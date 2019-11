Testit

Olemme pelanneet Googlen pelipalvelu Stadialla useamman päivän – tältä se tuntuu nyt

Yllä olevalla videolla avataan Google Stadian Founder’s Edition -aloituspaketti. Itse arvion voit lukea alta.Aloitetaanpa perusasioista. Googlen uusi pelipalvelu Stadia ei ole pelaamisen Netflix. Se anna rajatonta pääsyä kuukausimaksua vastaan pelikirjastoon, kuten Xbox Game Passissa tai Playstation Now’ssa.Sen sijaan Stadia on pelikoneen korvike. Miellä asia siten, että maksat starttirahan ja kuukausimaksua siitä, että sinun ei tarvitse ostaa peli-pc:tä tai -konsolia. Lisäksi saat kuukaudessa yhden (palvelun valitseman) pelin omaksesi, ja voit pelata sitä niin kauan kuin palvelusta maksat.Palvelun käynnistyessä lahjapelejä on kaksi, Destiny 2 sekä Samurai Shodown, ensi kuussa jotain muuta. Muut pelit on ostettava normaalihintaan, jos mielit niitä Stadialla pelata.Palvelusta tulee joskus ensi vuonna myös karsitumpi versio, jossa kuvanlaatu on laskettu 4K:sta 1080:een ja äänet surroundista stereoon. Palaamme tähän, kun sen aika koittaa.Mutta niin, miltä Stadia tuntuu?Saimme käsiimme Stadian Founder’s Editionin muutamaa päivää ennen tiistaina tapahtunutta julkistusta. Tässä ajassa ei ole mahdollista tehdä kaikenkattavaa testiä, mutta ensivaikutelmat hyvinkin. Niinpä kerromme nyt palvelun käyttökokemuksista muutaman päivän ajalta, ja palaamme asiaan myöhemmin.Toistaiseksi Stadia on saatavilla ainoastaan noin 130 euron hintaisena aloituspakettina, johon kuuluu Stadia-ohjain sekä 4K-tarkkuuteen kykenevä, erikseen ostettuna vajaat 80 euroa maksava Chromecast Ultra -mediatoistin.Stadian asentaminen on suoraviivaista. Se edellyttää kahden sovelluksen lataamista puhelimella: Ensin asennetaan Google Home Chromecastin asennusta varten ja itse pelipalvelua hallinnoidaan Stadia-sovelluksella.Käyttäjää opastetaan koko asennusprosessin läpi, ja lopuksi Stadia-sovellus naittaa Chromecastin ja ohjaimen. Koska ollaan tekemisissä Googlen kanssa, kannattaa katsoa, että yksityisyysrastit menevät oikeisiin paikkoihin asennusvaiheessa. Isoveli voi valvoa pelaajaakin.Jatkossa ohjaimen Stadia-napin painallus vie Chromecastin Stadia-tilaan, eli käytännössä käynnistää palvelun.Stadian käyttö on hyvin suoraviivaista. Ensin luodaan Google-tiliin liitettävä pelaajaprofiili ja valitaan kuvake. Sen jälkeen pelit voikin aloittaa. Ne ostetaan kännykällä tai tietokoneelta.Aloituksessa on 22 peliä, ja ne ovat hyvin erilaisia. Lisää on tulossa vielä loppuvuoden aikana.Väkevin happotesti Stadialle on tappelupeli Mortal Kombat 11, sillä beat’em’upeissa edellytetään sekunnin murto-osien reaktioita.Ensimäistä kertaa telkkarilla pelattaessa pelaaminen sujui aivan kuin pelikonsolilla ikään. Viiveitä tai katkoksia ei ollut, ja hahmot tottelivat ohjainta kuin unelma. Pelisession aikana tapahtui yksi ainoa nykäisy, ja sekin animaation aikana.Toinen pelikerta tapahtui Chrome-selaimen kautta kodin pc:llä, joka on samassa wifi-verkossa kuin Chromecast. Nyt kokemus oli paljon heikompi ja isoilta osin pelikelvoton. Häiriöt näkyivät ensin grafiikan skaalaamisena alaspäin, lopulta pikselöitymisenä ja nykimisenä. Moinen tappaa beat’em’upin kokonaan.Heti perään otettu jatkosessio telkkarilla ja Chromecastilla oli hieman parempi, mutta häiriöitä oli silti enemmän kuin saisi. On vaikea sanoa, kuinka paljon viivettä aiheutui kodin wifi-verkosta ja kuinka paljon oli palvelun syytä.Red Dead Redemption 2 toimi hyvin. Peli ei ole kovin nopeatempoinen, eli se on armollinen verkkoviiveelle.Sitä pelattaessa käy selvästi esiin yksi Stadian parhaista puolista. Kun palaamisen vaihtaa Chromecastista ja telkkarista tietokoneelle, saa käyttöön hiiren ja näppiksen. Niiden yhteiskäyttökin sujuu mallikkaasti. Esimerkiksi liikkumiset ja ratsastelut voi hoitaa pädillä ja osumatarkkuutta vaativat taistelut hiirellä ja näppäimistöllä.Sekakäyttö onkin Stadian suurimpia vahvuuksia. Se mahdollistaa niin konsoli- kuin pc-pelaamisen. Myös puhelimella pelaaminen onnistuu, mutta toistaiseksi ainoita tuettuja laitteita ovat Googlen omat Pixelit. Niiden saatavuus on Suomessa kehno, mutta puhelimien listaa on luvattu laajennettavan.Tietokoneella Stadia-ohjaimen tilalla voi käyttää hiirten ja näppäimistön ohella myös toisenlaista pädiohjainta. Xbox Onen ohjain toimi pc:llä Stadian kanssa heittämällä ja ilman mitään vaikeuksia. Myös Playstation 4:n ohjain on tuettujen listalla.Tämä on tärkeä asia siksikin, että Microsoftin ohjain on parempi kuin Stadian. Jälkimmäisen ristiohjaimen liikerata on nimittäin liian lyhyt ja sen tuntuma heikko. Esimerkiksi juuri Mortal Kombatissa Microsoft voittaa ohjainkisan 6–0. Yleisarvosana Stadia-ohjaimen yleistuntumasta on hyvä, muttei erinomainen.RDR2:n ja MK11:n lisäksi ehdimme testata tanssipeli Just Dance 2020:tä sekä pulmapeli Kineä. Molemmat toimivat Stadialla hyvin.Just Dancea ei ohjata pädillä, vaan puhelimella. Tämä edellyttää puhelinsovelluksen asentamista, mutta sen jälkeen luurin höykyttely telkkarin edessä on melko suoraviivaista. Allekirjoittanut tietää parempiakin tapoja näyttää tyhmältä, mutta kohderyhmälle kokemus lienee aivan hyvä.Viehättävä pulmapeli Kine istuu Stadialle kuin nyrkki silmään. Minnekään ei ole kiire, vaan pelihahmoina toimivien instrumenttien siirtelyä joutuu miettimään hetken jos toisenkin. Kun pelin lopettaa, sitä voi jatkaa myöhemmin toisessa huoneessa. Tai vaikka työpaikalla, kunhan tietokoneessa vain on Chrome-selain.Stadia jättää lievän ristiriitaisen tunteen. Pelikokemus on pääsääntöisesti hyvä. Yhden kerran iskeneet nettiongelmat kuitenkin todistavat, että jos verkkoyhteys ei toimi moitteettomasti, silloin ei pelata edes yksinpelejä.IS:n testit tehtiin pääkaupunkiseudulla gigabitin nettiyhteydellä. Googlen suositus on vakaa 10 megabitin kaista. Huojuvan mobiiliyhteyden takana asuvat eivät halunne olla palvelun ensimmäisten tilaajien joukossa.Toinen epäilyksiä aiheuttava asia ovat omistamiseen liittyvät psykologiset seikat. Pelit ostetaan normaaliin (eli kalliiseen) hintaan, mutta ne pyörivät Googlen palvelimilla jossain epämääräisessä paikassa. Pelin omistaminen on kaikkea muuta kuin konkreettista.Edelliseen liittyvät joidenkin tahojen esittämät epäilykset Googlen sitoutumisesta Stadiaan, jos palvelusta ei tule hittiä. Onko palvelu olemassa vielä 5 vuoden päästä ja ovatko ostetut pelit yhtä pelattavissa? Tämän näkee vasta aikanaan.Varovaisen pelaajan vaihtoehto on odottaa palvelun joskus ensi vuonna ilmestyvää ilmaisversiota ja katsoa, miten se toimii omalla kohdalla. Jos se ei toimi kunnolla, silloin ei toimi merkittävästi raskaampi maksullinen Pro-versiokaan.Samaan aikaan Stadia on aidosti rohkea avaus, jossa tietyt pelityypit toimivat oikein mukavasti ja ovat pelattavissa useammalla laitteella ilman lataamisen ja asentamisen vaivaa. Rahakasta pelikoneinvestointia miettivälle kaupunkiasujille se on aivan todellinen vaihtoehto.Jatkamme Stadialla pelaamista ja palaamme asiaan.