Testissä Honor 9X – suosikkimerkki tarjoaa 250 eurolla ison näytön ja pari yllättävää puutetta

Honor 9X perustuu Huawein Emui-käyttöliittymään, mutta sen alla on Googlen Android – ehkä viimeistä kertaa.

Honor 9X on näillä näkymin viimeinen Googlen palveluilla varustettu Honor/Huawei-puhelin.

Huawein alabrändi Honor on saavuttanut nopeasti tukevan aseman Suomen puhelinmarkkinoilla. Syynä tähän on suosio etenkin nuorten keskuudessa.

Menestys on nyt kuitenkin uhattuna, kuten isosisarus Huaweinkin tapauksessa. Marraskuussa kauppoihin tullut Honor 9X on näillä näkymin viimeinen kiinalaisvalmistajan puhelin, jossa tulevat mukana Googlen Android ja palvelut. 9X:ssä ne kuitenkin toimivat elinkaaren loppuun asti.

Iso näyttö, pieni hinta

Honor 9X jatkaa valmistajansa tuotereppua viemällä sitä uuteen suuntaan: se yhdistää poikkeuksellisen kookkaan näytön (6,59 tuumaa) järeään kameraan (48 megapikseliä) sekä edulliseen hintalappuun (249 euroa).

Myyntipakkaus on pelkistetty, eikä mukana tule kuin puhelin latausjohtoineen. Käteen otettuna puhelin on tuntumaltaan varsin muovisen tuntuinen. Laite saattaa olla monelle turhan iso. Mikäli mahdollista, sitä kannattaa sovitella omaan taskuun ennen ostopäätöstä. Puhelimen värikkäät vaihtoehdot vetoavat varmasti moniin.

Sormenjälkilukija dominoi puhelimen takapuolta. Kamerat ovat pystyrivissä. Pää- ja laajakuvakameran jälkeen kolmas linssi kuuluu syvyyssensorille.

Sormenjälkilukija on laitteen takapuolella tapaan, joka oli muotia pari vuotta sitten. Se yhdistettynä vielä mukana kulkevaan 3,5 millin ääniliitäntään vihjaa siitä, ettei puhelin perustu aivan uusimpaan tekniikkaan. Usb-portti on kuitenkin modernia c-tyyppiä.

Riittävän hyvät kamerat

Puhelimen pääkamera on hintaluokkaansa nähden mukiinmenevä. Se ei tarjoa zoomia, mutta kylläkin 120 asteen laajakuvan. Se tulee tarpeeseen, kun kuvaan halutaan mahduttaa mahdollisimman paljon tavaraa. Silloin tosin kuvasuhteet vääristyvät pahoin.

Kamera tuntuu hieman ylivalottavan ja ylikorostavan värejä, mutta se ei ole pahimmasta päästä kännykkäkameroita. Halutessaan voi aina siirtyä käsisäätöön. Kamera on hintaisekseen yllättävän valoherkkä ja tekee asiallista jälkeä hämärässäkin. Oletusarvoisesti käytössä on 12 megapikselin kuvaustila, joten korkeampi tarkkuus on laitettava asetuksista itse päälle.

Selfiekamera pomppaa esiin, kun on aika ottaa kuvia omasta naamavärkistä.

Puhelimen 16 megapikselin selfie-kamerassa on niksi, joka on nähty aiemmin OnePlusin Pro-malleissa. Sen selfie-kamera nousee esiin rungosta, kun kameralla siirrytään selfietilaan.

Omakuvat ovat varsin laadukkaita, mikä ei liene sattuma nuorisopuhelimessa. Ainoa suurempi huomauttelun aihe tulee siitä, että kamera vetäytyy takaisin koteloon varsin hitaasti puhelimen pudotessa. Vahinko saattaa tulla nopeammin kuin kamera ehtii turvaan.

Iso näyttö, pieniä puutteita

Puhelimen näyttö on iso, mutta varsin keskinkertainen. Se ei loista kirkkaudellaan, tarkkuudellaan tai reaktioherkkyydellään. Tässä hintaluokassa se on kuitenkin pitkälti linjassa kilpailijoiden kanssa ja tarjoaa ison ruudun nettivideoiden katselijoille. Tarkkuus (2340 x 1080) soveltuu 2K-videoiden katseluun, mutta niiden kuvaamiseen puhelimen kamera ei taivu.

Puhelimessa on hieman yllättäen todella järeä akku. 4000 milliampeeritunnilla puhelinta ei tarvitse latailla joka päivä, ellei laite ole ahkerassa mediakäytössä. Valitettavasti lataus ei ole vikkelintä pikalataustasoa, eli akun täyttyminen vie aikansa.

Tallennustilaa on riittävästi, eli 128 gigatavua. Myös 4 gigatavun ram-muisti on riittävä.

Laitteessa on tingitty joistakin asioista, joista yksi on lähiluku. Koska luurissa ei ole nfc-tukea, kaikki mobiilimaksut eivät siinä toimi. Myöskään stereokaiuttimia ei ole, mikä olisi medialaitteessa kiva ominaisuus.

Usb-portti on modernia tyyppiä c, ja sen vieressä on nykyään harvinaiseksi käyvä kuulokeliitäntä. Oikealla näkyvät kaiuttimen aukot. Valitettavasti stereoääntä ei ole.

Myös suoritinteho on rajatapaus. Honorissa on Huawein oma HiSilicon Kirin 710F, jonka teho riittää pelaamiseen nipin napin. Useimpiin käyttötarkoituksiin vääntöä on riittävästi, mutta vaativissa peleissä puhelin nykii.

GSMArena arvelee tähän syyksi sitä, että nykyisellä suorittimella puhelin on pitkälti sama kuin Huawei P Smart Z, jolloin tämän saamaa Googlen tyyppihyväksyntää voi soveltaa myös Honor 9X:ään. Tämä puolestaan mahdollistaa sen, että laitteessa on Googlen palvelut.

Hintansa väärti 250 euroon

Käyttöliittymä on Huawein oma karkkikuorrutettu Emui. IOS:n käyttäjät ovat kuin kotonaan, muiden Androidien käyttäjät saattavat joutua totuttelemaan. Puhelimen käyttäminen on kuitenkin jouhevaa.

Googlen Play -sovelluskaupan ohella tarjolla on Huawein App Gallery -kauppa, johon Huawei (ja Honor) turvautuu jatkossa yhä enemmän. Merkkiuskolliset saavat totutella sen käyttämiseen jatkossa.

Käytössä puhelin ajaa asiansa, mutta se ei tuota varsinaisia vau-elämyksiä. Kuitenkin 250 euron hintaan kyseessä on varsin kelvollinen suoritus. Jos lähiluvun puuttumisen kaltaiset pikkujutut eivät häiritse liikaa, on Honor 9X ihan hyvä isolla näytöllä varustettu halpaluuri.

Jos taulukko ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä.