähellekään. Akun kapasiteetti tosin laskee käytön myötä.

Melkoinen kamera

Kamera on osa-alue, jossa on tapahtunut eniten. Huawei ajoi viime vuonna Samsungin rinnalle P30 Prollaan ja meni joillakin osa-alueilla, kuten valoherkkyydessä, ohikin. Nyt Samsung ottaa vahinkoa takaisin.

Samsung on mahduttanut laitteen takapuolelle neljä kameraa, joista pääkamera on peräti 108 megapikselin hirviö. Se ei ole normaalisti käytössä koko tarkkuudella, mutta mahdollistaa erittäin yksityiskohtaisen ja jälkikäteen hyvin zoomausta kestävien kuvien ottamisen.

Ultra pitää sisällään 3 kameraa, syvyyssensorin ja salamavalon. Ne tuottavat muhkean kamerakyttyrän.

Jättikuvista saa kuitenkin laadullista iloa vain, jos ne otetaan päivänvalossa optimaalisissa olosuhteissa. Syynä on se, että 108 megapikselin kuvissa käytetään vain pääkameran kennoa, kun taas normaalikuvauksessa lopputulos parsitaan kasaan kaikkien kameroiden ottamasta kuvasta.

Tämä näkyy myös tiedostokoossa. Koko kennon 12 000 x 9000 -kuva on noin 40 megatavun kokoinen. ”Vain” 4000 x 1800 kuvapisteen tarkkuudella otettu kuva vie 1,5–3 megatavua.

120 asteen laajakuvakameran tarkkuus on 12 megapikseliä. Sen ottama jälki menee reilusti peruspuhelimien yläpuolelle, vaikka se ei lippulaivapuhelimien sarjassa ykköspaikkaa nappaakaan.

Kamerassa on vakaajilla varustettu optinen 5x zoom, joka on päivänvalossa laadultaan varsin hyvä. Useimpien muiden kännykkäkameroiden tavoin lopputulos alkaa kärsiä hämärässä. Digitaalisesti zoomia on mahdollista nostaa jopa satakertaiseksi, mutta tällöin kuvaamisesta tulee hankalaa: Käsien tärinä tekee jalustasta välttämättömän, ja 100x-tarkkuudella kohde on jo melkoista puuroa. Kohtuullisilla etäisyyksillä digizoomista on kuitenkin iloa.

Yllä oleva kuva on otettu normaaliasetuksin Vantaalla sijaitsevasta Helsingin pitäjän kirkosta. Lopputuloksissa yhdistellään kaikkien kameroiden kuvia.

Sama kuva 108 megapikselin tilassa, jolloin käytetään vain pääkameraa. Tämä vaatii hyvät valaistusolosuhteet, mutta yksityiskohtien taso on perusotosta parempi.

Kamerassa on myös fiksuja ohjelmallisia toimintoja. Kamera mahdollistaa 8k-videon ottamisen, ja Galleria-sovelluksessa videosta saa poimittua laadukkaita (33 megatavua) still-kuvia. Tämä ominaisuus on tarpeellinen, sillä still-kuvat jäävät videoitaessa usein ottamatta.

Toinen merkittävä ohjelmallinen kikka on yksi otos (single take) -kuvaustila. Se aktivoitaessa kuvataan yhtäjaksoisesti 3–10 sekunnin ajan, ja kameran tekoäly poimii lopputulokseen videon sekä muutaman still-kuvan eri tavoin käsiteltynä. Aika näyttää, onko ominaisuus aidosti hyödyllinen vai lähinnä hauska bilekikka.

Kamerakisan voittajan nimeäminen ei ole aivan yksiselitteistä. Huawei P40 Pron valokuvauskone tekee erinomaista jälkeä ja on herkempi yöolosuhteissa. Myös sen zoomin jälki on aavistuksen verran tarkempaa kuin Samsungilla.

Toisaalta Samsungin värikylläisyys on parempaa ja kameran ohjelmalliset toiminnot tuovat selkeää lisäarvoa. Voitto määräytyy sen mukaan, mitä ominaisuuksia arvostaa enemmän. Ottelu on lähinnä tasapeli.

Myös mikrofonit on valjastettu kuvaamisen tueksi. Laitteen mikrofonit pyrkivät kohdistamaan tallennuksen erityisesti kameran zoomaamaan kohteeseen.

Paras Android-puhelin

Puhelimessa on edelleen Samsungin Bixby-digiavustaja, jonka käyttöarvo on Suomessa edelleen melko rajallinen. Se tarjoaa muun muassa ”älykkäitä” Spotify-musiikkisuosituksia, jos Spotifyn omat algoritmit eivät tee riittävän hyvää jälkeä. Hienointa Bixbyssä on ehkä kuitenkin se, että sille omistettu oma fyysinen nappi on tehnyt katoamistempun laitteen kyljestä.

Puhelimessa on myös tuki wifi 6 -verkoille sekä sisältöjen pikajaoille Samsungin omille laitteille. Kiinnostavana pienenä yksityiskohtana Samsung ajaa alas joitakin pilvipalvelujaan. Kun puhelimen ottaa käyttöön, se tarjoaa Samsung-tilille varmuuskopioitujen sisältöjen siirtämistä Microsoftin Onedriveen.

Pieni hyvän mielen asia ovat stereokaiuttimet, joita kaikissa huippupuhelimissa ei vieläkään ole. Tästä on iloa, jos saatavilla ei satu olemaan kuulokkeita. Vanhoista 3,5 millin ääniplugilla varustetuista huippuluureistakaan ei kuitenkaan ole iloa, sillä S20-sarja on ensimmäinen Samsungin S-mallisarja ilman fyysistä kuulokeliitäntää.

Ultrassa on kaiuttimet molemmissa päissä. Ääniliitäntää ei enää ole.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G on pitkälti sitä, mitä puhelimelta oli syytäkin odottaa. Huippulaite, jonka suurin uudistus edeltäjäänsä ovat järeät parannukset kamerassa. Jos valokuvaus on puhelimen tärkeimpiä ominaisuuksia ja rahaa on, Ultra on perusteltu ostos.

Huawein ominaisuuksiltaan melko samalla viivalla oleva P40 Pro on 350 euroa halvempi, eli hintaero on suuri. Samalla se kuitenkin osoittaa Googlen palveluiden arvon: Samsungista ne löytyvät, Huaweista eivät. Ainakaan toistaiseksi Huawei ei voi kilpailla omalla ekosysteemillään tasavertaisesti Googlen kanssa, mikä laskee puhelimen käyttöarvoa merkittävästi.

Tämä nostaa Samsungin Galaxy S20 Ultra 5G:n parhaaksi Android-puhelimeksi.

Jos taulukko ei näy, voit katsoa sen täältä

https://infogram.com/samsung-galaxy-s20-ultra-5g-1h174997p1vl4zj?live