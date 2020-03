Testi: Hyvä läppäri reilusti alle tonnilla? Huaweilla on oikein mielenkiintoinen viritys

Huawei MateBook D 14 on 750 euron kannettava.

Kevyt ja ohut Huawei Matebook D 14 asettuu 750 euron hintaluokkaan ja sisältää pari mielenkiintoista niksiä.

Kuluttajille tehdyt kannettavat tietokoneet ovat siitä ikävä tuoteryhmä, että niiden hinta karkaa nopeasti pilviin ominaisuuksia lisättäessä. Sopivaa hinta-laatusuhdetta on usein vaikea löytää ainakin alle tonnin koneissa.

750 euron hintainen Huawein uusi MateBook D 14 on kiinnostava yritys reilusti alle tonnin hintaluokkaan ainakin paperilla. Laitteessa yhdistyvät riittävä teho, verrattain kevyt paino (1,38 kg) sekä pieni koko (paksuus 16 mm). Siinä on myös hintaluokassaan verrattain harvinainen heijastamaton mattapintainen näyttö, josta on iloa etenkin päivänvalossa ja loisteputkien valaisemassa tilassa.

Ensivaikutelma MateBookista on hyvä. Käyttöönotto tapahtuu vastailemalla Windows 10:n peruskysymyksiin ja toisin kuin Huawein puhelimissa, turhia oheisohjelmistoja eli bloatwarea ei juuri tyrkytetä. Tämä on plussaa.

Ainoa Huawein oheisohjelmisto on PC Manager, jonka tarkoitus on pitää ajurit ajan tasalla ja yhdistää puhelin Huawein kännykkään. Tämä vaatii Huawei- tai Honor-puhelimen.

PC Manager -ohjelmisto yhdistää puhelimen ja läppärin. Se tosin toimii vain Huawein puhelimilla.

Toiminto toimii täysiverisesti vain Huawein tuoreimman, Emui 10- tai Magic UI 3 -käyttöliittymillä varustettujen puhelimien kanssa. Näillä puhelimen saa täysin ohjattavakseen tietokoneelta käsin. Emui 9 -puhelimella testattaessa toiminto päästi käsiksi puhelimen mediatiedostoihin ja mahdollisti niiden varmuuskopioinnin, mutta näytön jakaminen ja täysi yhteiskäyttö jäi toteutumatta.

Kannattaa muistaa, että Windows 10:ssä tulee mukana oma tietokoneen minkä tahansa Android-puhelimen kanssa yhteen naittava toiminto, joka ei ole Huawei-spesifinen.

Jämerä laitteisto

Laitteen runko on tukeva ja näppäimistö on hyvä, eikä sillä kirjoittaminen tuota virheitä tavallista enemmän. Kosketuslevyn tuntuma saisi olla hieman parempi. Käyttö kuitenkin luonnistuu myös näin. Näppäimistön taustavalosta tulee pieni plussa.

Pieni plussa tulee myös web-kameraratkaisusta. Se on piilotettu napin alle esiin painettavaksi funktionäppäinriviin. Sen sijoituksella normaaliin näytön yläreunaan verrattuna on tosin se vaikutus, että kuvat ja video tulevat alaviistosta.

Läppärin kamera on piilotettu osaksi näppäimistöä ja se napsautetaan esille.

Liitännät ovat riisutut, mutta useimmille riittävät. Tarjolla on hdmi-portti sekä 3 usb-porttia (yksi c-tyypin sekä kaksi a-porttia, joista toinen on uudempi 3.1-portti) ja ääniliitäntä.

Näyttö ansaitsee hintaluokassaan pienen kehun. Se ei kilpaile kirkkaudessaan tai tarkkuudessaan (1920 x 1080, 16:9, 14 tuumaa) maailmanluokassa, mutta mattapinnoitus on tervetullut. Tässä hintaluokassa ei juuri kosketusnäyttöjä tarjoilla, eikä niin tehdä D 14:ssäkään.

Hatunnoston ansaitsee virtanäppäin, joka toimii samalla sormenjälkilukijana. Se lukee nopeasti ja tarkasti. Liian voimakas sormen tunnistuttaminen saattaa johtaa koneen pakkosammuttamiseen, mutta tätä virhettä tuskin tapahtuu yhtä kertaa useammin.

Sormenjälkilukija on virtapainikkeessa.

Tehoa ei ylitsevuotavasti, mutta riittävästi

Laite perustuu AMD:n suorittimeen ja näytönohjaimeen. Prosessori on 2,1 gigahertsin Ryzen 5 3500U, näytönohjain yhdysrakenteinen Radeon Vega 8. Keskusmuistia on 8 gigatavua ja massamuistia ssd-levyllä puoli teraa. Molemmat ovat peruslaitteelle hyvin riittäviä.

Laite ei ole varsinainen pelihirmu, mutta vanhempien tai hyvin skaalautuvien pelien pelaamiseen se sopii. Esimerkiksi World of Tanks -moninpelitankkiräiskintä pyöri laitteella varsin tyydyttävästi hyvännäköisenäkin. Hintana tosin oli tuulettimen äänekäs huutaminen sekä näppäimistön merkittävä kuumeneminen.

Akkukesto on ristiriitainen kokemus. Peruskäytössä D 14:llä naputtelee mukavasti läpi työpäivän ja vähän enemmänkin. Toisaalta valmistajan mukaan akku kestää 1080p-videotoistoa 9,5 tuntia. MateBook jaksoi kuitenkin toistaa raskasta videota ja Spotifya samanaikaisesti vain 5 tuntia ja 20 minuuttia. Kovassa rasituksessa akku siis tyhjenee suhteellisesti nopeammin.

Usb-c-porttiin kytkeytyvällä laturilla voi ladata myös puhelimen.

Onneksi Huawein laturi on fiksusti toteutettu, ja usb-c-porttiin asentuvana sillä voi ladata myös puhelimen. Laturi myös tukee Huawein puhelimien pikalatausta.

750 euron hinnallaan Huawei MateBook 14 D ei nouse varsinaisesti massan yläpuolelle. Siinä on kiinnostavia ominaisuuksia ja se soveltuu hyvin helposti mukana kulkevaksi, mutta kohtuuhintaiseksi työkoneeksi. Se on hinta-laatusuhteeltaan kohtuullisen hyvä peruskannettava – ei enempää eikä vähempää.