Huawei P40 Pro on kerrassaan upea puhelin – silti sitä ei voi suositella kenellekään

Huawei P40 Pro on kiinalaisvalmistajan lippulaivapuhelin.

Huawei julkaisi teknisesti hienon puhelimen, joka loistaa varsinkin kamerallaan. Sen käyttöarvo on kuitenkin merkittävästi kilpailijoita huonompi.

Hankalaan tilanteeseen päätynyt Huawei on julkaissut ensimmäisen todellisen googlettoman lippulaivapuhelimensa, Huawei P40-mallisarjan. Aiemmin nähdyt Mate-mallit oli tehty enemmän tai vähemmän pikaratkaisuina, mutta uudet P-sarjalaiset on tehty alusta alkaen kiinalaisen vaihtoehdon varaan.

Ja eihän se helppoa ole. Mutta katsotaan, miten maailma makaa.

Poikkeuksellisesti jaamme tuotetestin kahteen osaan. Tässä artikkelissa käsitellään sitä, millainen uusi puhelin on laitteistoltaan. Toisessa jutussa kerrotaan, miten sen käyttö sujuu ilman Googlea.

Huawein uuteen mallisarjaan kuuluu useampi puhelin: P40 Lite kahtena versiona (perusmalli ja karsittu E, 199 ja 299 euroa), P40 (799 euroa), P40 Pro (1049 euroa) sekä myöhemmin myyntiin tuleva P40 Pro+ (1299 euroa). Testasimme huhtikuun alussa kauppoihin tulevan P40 Pron.

Sivun sovellusvalikko muistuttaa Samsungin vastaavasta.

Puhelimen ensivaikutelma on hieno. Laite on kauttaaltaan lasipinnoitettu, ja yllättävän painava. Laitteen reunat on pyöristetty, ja kokonaisuutta voisi luonnehtia sanalla ”elegantti”.

Puhelimessa on järeä kolmen kameran, tof-anturin ja kaksois-led-salaman muodostama kyttyrä. Puhelin on paksu verrattuna moneen muuhun laitteeseen. Se myös tuntuu painavalta (209 g).

Käyttöliittymä on Huawein Emui 10 -versio, jonka alla on avoimeen Androidiin perustuva käyttöjärjestelmä. Siinä on uutuutena sivuista pyyhkäisemällä esiin saatava sovellusvalikko, joka muun muassa tekee kahden sovelluksen samanaikaisen käytön helpoksi samalla ruudulla. Puhelin tukee myös pitkälle menevää yhteiskäyttöä muiden Huawein laitteiden kanssa.

Hyvin varusteltu

Ominaisuuksia on paljon, kuten ip68-tason veden- ja pölynkestävyys, eleohjaus ruutua koskettamatta sekä pimeässä tehtävä infrapunakasvontunnistus.

Laitetta ei kuitenkaan ole tungettu täyteen kaikkia viimeisimpiä ominaisuuksia. Stereokaiuttimia ei ole, kuten ei myöskään 120-hertsistä näyttöä. Jälkimmäinen ei kuitenkaan ole suuren suuri vahinko, sillä 90 hertsiä on enemmän kuin riittävästi, ja 120 hertsiä on melkoinen virtasyöppö.

Näyttö on kertakaikkisen upea. Se on kirkas, tarkka (2640 x 1200) ja herkkä. Se sisältää myös herkän ja nopeasti toimivan sormenjälkilukijan, joka on sijoitettu tavallista korkeammalle.

Yleensä sormenjälkisensorin paikka on aivan ruudun alareunassa. P40 Prossa näin ei ole.

Sim-korttipaikkoja on kaksi, ja ne on toteutettu kaksipuolisella kelkalla. Tämän lisäksi puhelin tukee ohjelmallisesti toteutettua e-simiä eli puhelinliittymää ilman sim-korttia.

Selfiekamerat on istutettu reiäksi ruutuun samaan tapaan kuin Samsungin huippupuhelimissa.

Nopea 5g-puhelin

Laitteen järjestelmäpiiri on Huawein oma HiSilicon Kirin 990, joka on vertailukelpoinen muiden tehokkaiden mobiilipiirisarjojen kanssa. Laitteesta ei ole tehty varsinaista muistihirviötä, sillä keskusmuistia on 8 gigaa ja tallennustilaa 256 tai 512 Gt.

Akku on 4200 milliampeerituntia. Se tuntuu kestävän käyttöä varsin hyvin. Akku täyttyy 40 watin usb-c-pikalatauksella tai langattomasti 27 watin teholla. Myös käänteinen langaton lataus onnistuu, eli P40 Prolla voi ladata vaikka kuulokkeet langattomasti.

P40 ja P40 Pro ovat 5g-malleja. Testikappaleena toiminut P40 Pro antoi 750 megabitin sekuntivauhdin edestä kyytiä Elisan verkossa, mitä voi pitää ihan hyvänä saavutuksena. 5g-verkon nopeus tosin vaihtelee vahvasti verkon käyttäjämäärän mukaan, sillä tukiasemia on vähemmän kuin 4g-verkossa.

Puhelin on 5g-verkossa vikkelä ja peittoaa nopeudessa useimmat kiinteät nettiyhteydet – edellyttäen, että tarjolla on 5g-verkko eikä se ole ruuhkainen.

Jos esiin pitää nostaa yksi osa-alue, jossa P40 Pro loistaa, se on valokuvaus. Laitteessa on kolme pääkameraa sekä syvyyttä mittaava anturi. Huawei sanoo korvanneensa perinteisen rgb-tekniikan RYYB-filtterillä kennon edessä, minkä on määrä näkyä aiempaa parempana laatuna etenkin valovoiman suhteen.

Lopputulos on vaikuttavat valokuvat niin normaalitilanteissa, matkan päästä, erityisen läheltä tai heikossa valossa.

Tarjolla on myös monenlaisia kuvaustiloja alkaen suositusta taustan suttaavasta bokehista erilaisiin tehosteisiin. Välillä tosin tuntuu siltä, että kameran algoritmit ovat turhan aggressiivisia ihan peruskuvausta tehdessäkin. Ihmisiho näytti välillä siltä, että se olisi käsitelty Photoshopin paintbrush-tehosteella.

Puhelimen kamerakyttyrä on jykevä.

Kameran optinen zoom pääsee viisinkertaiseen tarkkuuteen. Kun tähän lisätään digitaalista zoomia, alkaa kuvaan tulla selkeästi ohjelmiston tekemää stilisointia. Maksimaalisella 50x -tarkkuudella kuvasta saa vielä varsin kohtuullisen hyvin selvää, vaikkei näistä ovipostereita kannatakaan tehdä.

Kun kuvaamisessa siirrytään korkeisiin kertoimiin, tulee tarve saada kamera tukevalle alustalle, mieluiten tripodille. Vapaalla kädellä kamera ei pysy millään riittävän tukevasti kädessä, jotta vapina ja huojunta ei näkyisi lopputuloksessa.

On helppo julistaa, että P40 Pron kamera on silti älypuhelimien terävintä kärkeä.

Alla olevassa kuvassa on näkymä Helsingin Herttoniemestä Vanhankaupunginselän yli laajakuvalla, ilman zoomia, optisella 5x-zoomilla sekä digitaalisen ja optisen zoomin 10x- ja 50x -yhdistelmillä.

Laitteistonsa puolesta Huawei P40 Pro jättää melkoisen vähän toivomisen varaa 1049 euron hintaansa nähden.

Kuitenkaan se ei ole puhelin, jota voisi kenellekään suositella. Syynä ovat Googlen palvelut, joiden korvaaminen on vaikeaa tai vähintäänkin hidasta. Puhelimen käyttökokemuksista ilman Googlen Androidia voit lukea lisää toisesta artikkelistamme.

Jos haltijan (tai Donald Trumpin) taikasauva heilahtaisi tässä ja nyt ja Googlen palvelut ilmestyisivät puhelimeen, Huawei P40 Prolle olisi helppo antaa vahva suositus huippupuhelimien kategoriassa. Nyt se on jäämässä väliinputoajaksi aikana, jolloin Huawein palvelut ja sovellustarjonta laahaavat pahasti Googlea jäljessä. Tulevien mallien kohdalla tilanne voi olla erilainen.