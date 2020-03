Tässä on kaikkien aikojen pelihiiri – langattomuudella on kova hinta

Logitech G Pro Wireless on yksi suosituimmista hiiristä ammattilaispelaajien keskuudessa. Kuvassa CS-ammattilainen Richard ”shox” Papillon.

Logitechin langaton pelihiiri on uskomattoman hyvä, mutta ei aivan täydellinen.

Monet pelaajat suosivat nykyisin langattomia kuulokkeita, mutta langattomat näppäimistöt ja hiiret ovat toistaiseksi olleet harvinaisempia.

Pelitarvikkeiden suurimpiin valmistajiin lukeutuvalla Logitechilla on useita langattomia tuotteita. Yksi suosituimmista on G Pro Wireless -pelihiiri, jonka Ilta-Sanomat otti testiin. Langattoman hiiren suositushinta on yhä 150 euroa.

Tässä kohtaa on hyvä huomauttaa, että hiiri on julkaistu jo elokuussa 2018. Siitä ei ole kuitenkaan tullut uutta versiota, toisin kuin saman sarjan näppäimistöstä ja kuulokkeista, jotka on IS:n testeissä todettu erinomaisiksi laitteiksi.

Langaton, tylsä ja sopii lähes kaikille

G Pro tuntuu kädessä melko pieneltä – se on 125 mm pitkä, 64 mm leveä ja 40 mm korkea – vaikka se on vain muutamia millejä pienempi kuin esimerkiksi Zowie EC1-A (128 x 69 x 43). Logitechin hiiri painaa vain 80 grammaa, Zowie peräti 97.

Hiiri sopii muotoilunsa puolesta niin vasen- kuin oikeakätisille, mikä on yleensä käyttäjäkohtaisesti etu tai haitta. Itselleni sopivat paremmin oikeakätisille muotoillut hiiret, mutta G Pron muotoon tottui nopeasti.

Laitteesta löytyy normaalista poiketen kaksi sivunäppäintä molemmin puolin. Paketissa on vaihtoehtoiset sivunäppäimet, jotka vaihtamalla saa poistettua sivunäppäimet käytöstä.

Päältä ei löydy rullan alta perinteistä nappulaa sensorin herkkyyden vaihtamiseksi. Se on sijoitettu pohjaan, josta löytyy myös virtakytkin.

Logitech Gaming Software -ohjelmalla saa säädettyä hiirtä. Ohjelma kertoo myös akun tilanteen.

Yhdistys tietokoneeseen tapahtuu joko mikro-usb-liittimellä varustetulla johdolla tai Logitechin omalla langattomalla vastaanottimella, joka löytyy hiiren pohjasta olevasta säilytyspaikasta.

Langaton teknologia on Logitechin oma Lightspeed, joka lupaa yhden millisekunnin viiveen. Hiiressä on myös valmistajan oma HERO-sensori. Säätöjä voi tehdä erikseen ladattavalla Logitech Gaming Softwarella (LGS). Sillä pystyy muokkaaman esimerkiksi valoja, näppäinasetuksia ja sensorin herkkyyttä (100–16 000 dpi).

Kaikkien aikojen pelihiiri

Testijakso kesti noin kolme viikkoa. Sinä aikana G Prota käytettiin samoilla asetuksilla, mutta kahdella eri hiirimatolla (SteelSeries Qck+ ja Logitech G ENCE Edition). Testipelejä olivat muun muassa Counter-Strike, Diabotical ja PUBG.

Olen käyttänyt elämäni aikana kymmeniä eri hiiriä, mutta harva niistä on jättänyt samanlaista vaikutusta kuin Logitech G Pro Wireless. Hiiri on laadukas ja testijakson ei esiintynyt minkäänlaisia ongelmia: Sensori ja kaikki säädöt toimivat juuri kuten piti. Langattomuus epäilytti, mutta se toimi jopa paremmin kuin odotin – yhdistäminen tapahtuu salamannopeasti.

Akku kestää yhdellä latauksella oman arvioni mukaan led-valojen kanssa noin 45 tuntia. Latausjohtoon on rakennettu tukisiivet, joilla se pysyy paremmin kiinni hiiressä latauksen ajan. Johto ei irtoa vahingossa kesken hurjemmankaan pelisession.

Langattoman vastaanottimen saa kätevästi talteen hiiren pohjassa olevan luukun alle.

150 euroa on kova hinta, mutta langattomuudella on oma hintansa. Hiiren langallinen versio, joka on tosin muotoilultaan hieman täysin erilainen, maksaa 80 euroa, kuten monet muut suosikkihiiret.

Kovaan hintalappuun suhteutettuna hiiri ei tunnu ”premiumilta” ja LGS-ohjelman kautta tehtävät säädöt eivät ole myöskään täyden kympin arvoiset. Esimerkiksi hiirestä ei löydy niinkään yleistä säätömahdollisuutta kuin hiiren nostokorkeus (lift-off distance). 150 euron hintalapulla on lupa odottaa täydellistä pakettia, vaikka mainittua asetusta harva tietää (tai muuttaa).

Vaikka hiiri ei ole ulkoisesti kaikkein näyttävin, niin on konepellin alla käytännössä kaikki niin sanotusti parasta A-luokkaa. Kaiken kaikkiaan G Pro on omasta mielestäni kokonaisuutena kaikkien aikojen paras pelihiiri.

G Pro ei tästä kaikesta hehkutuksesta huolimatta jäänyt käyttöön testijakson päätteeksi. Raastimia muistuttavat ja trendikkäät ultrakevyet hiiret sopivat itselleni paremmin.