Testissä HyperX Pulsefire Raid – voiko pelihiiri olla aidosti halpa ja hyvä?

Koronaviruksen aikana on aikaa pelata. HyperX tarjoaa pc-kansalle varsin tasapainoista vaihtoehtoa.

Pelihiiriä on nykyisin tarjolla pilvin pimein, mutta hyviä hiiriä ei ole yhtään liikaa. Jos hiireltä haluaa laatua, hintana on yleensä, noh, kova hinta. Niinpä keskihintaisia, hyvän hinta-laatusuhteen hiiriä on vielä vähemmän.

Tällaisen ottaa tähtäimeen Kingstonin pelibrändi HyperX, joka tarjoaa Pulsefire Raid -pelihiirtään noin 70 euron hintaan. Hinta on pelihiirelle varsin kohtuullinen.

Ulkoisesti Pulsefire Raid edustaa pelihiirten muodikasta enemmistöä: Se on musta, ledivaloin varustettu, langallinen ja kooltaan medium. Se ei pistä silmään edes konttorityöläisen pöydällä.

Allekirjoittaneen käsiin hiiri istuu oikein hyvin. Nimetön ja pikkusormi jäävät lepäämään pöydälle, mutta eivät häiritsevästi. Materiaali on muovia ja sivuissa on tukeva kumipinnoite. Johto on punottu.

Muotoilussa yllättävintä on sivunappien paljous. Vasempaan reunaan on sijoitettu peräti 5 nappia. Niiden käyttö vaatii totuttelua, sillä painikkeista 4 on sijoiteltu aivan kiinni toisiinsa. Päänäppäimien tuntuma on enemmän löysä kuin jämäkkä. Kaikkiaan nappeja on 11.

Hiiri on painoltaan keskiluokkaa, 95 grammaa. Ultrakevyiden reikähiirien ystävät saavat siis jatkaa halvan hiiren etsintää muualta.

Sivunappien määrä on hämmentävä.

Hiiressä ei ole nappia, jolla rullan saisi pyörimään vapaasti. Useimmat eivät tätä tarvitse, mutta se olisi ollut kiva lisä. Rullassa on myös tilt- eli sivuttaisliike, jota kaikissa ei ole.

Hiiren asetuksia säädetään Ngenuity-ohjelmalla, jolla voi hiiren lisäksi säätää muitakin HyperX:n lisälaitteita. Tarjolla on mahdollisuus säätää hiiren valaistustehosteita, ohjelmoida napit sekä säätää herkkyyttä. Hiiressä on kolme ohjelmoitavissa olevaa herkkyysprofiilia, joiden välillä liikutaan rullan vieressä olevalla painikkeella. Tarkkuus on maksimissaan 16 000 dpi, jolla kukaan ei oikeasti pelaa.

Mukavana yksityiskohtana herkkyysprofiilit toimivat myös silloin, kun hiiri kiinnitetään koneeseen, jossa ei ole Ngenuity-softaa.

Hc-pelaajille pettymyksen tuottaa se, että ohjelmassa ei ole mahdollisuutta säätää LODia (lift off distance) eli etäisyyttä, jolla sensorit jatkavat rekisteröintiään hiiren ollessa ilmassa. Myöskään angle snappingia, eli sensorin automaattikorjausta ei saa pois päältä.

Pulsefire Raidissa on tehty kompromisseja, joilla sen hinta on saatu painettua alas. Myös kyljen nappihässäkkä saattaa kummastuttaa joitakin pelaajia.

Tämä pois lukien kyseessä on hinta-laatusuhteeltaan mainio hiiri. Käteen istuvuus toki kannattaa testata itse. Jos sekin on kohdallaan, tässä on varsin perusteltu ostos.