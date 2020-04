Huippupuhelin Huawei P40 Prolla on pimeä puoli – tällaista on elämä ilman Googlea

Huawein uusiin puhelimiin ei saa Googlen sovelluksia eikä palveluita. Moni muukaan sovellus ei laitteissa toimi.

Testasimme Huawein P40 Pro -puhelinta, jonka totesimme laitteistoltaan ykkösluokan laitteeksi. Sen suurin painolasti on kuitenkin Googlen palveluiden ja etenkin Play-sovelluskaupan puute, mikä tekee puhelimesta vaikean suositeltavan.

Käsittelimme puhelinta laitteena omassa tuotearviossaan. Tässä keskitymme sen ohjelmistoihin ja käytettävyyteen palveluiden kannalta.

Laitteena P40 Pro on kertakaikkisen hieno. Mutta kolikon toinen puoli on sen tukeutuminen Huawein omiin, suurilta osin keskeneräisiin palveluihin. Ja se näkyy.

AppGalleryn aloitusnäkymä. Tarjonta on toistaiseksi suppeaa Google Playhyn verrattuna.

Huaweilla on oma AppGallery-sovelluskauppa, jonka sisältöä yhtiö kehittää hurjalla kiireellä. Sen tarjonta on Google Playhyn verrattuna vielä kapeaa. Monia kriittisiä ohjelmia, kuten pankkisovelluksia, ei ole tarjolla. Myös tarjonta musiikki- ja elokuvapalveluiden suhteen sekä kuntosovellusten suhteen on kapeaa. Pelejä ja köykäisiä viihdesovelluksia on kyllä tarjolla pilvin pimein.

Myös Google Chromen käytöstä on opeteltava pois. Tarjontaa on jonkin verran, mutta kaikki ei ole loppuun asti hiottua. Esimerkiksi mainion Vivaldi-selaimen beta-versio huuteli Googlen mobiilipalveluiden puuttumisesta, vaikka sovellus oli ladattu Huawein AppGallerysta.

Microsoft tarjoaa Office-sovellusta, joka sisältää Wordin, Powerpointin, Excelin ja OneNoten toiminnallisuudet. Onedrive-pilvipalvelu kuitenkin puuttuu.

Osa sovelluksista on ladattavissa nettisivuilta. Tämä vaatii kuitenkin käsityötä, eivätkä sovellukset päivity.

Facebook-, WhatsApp- ja Instagram-sovellukset saa ladattua Facebookin sivuilta. Verkkosivuilta käsin ladattu Facebook ja WhatsApp toimivat moitteettomasti, jälkimmäisessä oman sijainnin jakamista myöten. Kumma kyllä, Facebook Messengeriä ei ollut tarjolla suoralatauksena.

Sovelluksia on mahdollista siirtää puhelimesta toiseen, kun molemmissa laitteissa on Huawein Phone Clone -sovellus.

Se toimii hyvin, muun muassa edellä mainittu Messenger siirtyi sillä uuteen laitteeseen ja sekin toimi totuttuun tapaan.

PhoneClone-sovellus antaa valita, mitkä sovellukset kopioidaan vanhasta laitteesta uuteen. Läheskään kaikki eivät siirry tai toimi kunnolla.

Osa sovelluksista toimii normaaliin tapaan, toiset taas temppuilevat oudosti.

Esimerkiksi Spotify, ja Microsoftin Onedrive-pilvipalvelu toimivat aluksi mainiosti, mutta niistä paljastui muutamia outouksia. Spotify jumiutui silloin tällöin, mikä vaati sovelluksen sammuttamista ja uudelleenkäynnistämistä.

Vaikka Microsoftin Onedrive tuntuu muuten toimivan, se ei tunnista palveluun aiemmin luotua henkilökohtainen säilö -turvakansiota, vaan haluaa luoda uuden. Tämä ei vaikuta kovin hyvältä asialta.

Yleinen näky: Joku tietty vanhasta puhelimesta uuteen siirretty sovellus ei toimi täysin normaalisti Googlen palveluiden puuttumisen takia.

Burger Kingin sovellus toimii muuten, mutta se ei osaa paikantaa lähintä ravintolaa. Syynä on se, että sovellus nojaa Google Mapsiin. Etukupongit ja muu kyllä löytyvät.

Kaikki sovellukset, kuten Netflix, eivät siirry. Tässä tapauksessa kyse on siitä, että sovellus on naitettu tiettyyn fyysiseen laitteeseen kopiosuojaussyistä.

Ei Googlen sovelluksia (paitsi muutama)

Googlen sovellusten ei pitäisi periaatteessa siirtyä Huawein laitteille, mutta esimerkiksi mainio PhotoScan-sovellus kyllä näin teki. Suurin osa kuitenkaan ei.

Näppäräsorminen hakkeri voi asentaa puhelimelle Googlen mobiilipalvelut, mutta tavalliselle käyttäjälle tätä ei voi missään nimessä suositella. Paketti ei päivity, se on puhelimelle optimoimaton ja voi johtaa monenlaisiin komplikaatioihin.

Sovellusten lataamista verkkosivuilta sovelluskauppojen sijaan kutsutaan sideloadaamiseksi. Sen ja netin villien latauskauppojen käyttöön liittyy riskejä. Näistä lähteistä voi saada puhelimeensa ihan mitä tahansa – sutta, sekundaa ja viruksia.

Phone Clonen käyttö ja sideloadaus tuottavat toisenkin ongelman: Sovellukset päivittyvät sovelluskaupan kautta, mutta käsin ladattuna näin ei tapahdu. Toisin sanoen uudet ominaisuudet ja virheiden korjaukset jäävät saamatta, kun sovellukset ladataan käsin.

Osa Googlen palveluista, kuten YouTube ja Keep, toimivat selaimessa. Ne eivät kuitenkaan pärjää näppäryydessä erilliselle sovellukselle. Gmail-sähköpostia voi käyttää Huawein omasta sähköpostista käsin.

Kirjaimellisesti hukassa

Jos käyttäjä on sukeltanut jo syvemmälle Googlen ekosysteemiin ja omistaa esimerkiksi Google Wifin tai Chromecastin, edessä on pettymys. Ne eivät toimi. Valinta on tehtävä Huawein puhelimen ja Google-laitteiden välillä.

Huawein ja Googlen pilvipalveluiden välillä on myös eroa. Jos kuvien tarkkuutta skaalaa alaspäin, Google Drive tarjoaa rajattomasti tallennustilaa. Huawei Cloudissa ilmaista tilaa on 5 gigaa, vaikka yhtiö tarjoaa nopeille ostajille ilmaista lisätilaa määräajaksi. Huawei ei myöskään tarjoa palveluidensa käyttäjälle sähköpostiosoitetta toisin kuin amerikkalaiset kilpailijansa.

Huawei ei ole vielä julkaissut karttaohjelmistoa puhelimilleen, ja sovelluskaupan tarjonta on kehnoa. Parhaaksi vaihtoehdoksi jää Google Mapsin käyttäminen selaimen kautta, mutta näppärää se ei ole.

Puhelimen suurimpia puutteita tällä hetkellä on karttaohjelmisto. Sellaista ei nimittäin kirjoitushetkellä ole.

Huawei on ilmoittanut tehneensä sopimuksen hollantilaisen TomTomin karttojen käytöstä. Sovellusta ei kuitenkaan ole tarjolla vielä sen enempää puhelimessa kuin sovelluskaupassa.

AppGalleryn tarjonta karttojen suhteen on melko heikko. Tarjolla ei ole Here WeGo- karttoja tai edes OpenStreetMapia. Huawei on ilmoittanut ”uutisoivansa lähiaikoina lisää” kartoista. Toistaiseksi kyse on kuitenkin vasta lupauksesta.

Ei ainoaksi puhelimeksi

Nykyisellään Huawei P40 -sarja on vakuuttava insinöörityön näyte, mutta sitä on vaikea suositella kenellekään ainakaan ainoaksi puhelimeksi – sen verran hankalaa useimpien Play-kaupassa tarjolla olevien sovellusten puute elämästä tekee. Vaikka osan sovelluksista voi ladata muualta tai siirtää, tämä on peruskäyttäjälle turhan hankalaa.

Huaweilla on silti edessään pari mahdollista tietä onneen. Jos se saa sovelluskehittäjät taakseen ja rakennettua aidosti rikkaan, kukoistavan ja länsimaiseen makuun ja tarpeeseen vastaavan ekosysteemin, se voi onnistua. Tämä ei kuitenkaan tapahdu vielä tämän laitesukupolven aikana.

Toinen vaihtoehto on se, että USA purkaa Huawei-boikottinsa ja Google tekee paluun Huawein laitteille. Silloin P40-sarja olisi hinta-laatusuhteeltaan käsittämättömän hyvä paketti. Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan ole.