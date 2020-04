Hillitön huhtikuu – upeat uutuuspelit auttavat pysymään sisätiloissa

IS poimi huhtikuulle tuoreita pelitärppejä, joista saa iloa ja ajateltavaa poikkeustilanteen muokkaamaan outoon arkeen.

Upeiden satumaisemien ohella mieleen painuvat näyttävät sivuhahmot, kuten tämä jättisammakko.

Ori and the Will of the Wisps

(Kehittäjä: Moon Studios. Saatavilla: pc, Xbox One.)

Ällistyttävän kaunis! Kaksiulotteinen toimintatasoloikkapeli Ori and the Will of the Wisps tekee harvinaisen vahvan ensivaikutelman.

Peli on kuin liikkuva maalaus. Satumaiset metsät, vuoristot ja aavikot ovat täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Upea tyyli kantaa myös ilahduttavasti läpi pitkän seikkailun.

Mutta on pelillä muitakin ansioita. Tarkoitus on tutkia ympäristöä, kukistaa vihollisia ja pomppia esteiden yli. Pelaaminen tuntuu innostavalta ja kehittyy jatkuvasti.

Lörppökorvaista, hohtavaa apinaa muistuttava pelihahmo on melkoinen akrobaatti. Hahmolla kiipeillään seiniä pitkin, heilutaan liaaneissa ja jatketaan hyppyjä vaikka tyhjän päältä. Loppua kohden ja kaikilla kyvyillä pelaaminen tapahtuukin enemmän ilmassa kuin maassa.

Kokonaisuuden kruunaa tunteikas tarina. Se välittää arvokkaan viestin lähimmäisrakkaudesta, luonnonsuojelusta ja elämän kiertokulusta.

Tekemisestä ei ole pulaa. Välillä ollaan jopa taksikuskina, joka noudattaa tiukasti liikennesääntöjä.

The Yakuza Remastered Collection

(Ryu Ga Gotoku Studio. PS4.)

Tätä ei kannata ohittaa. The Yakuza Remastered Collection kokoaa huikean rikossarjan osat 3, 4 ja 5 vuosilta 2009–2012. Nyt rahoilleen saa todellakin vastinetta.

Pelit kertovat Japanin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Päähahmo on klaanista irtautunut henkilö, joka joutuu mitä ihmeellisempiin tilanteisiin – huumoria unohtamatta.

Kaikki pelit ovat samantyylisiä, mutta paras on Yakuza 5. Pelkästään sen läpäisyyn kului 130 tuntia. Siinä tutkitaan viittä kaupunkia viidellä hahmolla.

Alueilla saa liikkua vapaasti. Ne eivät ole laajoja, mutta yksityiskohtien määrä on lyömätön. Tarkoitus on rikosjuonen ohella katsella maisemia, jutella vastaantulijoille ja vierailla ravintoloissa ja kuppiloissa.

Juju on siinä, että koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Välillä pelataan vaikkapa biljardia, lauletaan karaokea ja treenataan diskotanssia. Tällaiset minipelit ovat vieläpä parempia kuin monet vastaavat kokonaiset pelit.

Doom Eternal tarjoaa yllättävän leikkisää räiskintää. Peli on myös hämmästyttävän kaunis.

Doom Eternal

(Id Software. Pc, PS4, Stadia, Xbox One, tulossa Switch.)

Doom Eternal on räiskinnän herkkupala. Se on raju ja tyly, mutta ei lainkaan luotaantyöntävästi. Anti pelottaa kuin vaikkapa metallibändin levynkansi. Eli ei ollenkaan.

Tulitaistot ovat kovaotteisia, nopeita ja haastavia. Toiminta tuntuu palkitsevalta ja jännittävältä, mutta peli ei nojaa pelkästään tähän. Vaihtelua piisaa.

Tarjolla on runsaasti tasohyppelyä. Kentät ovat kuin valtavia esteratoja, joissa hypitään puomeista toiseen, sinkoudutaan säteiden avulla korkeuksiin ja tartutaan kynsillä seiniin. Hypyissä voi myös hidastaa aikaa.

Tuplahypyt, jalkojen alta putoavat tasot ja ilmassa pyörivät tulitangot sopisivat Mario-peleihin, mutta ne ovat kuin kotonaan Doomissa. Kimuranteissa kentissä on myös ilahduttavan paljon salapaikkoja.

Ainoa harha-askel on tarinassa. Sitä on liikaa ja se jaarittelee. Mutta hällä väliä, pelaaminen on muuten niin maukasta.

Lempeässä virtuaalimaailmassa noustaan vuorille, lennetään taivaalla ja sukelletaan syvyyksiin.

Paper Beast

(Pixel Reef. PS VR.)

Tässä on ansiokkainta viime aikoina videopelien saralta. Ja se on yllättäen virtuaalisessa todellisuudessa pelattava seikkailupulmapeli.

Paper Beast vie ihmeelliseen maailmaan. Siellä mihinkään ei ole kiire, vaan paino on fiilistelyssä. Antia on vaikea luokitella. Se toki muistuttaa peliä, mutta on yhtä lailla kuin uni, runo tai taidenäyttely.

Kuvankauniilla aavikoilla ja luolissa ollaan outojen olioiden keskellä. Ne elävät itsenäisesti. Otuksiin voi tarttua, jolloin tajuaa niiden kyvyt. Osa voi vaikkapa rakentaa maata. Jotkut puolestaan kuljettavat muita turvaan.

Idea on ensin löytää ongelma ja sitten keksiä ratkaisu. Apua ei anneta. Tarkoitus on usein muokata maastoa hiekalla, vedellä, tulella ja jäällä.

Huimista maisemista ja pelaamisesta nauttii täysin rinnoin, sillä nyt todellakin tuntee siirtyvänsä pelin sisään. Kirsikkana kakun päällä on koskettava tarina, joka kerrotaan ilman sanoja.