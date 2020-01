Peliarvostelu: Nintendo teki sen taas – Pokémon Sword ja Shield jatkavat 20-vuotista pelisarjaa hienosti

Jo reippaasti yli 20 vuotta porskuttaneen Pokémon-pelisarjan uutukaisista löytyy litania uusia otuksia, mutta pelin perusperiaatteisiin ei ole kajottu.

Vuonna 1996 ilmestynyt Pokémon on aivan omaa luokkaansa: sarjaan on ilmestynyt uusia pelejä yli 20 vuoden ajan parin vuoden välein, mutta pelin pääsarjan perussysteemi ei ole muuttunut käytännössä lainkaan. Kahdeksanteen sukupolveensa edenneen sarjan taustalta löytyy edelleen huomattavan yksinkertainen ja keräilyhenkinen roolipeli, jossa itse pyydystetylle otukselle annetaan 4 taitoa ja se laitetaan mittelemään muita otuksia vastaan. Samalla omaa Pokémon-kokoelmaa kartutetaan taistelemalla ja nappaamalla luonnosta löytyviä villi-Pokémoneja.

Jokaisessa Pokémon -pelissä ensimmäiseksi otukseksi valitaan tuli-, vesi- tai lehti-Pokémon. Tällä kertaa ne ovat Scorbunny-tulijänis, Sobble-vesilisko ja Grookey-simpanssi.

Maailmakin on pääpiirteiltään aina sama: esiteini-ikäinen päähenkilö lähtee (yleensä yksinhuoltaja-) vanhempansa luota maailmalle etsimään menestystä Pokémon-turnauksissa. Mukana on erinäinen joukko kavereita, jotka antavat tukea ja harjoitusvastusta matkalla kohti mestaruutta.

Näin on myös sarjan uusimmassa tulokkaassa, vain Nintendo Switchille suunnatussa peliparissa Pokémon Sword ja Pokémon Shield. Pelistä on jälleen markkinoilla kaksi versiota, joiden erot ovat vähäisiä: tärkeimpänä se, että kummastakin löytyy parikymmentä Pokémonia, joita toisessa ei ole saatavilla. Pokémonien vaihtelu on netin välityksellä vilkasta, joten kaikkien otusten kerääminen ei vaadi kahden liki identtisen pelin omistamista.

Pokémonin taistelumekaniikka on suoraa perintöä 90-luvulta.

Tällä kertaa tutkittavaksi avautuu Galar-niminen manner. Siellä Pokémon-otuksille ominaisia ovat kerrostalon kokoon kasvavat Dynamax- ja Gigantamax-muodot, ja jättikasvun mysteeri onkin yksi tarinan kulmakivistä.

Toinen merkittävä uudistus ovat laajat wild-alueet. Yleensä Pokémoneissa otusryhmää koostetaan vaivihkaa tarinan edetessä. Nyt jo pelin alkupuolella on tarjolla ensimmäinen tällainen alue, ja sieltä löytyykin kerralla kymmeniä erilaisia otuksia. Hahmotelman oman ryhmän kokoonpanosta voi siis muodostaa jo alkumetreillä. Lisäksi alueelta löytyy myös litania otuksia, jotka ovat selvästi aloittelijalle liian kovia vastuksia. En muista koskaan joutuneeni pakenemaan taisteluista niin näin usein aiemmissa Pokémoneissa.

Wild-alue tuo ensimmäistä kertaa Pokémoniin tuntua avoimesta ympäristöstä. Valinta puhaltaa uutta henkeä sarjaan. Uusia otuksia peleistä löytyy yhteensä 81.

Wild-alueella liikkuu aloittelevalle pelaajalle ylivoimaisia vastuksia.

Pokémon Sword ja Shield ovat hitaita, aikaa vieviä pelejä. Omaa otusryhmää pitää treenata osallistumalla taisteluihin tämän tästä, olipa kyse juonen edellyttämästä yhteenotosta tai ei. Pahinta grindaamista on suitsittu jonkin verran, sillä taistelukokemusta kertyy nyt taisteluun osallistuneen otuksen lisäksi kaikille tiimin jäsenille alusta alkaen – edellisosissa se tapahtui vain erikoisesineellä. Muutenkaan pelin vaikeusaste ei ole erityisen korkea.

Öykkäröivä Team Yell edustaa pelin pahisjoukkoa.

Entä sopiiko Pokémon Sword ja Shield sarjan vasta-alkajalle? Pelin vaiheet selostetaan alkumetreillä kattavasti, eikä pelaajan odoteta tietävän kaikkia kommervenkkejä alusta alkaen. Pelissä on paljon tekstiä ja tekstin muodossa esitettyä puhetta, joten englannin pitäisi olla hanskassa (myös esimerkiksi ruotsinkielinen versio pelistä on saatavilla). Jos kielitaito löytyy, kynnys uudelle pelaajalle on saatu suhteellisen matalaksi.

Koska Pokémoneissa tapahtuu niin vähän muutoksia, on oikeastaan hämmästyttävää, kuinka hyvin niiden parissa viihtyy vuodesta toiseen. Ehkä yllätyksettömyydessään sarja tarjoaa turvallisen ja nostalgisen turvasataman – ainakin jokin on entisellään alati muuttuvassa maailmassa. Pokémonissa ei myöskään tapahdu tyylirikkoja, pelin tunnelma on joka kerta yhtä verkkainen ja hyväntuulinen. Painostavia hetkiä sarjasta ei löydä etsimälläkään.