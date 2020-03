Testi: Laadukkaat ja täysin langattomat pelikuulokkeet, joita myös musiikin ystävä arvostaa

HyperX Cloud Flight S on laadukas, mutta suhteellisen arvokas peliheadset.

Alun perin lähinnä muistikampojen ja ssd-levyjen valmistajana toiminut Kingstonin HyperX-brändi on vakiinnuttanut paikkansa pelimaailmaan. Valmistaja on tuonut markkinoille muun muassa laadukkaita pelihiiriä, näppäimistöjä ja kuulokkeita.

Kauppoihin ilmestyi hiljattain viimeksi mainittuun tuoteperheeseen kuuluva Cloud Flight S. Kyseessä on pelaajalle tarkoitettu headset, joka toimii pc:n ja Playstation 4:n kanssa.

Cloud Flight S eroaa edeltäjistään siten, että siinä ei ole sen enempää äänipiuhaa kuin bluetooth-yhteyttäkään. Ääni välittyy pelikoneen ja luurien välillä paketissa tulevasta radiodongelista, joka tökätään usb-porttiin.

Headset toimi oman radiodongelinsa avulla.

Kuulokkeet ovat jykevät, ja allekirjoittaneen mielestä myös sopivan painoiset (310 g, mikrofonin kanssa 320 g). Kuppien reunat ovat mukautuvaa vaahtomuovia, eivätkä purista päätä edes tunteja kestävän session aikana.

Mikrofoni on irrotettava ja hyvälaatuinen. Jos sen mykistäminen nappia painamalla ei herätä riittävästi luottamusta, sen irrottaminen viimeistään hoitaa homman.

Mikrofoni on laadukas ja irrotettava.

Säätimet ovat pääosin vasemmassa kuulokkeessa. Täältä löytyy muun muassa mikrofonin mykistys sekä säädin pelin oman äänenvoimakkuuden ja äänichatin välillä tasapainottelemiseksi. Tarjolla on myös kytkin virtuaaliselle 7.1-tilaäänelle, jonka hyöty on marginaalisempi. Se saa musiikin kuulostamaan oudolta ja hiljaisemmalta. Lopputulos on vähemmän diskanttivoittoista kuin mitä muuten on tarjolla. Allekirjoittanut ei kokenut ominaisuutta järin hyödylliseksi.

Vasemmassa kupissa on neljä ”kuoppaa”, jotka ovat säädinpainikkeita. Napit ovat virtakytkin ja 7.1 surround -ääni.

Oikeassa kupissa on puolestaan rullasäädin äänenvoimakkuudelle. Tästä HyperX:lle erityisbonus, sillä rulla on merkittävästi nappeja näppärämpi.

Äänenlaadultaan Cloud Flight S on hyvä. Monia pelikuulokkeita vaivaa kohtuuton bassovoittoisuus, mutta se ei ole HyperX:n ongelma. Ääni kelpaa hyvin niin pelien kuin musiikin kuunteluun. Kyseessä ovat yhdet parhaiten musiikin kuunteluun sopivista pelikuulokkeista. Sääli vain, että ne eivät taivu musiikin kuunteluun puhelimella sitten millään ääniliitännän ja bluetoothin puutteen vuoksi.

Jos tietokoneessa on HyperX:n Ngenuity-ohjelmisto, se tunnistaa kuulokkeet. Suurta hyötyä siitä ei ole muuten kuin että se mahdollistaa kuulokkeissa olevan oheisohjelmiston päivityksen. Luurit päivittyivätkin kahteen kertaan testin aikana.

Oikeassa kupissa on rullasäädin volyymille. Näitä soisi näkevän useammin.

Valmistaja lupaa akuille 30 tunnin käyttöaikaa. Emme varsinaisesti kellottaneet akunkestoa, mutta se oli pitkä ja riittävä. Luureja tarvitsee ladata varsin harvoin.

Lataamisesta sen verran, että kuulokkeissa olevan mikro-usb-latausportin lisäksi Cloud Flight S tukee myös Qi-standardiin perustuvaa langatonta latausta. Ominaisuus on kiva pikkulisä, muttei tee luureista varsinaisesti ainutlaatuisia ja lienee harvalle varsinainen ostokriteeri.

Chargeplay Base on langaton laturi, joka sopii Cloud Flight S:n lataamiseen.

HyperX myy myös erillistä Qi-laturia ChargePlay Base -nimellä noin 70 euron hintaan. Siinä on paikka kahdelle ladattavalle laitteelle, eli siinä latautuvat samaan aikaan sekä puhelin että kuulokkeet. Pikakokeilimme sitä, mutta tuntemattomaksi jääneestä syystä usb-c-portin kautta virtansa saava laturi ei kuitenkaan suostunut toimimaan kaikkien puhelinlaturien kanssa. Esimerkiksi Samsungin pikalaturi latausalustaan kytkettäessä kuulokkeet latautuivat moitteettomasti.

Cloud Flight S on erittäin hyvä peliheadset tietyin rajoituksin. Mikäli sen äärimmäisen rajoitettu liitettävyys ei ole ongelma, sitä voi lämpimästi suositella. 170 euron hintapyyntö asettuu kategorian ylempään keskiluokkaan, joten kokonaisuus on hinta-laatusuhteeltaan tasapainoinen, ei erinomainen.