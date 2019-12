Microsoft Surface Laptop 3 pääsee melkein maaliin asti – AMD debytoi järeässä design-läppärissä

Surface Laptop 3 on Microsoftin uusin kannettava tietokone.

Microsoftin 15-tuumainen Surface Laptop 3 on AMD:n suorittimien ensiesiintyminen valmistajan läppärisarjassa.

Microsoft on työstänyt MacBook-kilpailijaansa Surface Laptopia useamman vuoden ajan. Vaikka välillä on tullut lunta tupaan ja jäitä porstuaan, Mikin lifestyle-läppäri alkaa olla erittäin valmis tuote. Laitteen uusinta sukupolvea edustava Surface Laptop 3 on nimittäin mainio kannettava tietokone. Tietyin varauksin.

Otimme testiin laitteen 15-tuumaisen version, joka on varustettu AMD:n suorittimella. Kyseessä Microsoftin ensimmäinen AMD:n Ryzen-suorittimella varustettu malli, jonka sisällä sykkii Ryzen 5 3580U. Myös yhdysrakenteinen näytönohjain tulee AMD:ltä.

Tallennustilaa on mallista riippuen 128 gigasta yhteen teraan ssd-levyllä. Testaamallamme kokoonpanolla on hintaa 1700 euroa.

Tarjolla on myös järeämpi Ryzen 7 3780U. Kaikkein järeimpänä versiona Surface Laptopista pääsee köyhtymään noin 2400 euroa.

13,5-tuumaiset mallit on puolestaan varustettu Intelin Core i5-1035G7:llä tai i7-1065G7:llä.

Viimeistelty design-kone

Tietokoneen alumiininen pinnoite on on mattametallia. Se on kaikin puolin tyylikäs, mutta myös arka naarmuille.

Muuten laitteen design on tyylikäs. Surface Laptop on tehty selkeästi kilpailemana MacBookien kanssa, ja lopullinen tyylikkyys on makuasia. Allekirjoittanutta Microsoftin pelkistetty näkemys puhuttelee.

Näppäimistöä ei ole venytetty reunoihin asti. Laitteeseen olisi saanut mahdutettua helposti erillisen numeronäppäimistön.

Vaikka näppäimistö on täysikokoinen, numeronäppäimistöä ei ole. Tätä voi pitää pienenä miinuksena. Etenkin, kun näppiksen ja reunojen väliin jää tilaa.

Varsinainen näppäintuntuma on kannettavaksi tietokoneeksi hyvä, kuten myös hiiren virkaa tekevä kosketuslevy. Hieman kummastuttaa, miksi Microsoft ei ole saanut sormenjälkitunnistusta mahdutettua mukaan.

Laitteessa on kosketusnäyttö, jota voi käytellä joko sormilla tai erikseen ostettavalla (yli satasen maksavalla) Surface-kynällä. Jälkimmäisen kannattaa investoida vain, jos läppärillä piirretään tai tehdään muuta tarkkuutta vaativaa.

Kone on varustettu puhtaalla Windowsilla, mikä on ilahduttavaa. Konetta turhaan kuormittavia valmiiksi asennettuja ohjelmia eli bloatwarea ei ole. Kiitos, Microsoft.

Liitäntäpuolella on sen sijaan kitsasteltu. Tarjolla on yksi c-tyypin usb-portti ja yksi perinteinen usb-a-malli, muuta ei kuulokeliitännän ohella ole tarjolla. Jos tarvetta tulee siis samanaikaiselle langallisen hiiren ja muistitikun käytölle, niin säätämiseksi menee. Ulkoisen näytön kanssa homma on vielä hankalammaksi, sillä siitä ei ilman sovitinta selviä.

Hieno näyttö, outo kuvasuhde

Läppärin näyttö ansaitsee kunniamaininnan. Se on erittäin laadukas, väritoistoltaan tarkka ja kuvaltaan terävä. Suurin harmitus on se ettei siitä ole tiettävästi saatavana kirkkaassa valaistuksessa mattaversiota. Tämä on on ymmärrettävissä Microsoftin halulla pitää väritoisto mahdollisimman rikkaana.

Yksi omituisuus näytössä silti on. Sen kuvasuhde on 3:2, mikä tekee siitä mainion vaikkapa surffauskäyttöön, mutta videoita katseltaessa reunoihin jää isot sururaidat.

Liitäntäpuoli on köyhä: usb-a, usb-c ja äänilähtö. Siinäpä se.

Microsoftin lupaama akkukesto tavallisella käytöllä on 11,5 tuntia. Omassa testissämme tietokone pyöritti netistä toistettua 4K-videota yhteen putkeen 9 tuntia ja 15 minuuttia ennen akun hyytymistä. Lukemaa voi pitää erittäin hyvänä, koska se rasittaa tietokonetta paljon peruskäyttöä rankemmin.

Samalla kannattaa pitää mielessä, että akkukesto heikkenee toki ajan mittaan. Onneksi Microsoftin Surfacet eivät kuitenkaan ole sellainen tee-se-itse-ihmisten painajainen kuin joskus.

Ei varsinainen pelikone

Suorituskyvyltään AMD-vetoinen laite humpsahtaa keskivertoluokkaan. Uusimmat Intelin i5-sarjalaiset tarjoavat suhteessa enemmän vääntöä, minkä lisäksi integroitu näytönohjain estää järeämpien pelien pelaamisen.

Muutaman vuoden takainen, mutta ulkonäöllisesti hyvän ajan tasalla pidetty World of Tanks pyöri verrattain pelattavana ja kauniina korkeallakin näyttötarkkuudella (1872 x 1248). Peli tarjosi aluksi väärää kuvasuhdetta, mutta pyörähdys asetusvalikon kautta korjasi asian.

Pelattaessa tuuletin puhisi koko ajan ja näppäimistö kuumeni selkeästi. Tämä tosin oli hyvä muistutus siitä, että peruskäytössä tuuletin ei liiemmälti häiriköi.

Kyseessä ei siis ole varsinainen pelikone, vaikka pelaaminen onnistuukin jossain määrin. Raskaimmat 3d-härvelit kannattaa kuitenkin kokea muilla laitteilla.

On helppo todeta, että Microsoftin Surface Laptop 3 jatkaa valmistajan linjaa johdonmukaisesti. Samalla se avaa AMD:n suorittimille pääsyn Microsoftin huipputuotteisiin, mistä siruvalmistaja selviää kunnialla.