Testissä Sony Xperia 5 – kameran voi tehdä hyvin ilman megapikselien vyöryä

Syksyllä myyntiin tullut Sonyn Xperia 5 on ominaisuuksiltaan kevennetty ja edullisempi versio alkuvuonna myyntiin tulleesta Xperia 1-puhelimesta. Molemmissa on Snapdragon 855 -prosessori, samat kamerat ja IP68-tason pölyn- ja vedensuojaus.Selvin ero on laitteiden koossa. Molemmissa on 21:9-kuvasuhteen oled-näyttö, mutta viitosversiossa koko on 6,5 tuuman sijasta 6,1 tuumaa, ja tarkkuus 4k:n sijasta 1080×2520.Vastaava ero on myös akun koossa, eli 3330 mAh – akun sijasta Xperia 5 -mallin akun koko on 3140 mAh.Näytön 21:9-kuvasuhde jo antaa vihjeen puhelimen muodosta. Xperia 5 on muodoltaan erikoisen pitkä. Positiivista on, että leveyssuunnassa puhelimesta hyvän otteen. Haittapuoli taas on se, näytön yläosaan ei käytännössä yllä otetta muuttamatta.Kaikki puhelimen näppäimet ovat oikealla reunalla, mukaan lukien kapea ja hyvin toimiva sormenjälkitunnistin sekä erillinen kameran laukaisunäppäin.Oled-näytön kuvanlaatu on erinomainen, ja vähintään riittävän hyvä, vaikkei se olekaan 4K. Äänipuolikin on otettu huomioon – ainakin melkein. En vain voi olla valittamatta kuulokeliitännän puuttumisesta. Sen sijaan luopuisin mielelläni dynaaminen värinä -toiminnosta, joka tärisyttää puhelinta äänen mukaan. Sormissa tuntuva tärähtely lähinnä häiritsee eikä paranna elokuvaelämystä, joten otin sen pian pois päältä.Joka tapauksessa bluetooth-yhteys tukee esimerkiksi äänenlaatua parantavaa aptX HD -tekniikkaa. Puhelimessa on myös stereokaiuttimet, jotka toki tekevät puhelimen kuuntelusta ilman kuulokkeitakin keskimääräistä miellyttävämpää.Puhelimen 21:9 -kuvasuhteen hyödyt tosin ovat melko rajalliset. 21:9 -kuvasuhteen videoita löytyy kyllä esim. Netflixistä, joten puhelin sopii erityisesti niille, jotka haluavat katsoa niitä puhelimella. Mutta jos videokatselu on satunnaisempaa, ja lähteenä vaikka Youtube ja tv-kanavien palvelut, näytön molempiin päihin jää leveät mustat reunat.Sony ei ole tehnyt kovin paljoa omia lisäyksiään Android 9 -käyttöjärjestelmään, ja käyttö on pääosin sujuvaa. Pitkulaista näyttöä varten Sony on tosin kehittänyt tavan jakaa ruudun kahteen osaan, joten näytöllä voi halutessaan esimerkiksi samaan aikaan esimerkiksi sekä katsoa Youtube-videota että selata nettiä.Tässäkin mallissa on Sonyn oma sivutunnistusominaisuus, joka periaatteessa avaa puhelimen näytölle pienen sovellusvalikon, kun reunaa napauttaa pari kertaa sormella. Puhelimessa on ominaisuuden käyttöön jopa pieni koulutus, jonka reputin. Välillä puhelin neuvoo näpäyttämään nopeammin tai puhelimen reunan sijasta näytön reunaa tai sitten lähempänä näytön reunaa... liian vaikeaa.Sony on tunnettu hyvistä kameroistaan, ja monet muut valmistajat käyttävät sen kamerakomponentteja. Yhtiö ei ole lähtenyt kuitenkaan mukaan megapikselikisaan, vaan Xperia 5 -puhelimen kolmessa kamerassa tyydytään 12 megapikseliin.Kuvanlaadussa ei ole valittamista. Pääkameran aukkosuhde on f/1,6, joten kuvaaminen onnistuu hämärässäkin perusmalleja paremmin. Muissa kahdessa linssissä on f/2,4 -aukkosuhde. Telelinssi kykenee kaksinkertaiseen zoomauksen, kolmas linssi taas on ”ultralaajakuva”.Kameraohjelmistosta löytyy kaikkea, mitä Sonyn aiemmistakin malleista: hidastusta, kuvaan upotettavia tehosteita, automaattinen tarkennus kohteen silmään, ennakoiva laukaisin... Muotokuvatoiminnon kummallinen yksityiskohta on, että sovellus vaatii jostain syystä myös puhelimen sijaintitietoja. Jos niiden käyttöön ei anna lupaa, sovellus ei toimi.Varsinkin videokuvaajalle Sonyn puhelin tarjoaa myös CineAlta CinemaPro -työkalun, josta löytyy laajat välineet asiasta osaavalle kuvan laadun säätämiseen.Noin 800 euron hintaisena Sony Xperia 5:n hintainen kilpailee suoraan esimerkiksi Huawei P30 Pro -mallin kanssa, joka on saanut kehuvia arvosteluja muun muassa IS Digitodayssa. Sonyn puhelimessa on hyvä äänentoisto ja näyttö, ja pitkällä näytöllään ja videokuvaussovelluksillaan se saattaa miellyttää erityisesti elokuvien suurkuluttajaa tai ahkeraa videokuvaajaa.