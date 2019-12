Testit

Joko on aika ostaa uutta tekniikkaa? Testasimme uuden wifi 6 -reitittimen





Tähtien sota -sukkula testiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Tulokset eivät mykistäviä









No, kannattaako ostaa?





Langaton reititin on tätä nykyä jo melkein joka kodin laite. Joissakin tapauksissa sellainen tulee nettiyhteyden modeemin mukana. Yleensä se ostetaan kuitenkin erikseen.Markkinoilla on valinnanvaraa. Tarjolla on niin pelaajille optimoituja (yleensä kalliita) laitteita, useampaan yhteyspisteeseen perustuvia mesh-verkkojärjestelmiä, kotipalveliminakin toimivia monitoimilaitteita sekä tietenkin ne halvimmat – ja usein turvattomimmat – budjettipurkit.Wifi-markkinoilla on tapahtumassa tänä vuonna suuria, sillä uusi wifi 6 -standardi muuttaa paljon. Pienen nopeuslisän ohella tulossa on parempi tuki useammalle samanaikaiselle käyttäjälle.Ensimmäisten joukossa markkinoilla on amerikkalainen Netgear. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen futuristisesti muotoiltuja AX8- ja AX12-malleja, joista otimme testiin jälkimmäisen.Netgear Nighthawk AX12:n suunnittelija on selkeästi suuri Tähtien sodan ystävä tai ollut sopivasti aineissa, kun design on viimeistelty. Enemmän kuin ihan vähän Darth Vaderin sukkulasta vaikutteita ottava laite on kookas ja varmasti huomion keräävä. Jälkimmäinen on tarkoituskin, sillä reititintä ei ole kuuluvuussyistä hyvä panna kovin syvälle piiloon.Syy erikoiselle muotoilulle on siinä, että reitittimen ”siivet” on kylvetty täyteen antenneja. Näillä pyritään varmistamaan kuuluvuus joka kulmasta.Asennus on tehty helpoksi, mutta se edellyttää käytännössä puhelinsovelluksen lataamista ja rekisteröitymistä. Mobiililaitteella hallinta on tehty paljon helpommaksi kuin perinteinen tietokoneesta kaapelilla kiinni -konfigurointi.Käyttöehtosopimus on alalle tuttuun tapaan kymmenien sivujen mittainen, eikä inhimillisesti luettavissa. Sovellus haluaa myös paikantaa käyttäjänsä.Sovellus ohjaa kädestä pitäen asennuksen läpi kädestä pitäen. Tietotekniikkaa ymmärtävälle operaatio on erittäin suoraviivainen. Ummikko saattaa joutua hetkeksi hämmennyksen valtaan, kun verkon valinnan jälkeen pitäisi palata takaisin Netgearin sovellukseen. Asennuksen lopuksi reititin päivitetään uusimpaan ohjelmistoversioon automaattisesti, mikä on hyvä asia.Kun asennus on valmis, eetterissä on kaksi verkkoa, eli 2,4 ja 5 gigahertsin versiot. Ne voi yhdistää yhdeksi monikanavaiseksi verkoksi, mutta yllättäen tätä smart connectiksi nimettyä vaihtoehtoa ei ole napsautettu päälle automaattisesti. Tämä on todella outoa, sillä kahden taajuuden verkko maksimoi niin nopeuden kuin kantaman.Nighthawk AX12 on raskaasti varusteltu. Liittimiä ja säätimiä riittää vaikkapa ftp-palvelimen pyörittämisen laitteeseen kytkettävältä ulkoiselta kiintolevyltä. Koska kyseessä on ihan oikea tietokone, se on myös varustettu tuulettimella. Tämä ei kuitenkaan missään vaiheessa häirinnyt.Säädöt ovat monipuoliset. Ne mahdollistavat muu muassa kellonaikarajoituksen lasten laitteille, verkkosivujen blokkaamisen avainsanojen perusteella. Sovelluksessa on myös wifi-analysoija, joka pitää kirjaa signaalin voimakkuudesta ja näyttää taajuuskartan lähellä olevista verkoista.Suorituskykypuolella tulokset ovat hieman ristiriitaisia. Wifi-verkon sisäinen tiedonsiirto samassa huoneessa mitattuna oli wifi 6:tta tukeva Samsung Galaxy S10+ -puhelimella hieman alle gigabitin luokkaa. Internetistä tieto siirtyi samassa huoneessa olevana puhelimeen 700–800 gigabitin nopeudella, mikä on myös varsin hyvin.Wifi 6:tta tuleva tietokone (Dell Latitude 5490 Intelin AX200-verkkopiirillä) pääsi 2,4 ja 5 gigahertsin taajuudet yhdistävällä verkolla parhaimmillaan 820 megabitin latausnopeuteen internetistä.Se mikä oli yllättävää, oli selkeä nopeuden kyykkääminen kahta wifi 6 -laitetta samaan aikaan käytettäessä. Uuden verkkostandardin pitäisi osata pitää nopeutta yllä, mutta samanaikainen lataaminen pudotti nopeudet yhdellä laitteella vajaaseen 300 ja toisella vajaaseen 400 megabittiin. Tulos ei ole kovin mairitteleva.Kuten vanhemman standardin mukaisilla tukiasemilla, kuuluvuus heikkenee kauemmas tukiasemasta siirryttäessä. Tätä vastaan taistellaan satelliittitukiasemin varustelluilla mesh-verkoilla, mutta wifi 6:ssa satelliitteja ja vahvistimia saa vielä odottaa.Tuotteena Netgear Nighthawk AX12 on varsin viimeistelty ja omassa sarjassaan helppokäyttöinen. Silti hätiköinti ei kannata. Toistaiseksi wifi 6 -verkkostandardi on vielä enemmän lupaus kuin valmista tekniikkaa. Sitä tulevia päätelaitteita on niin ikään vielä varsin vähän saatavilla.Jos nykyinen verkkovirityksesi on edes missään määrin riittävä, reititinkauppaan ei ole vielä hirvittävä kiire. Etenkään, kun laitteet ovat vielä kalliita. Testaamamme Netgear Nighthawk AX12:n hinta vaihtelee 500 euron molemmin puolin. Sen hieman keveämpi AX8-versio maksaa noin 300 euroa.Jos tarvitset sen sijaan uuden reitittimen heti, asetelma on vaikeampi. Wifi 6:tta tukevia laitteita tulee markkinoille ensi vuonna runsaasti. Jos olet tilanteessa, jossa kotonasi on useita verkkoa samanaikaisesti käyttäviä ihmisiä, wifi 6 -reititintä kannattaa jo harkita – ja samalla toivoa, että lupaus monesta samanaikaisesta raskaasta striimistä realisoituu.