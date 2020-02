Testi: Huawein pikkukuulokkeet ovat suoraan Applen pelikirjasta, mutta tuleeko rahalle vastinetta?

Huawein FreeBuds 3 -kuulokkeita on vaikea erottaa Applen vastaavista. Tarjolla on kuitenkin melunpoisto-ominaisuus.

Jos jokin on tällä hetkellä hittituote, ne ovat kuulokkeet ja etenkin true wireless -kuulokkeet. Näillä tarkoitetaan langattomia kuulokkeita, joita ei ole yhdistetty johdolla myöskään toisiinsa.

Vaikka nappikuulokkeita on ollut tarjolla jo pidempään, Apple aloitti AirPodseilla ryntäyksen, joka ei ole loppunut tähän päivään mennessä.

Yksi apajilla kalastelevista firmoista on Huawei, joka kilpailee melunpoistolla eli noise cancelingilla. Applen AirPodsien perusmallit maksavat 150 euroa, mutta Huawei laittaa uskaliaasti uusien FreeBuds 3 -kuulokkeidensa hintalapun 180 euroon.

Ei käy kaikkiin korviin

Ensi vilkaisulla Huawein napit ovat suora kopio Applen vastaavista. Kotelo on eri muotoinen, korvaan asetettava osa eri muotoinen, ja sankojen päässä on pieni metallointi. Muuten kyseessä on tähän asti AirPodsien kadoksissa ollut kaksoissisar.

Kuulokkeessa ei ole silikonityynyä, vaan se on open-fit-mallinen. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei istu kaikkiin korviin kovin tukevasti. Allekirjoittanut ei lähtisi niiden kanssa lenkille, sillä istuvuus jäi hieman huteraksi. Kahdella muulla koekaniinilla kuulokkeet kuitenkin istuivat hyvin.

Kuulokkeet ovat kokonaan muovia, joten niiden istuvuus korvaan vaihtelee yksilöllisesti.

Kuulokkeet ovat roiskeenkestävät (IPX4), joten niiden kanssa voi olla liikkeellä sateellakin.

Kuulokkeiden käyttöönotto on helppoa, sillä ne ovat perus-bluetooth-laitteet. Paritustila käynnistyy painamalla kotelon nappia, minkä jälkeen kuulokkeet lisätään puhelimen oheislaitteeksi bluetooth-valikosta.

Korvassa ollessaan kuulokkeet ovat hyvin huomaamattomat (elleivät ne ala irrota), sillä niiden paino on alle 5 grammaa per luuri.

Kuulokkeista näkyvät kovien ulkopuolelle sangat.

Huawei neuvoo lataamaan oheislaitteiden hallintaan tarkoitetun AI Life -sovelluksen, jolla kuulokkeiden asetuksia pääsee säätämään. Tietoturvastaan huolestuneiden kannattaa miettiä kuitenkin kahdesti, sillä se muun muassa ottaa talteen lähiverkon salasanat.

Sovellus antaa mahdollisuuden säätää melunpoiston voimakkuutta ja päivittää kuulokkeiden ohjelmisto. Siinäpä se.

Pieni koko, hyvä ääni

Se tärkein, eli kuulokkeiden äänenlaatu on kohtuullisen hyvä. Etenkin keskitaajuuksien toisto on rikasta. Myös basso on riittävällä tasolla, muttei ylikorostunut. Tässä on eroa yksilöllisen istuvuuden mukaan, sillä tiukempi tuntuma tuo muhkeamman basson.

Sovelluksella voi tarkkailla kuulokkeiden latauksen varaustasoa ja säädellä melunpoiston tehokkuutta. Jälkimmäinen ominaisuus on kuitenkin köykäisesti toteutettu.

Kuulokkeiden noise cancelling on valitettavan heikko, eikä sovelluksen tuoma säätömahdollisuus juuri asiaa paranna. Se lähinnä lisää kohinaa. Perusongelma on siinä, että jos kuulokkeet eivät istu korvassa kovin tukevasti, melunpoiston teho on rajallinen.

Kuulokkeet kestävät yhtämittaista käyttöä noin 4 tuntia. Tässä valmistajan lupaus on yhtä todellisuuden kanssa. Tämän jälkeen ne on laitettava takaisin latauskoteloon, joka voi itsessään varata 16 tuntia lisäaikaa. Itse kotelo latautuu noin puolessa tunnissa.

Latauskotelo on pienikokoinen ja istuu hyvin taskuun.

Pienenä hupaisana yksityiskohtana latauskotelo tukee langatonta latausta, eli sen voi laittaa alustalle lojumaan ja keräämään virtaa. Pieni plussa tulee myös siitä, että latauskotelon liitin on tyyppiä usb-c. Mukana tulee latausjohto, muttei laturia.

Puhelukäytössä FreeBudsit ajavat asiansa hyvin. Valmistaja mainostaa niiden melunpoistoa, eikä vastaanottajalla ollut ymmärtämisvaikeuksia tuulisella säällä puhuttaessakaan.

Pitävät puolensa, mutteivät juuri erotu massasta

Kuulokkeita voidaan säätää tuplanapautuksella varren yläosaan. Vasemmassa kuulokkeessa napautus kytkee melunpoiston päälle tai pois, oikeassa toisto hyppää seuraavaan kappaleeseen.

Hieman ärsyttävästi kuulokkeet eivät muista viimeisintä noise cancellingin asetusta, vaan se on kytkettävä aina päälle erikseen. Näpäyttäminen vaati hieman opettelua, sillä se tuntuu aluksi kömpelöltä.

Kokonaisuudessaan Huawei FreeBuds 3:t ovat voittopuolisen onnistunut tuote. Kuulokkeiden leveys ja kotelon pieni koko tekee niistä helpot mukaan otettavat mihin tahansa.

Ne tarjoavat kokoluokassaan hyvän äänenlaadun, mutta niiden sopivuus omaan korvaan olisi hyvä testata etukäteen. Nappikuulokkeiden kanssa tämä tosin voi olla vaikeaa.

Hinta-laatusuhteeltaan ne eivät ole kuitenkaan selkeästi ylitse muiden. Jos tulppakiinnitys istuu omiin korviin avomallia paremmin, samassa hintaluokassa painivat Jaybirdin Vistat ovat yhä varteenotettava vaihtoehto.