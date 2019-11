Testit

HyperX pakkasi pelikuulokkeensa täyteen tavaraa – mutta onko enemmän sittenkään enemmän?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Laadukas headset eli kuuloke-mikrofoniyhdistelmä on jotain, mitä arvostavat niin peliharrastajat kuin sunnuntaipelaajatkin. Laitteissa on rutkasti eroa niin äänenlaadun kuin mikrofonin suhteen, minkä lisäksi monet valmistajat ovat tuoneet niihin omia ekstramausteitaan.HyperX:n uudet Cloud Alpha S -luurit ovat juuri tällaiset. Ne perustuvat toissa vuonna testaamaamme HyperX Cloud Alpha -malliin, mutta mukana tuodaan monenlaista uutta.Kuulokkeet on väritetty valmistajan värimaailmasta poikkeavalla tavalla. Punainen on saanut tehdä tilaa siniselle, lopputulos on toki makuasia.Muita uudistuksia on pc:lle tarkoitetun usb-liitännän tuominen klassisten ääniplugien rinnalle, äänipiuhassa oleva äänikortti sekä kuulokkeisiin lisätyt bassosäätimet. Näistä lisää hieman myöhemmin.Suuri bonus tulee siitä, jos headset toimii saumattomasti niin pc:n kuin pelikonsolin kanssa. Pelikonsolien tapauksessa piuha lyödään ohjaimeen kiinni, ja ääni alkaa kuulua heti (pois lukien Xbox Onen 1. sukupolven ohjain, jossa ei ole ääniliitäntää). Bluetoothia kuulokkeissa ei ole.Heti kuulokkeet päähän laitettaessa ne huomaa jämäköiksi ja verrattain painaviksi. Joissakin ulkomaalaisjulkaisuissa on moitittu kuulokkeiden alkavan painaa ikävästi käytön myötä, mutta allekirjoittanut ei tästä ongelmasta kärsinyt. (Kuulokkeet painavat 310 grammaa, mikrofoni kiinnitettynä 321 g.)Pientä vaihtelua saa sillä, että mukana tulee hieman kevyemmät vaahtomuoviset pehmusteet. Valitettavasti tyynyjen vaihtaminen on melkoinen riesa. Mukana tulee myös kankainen kuljetuspussi.Kuulokkeet eristävät kokonaan korvat peittävänä ääntä verrattain hyvin, vaikkei vastamelua olekaan – harvemmissa pelikuulokkeissa on.Valmistaja mainostaa, että mikrofonissa on taustaääntä eliminoiva vastamelutoiminto. Siitä on todellista iloa, sillä mikrofonin ääni kantautuu perille selkeästi ja hyvin. Mikrofoni on HyperX:n muiden mallien tapaan irrotettava.Kuulokkeiden johdossa on iso säätömötikkä, jota voi halutessaan kutsua äänikortiksi. Siinä on säätimet äänenvoimakkuudelle, tilaäänelle sekä chat- ja peliäänen balanssille.Säätimistä on iloa vain luurit tietokoneen usb-porttiin kytkettäessä eli johdon kaksimetristä usb-jatkokappaletta käytettäessä. Tietokoneen 3,5 millin audioliitäntää käytettäessä säätimet eivät tee mitään.7.1-tilaääni luo erilaisen äänimaiseman. Sen antama pelillinen hyöty on ehkä marginaalinen, mutta se on aidosti mukavaa vaihtelua ja rikastusta äänimaailmaan. Sen sävy on ehkä hieman metallinen ja purkkimainen, joten kaikki eivät lopputuloksesta välttämättä pidä. Mutta jos se ei miellytä, sitä ei tarvitse käyttää. Perusääni ilman tehosteita on laadukasta.Kuulokkeiden bassoelementtejä fyysisesti kolmeen eri asentoon naksauttelevat bassosäätimet jäivät vaille käyttöä alkukokeilun jälkeen. Ne ovat hukattu mahdollisuus, sillä niillä olisi voinut ratkaista kuulokkeiden pahimman ongelman peli- ja musiikkikäytön välillä tasapainoteltaessa.Lopputulos on kuitenkin se, että säätövara on hyvin kapea. Jykevää bassovaihtoehtoa ei tarjota, ainoastaan heikosta keskinkertaiseen. Pahimmassa tapauksessa musiikin bassoraita katoaa kuuluvista kokonaan, eikä ukkosbassoa ole tarjolla lainkaan.130 euron hinta ei ole varsinaisesti kallis, mutta ehkä hieman yläkanttiin. Kokonaisuutena HyperX Cloud Alpha S saa arvosanan ”ihan kiva”. Uudistukset ovat paperilla hyviä, mutta kehittävät headsetiä loppujen lopuksi varsin vähän jo toissa vuonna nähtyyn HyperX Cloud Alphaan verrattuna.