Testissä Skullcandyn vastamelukuulokkeet, joissa on kaksi upeaa ominaisuutta – ja yksi pelottava vika

Langattomat kuulokkeet tarjoavat personoitavan äänen, täysin säädettävän basson sekä vastamelun.

Kuulokkeisiin on vaikea kehittää uusia ominaisuuksia. Siksi onkin yllättävää törmätä luureihin, joissa on tällaisia peräti kaksin kappalein.

Näin on tehnyt hifin sijasta katumuotiin kallellaan oleva Skullcandy. Valmistaja on ladannut Crusher ANC -kuulokkeisiinsa jo kohtalaisen yleisen vastamelutoiminnon lisäksi järisyttävän bassosäätimen sekä mahdollisuuden räätälöidä musiikki oman kuuloaistin mukaan.

Crusher ANC tulee isohkossa pahvilaatikossa ja mukana on valmistajalle tuttuun tapaan vahvistettu suojakotelo kuulokkeille. Luurit istuvat päähän napakasti ja on ihan siinä ja siinä, puristavatko ne liikaa. Lopputulos parin viikon käyttöjakson jälkeen oli kuitenkin että eivät.

Omille korville sopivat

Skullcandyn oma sovellus kannattaa ehdottomasti asentaa, sillä se mahdollistaa äänen muokkaamisen oman kuuloprofiilin mukaiseksi. Kyseessä on ruotsalaisen Audiodon tekniikka, joka on tullut ensimmäisenä käyttöön juuri Skullcandy Crusher ANC:ssä.

Henkilökohtaista kuuloprofiilia luotaessa sovellus tekee kuulotestin, jossa toistetaan ääntä eri taajuuksilta ja eri voimakkuudelta. Tällä perusteella kummallekin korvalle muokataan ääni yksilöllisesti ja alentuneen kuulon taajuuksia vahvistetaan.

Lopputulos on vaikuttava. Koska allekirjoittaneen kuulo (ei oheisessa kuvassa) on kaukana täydellisestä, lopputulos teki musiikista paljon täyteläisempää ja tasapainoisempaa kuin aikaisemmin. Ero on merkittävä.

Samaan hengenvetoon on todettava, että Crusher ANC:t eivät ole varsinaiset hifikuulokkeet. Eli vaikka ääniprofiilin saa muokattua kohdalleen, superluokan äänentoistosta kirkkauden suhteen ei voi puhua. Useimmille se on kuitenkin riittävää.

Liukubasso

Toinen tärkeä asia on vasemmasta kupista löytyvä bassosäädin, joka on käytettävissä virran ollessa päällä. Tässäkin tapauksessa ero on merkittävä, sillä säätimen hilaaminen tappiin asti tekee bassosta fyysisen – korvat kirjaimellisesti tärisevät.

Tehoste toimii mainiosti, kun musiikissa käytetään bassoa säästeliäästi. Esimerkiksi Sandstorm saa oikein mukavan mausteen tärinäbassosta. Jos musiikki on alataajuusvoittoista, mahtibasso jyrää alleen kaiken muun – Motörheadia kuunneltaessa pää on kuin tehosekoittimessa.

Vasemmassa kupissa on liukusäädin bassolle. Sen yläpuolella on kehnosti toteutettu virtanappi. Oikeassa kupissa ovat hallintapainikkeet ja usb-c-portti lataukselle ja paikka 3,5 millin ääniliittimelle.

Toki jokainen voi päättää, mihin liukukytkin jätetään. Allekirjoittanut jätti sen teholtaan noin puoleen väliin, eikä sitä tullut alkukokeilujen jälkeen juuri siirreltyä.

Vastamelu ja ambient

Vastamelutoiminto toimii kohtuullisen hyvin. Se kytketään tosin päälle hieman epäkäytännöllisesti virtanappia kahdesti painamalla. Toiminnosta tekee turhan sekavan se, että vasemman kupin kädellä peittämällä kuulokkeet siirtyvät ambient-tilaan, jolloin vastamelumikrofonit alkavat vahvistaa kuulokkeiden ulkopuolella olevaa ääntä. Kun ambientin ottaa pois päältä, kuulokkeet palaavat aina vastamelutoiminto päällä -tilaan riippumatta siitä, missä tilassa ne olivat sitä ennen.

Kuulokkeita voi käyttää myös äänipiuhan kanssa. Virta pois päältä kytkettynä ne toimivat tavallisina passiiviluureina. Jos virran kytkee päälle, vastamelutoiminto ja bassotehoste ovat käytettävissä. Henkilökohtaista ääniprofiilia ei kuitenkaan saa käyttöön esimerkiksi kaapelilla mp3-soittimen tai muun ulkoisen äänilähteen kanssa, sillä äänenmuokkaus tehdään mobiilisovelluksessa sekä kuulokkeiden bluetooth-sirussa.

Tuuli tuo kuulokkeisiin jonkin verran rahinaa vastamelun ollessa päällä, mutta ero ei ole kovin suuri passiivitilaan verrattuna.

Fataali suunnittelumoka?

Virtanappi mainittiinkin jo aiemmin. Yksi painike saattaa nimittäin olla se asia, joka voi tärvellä koko tuotteen.

Oikeaan kuppiin sijoitetut volyymi- ja taukonapit on toteutettu esimerkillisesti ja ne eroavat kosketustuntumalta selvästi toisistaan.

Vasemmassa kuulokkeessa oleva virtanappi sen sijaan on ehkä heikoin, joka on kuulokkeissa nähty. Se on pieni, tunnoton ja vaikeasti löydettävissä. Se myös jäi testijakson aikana jumiin ja korjausyritys johti koko napin irtoamiseen ja putoamiseen kuulokekupin sisälle.

Kyseessä saattaa olla yksilövika, ja korvaavassa kuulokeparissa nappi toimi kuten pitikin. Se tosin oli yhtä tunnoton kuin edeltäjässäänkin. Tämä valmistajan on ehdottomasti korjattava seuraavaan malliinsa.

Skullcandy lupaa 24 tunnin toistoaikaa, mikä vaikuttaa hieman yläkanttiin vetäistyltä. Tähän tosin vaikuttaa varmasti se, että testijakson aikana oli akkuvirtaa kuluttavia pikkupakkasia.

Luurien varustelusta kannattanee vielä mainita ”paikannustiili” eli ulkoinen siru, jonka kanssa kuulokkeet paritetaan. Tämä auttaa hukkuneiden kuulokkeiden paikantamisessa.

Kuulokkeista jää pääsääntöisesti hyvä maku, vaikka virtanapin kestävyys hieman arveluttaa. Nykyisellään ne tarjoilevat kuitenkin useamman ominaisuuden, joita kilpailijoilla ei ole. Niitä ei ole tarkoitettu varsinaisesti hifikansalle, mutta toisaalta harvat kuulokkeet on.

Samalla kannattaa noteerata, että 300 euron hintalappu heittää Crusher ANC:t kalliiden luurien kategoriaan. Ominaisuuksilla on hintansa.