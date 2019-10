Testit

Testi: Nokia 7.2 -puhelimeen toivoisi pieniä parannuksia





Nokia 7.2 -puhelimen ulkoasu tekee hyvän ensivaikutelman: Yksinkertaisen tyylikäs laite, joka tuntuu miellyttävältä kädessä.Muotoilu tuo mieleen ehkä varhaiset Sony Xperia -puhelinmallit. Näyttö ulottuu lähes reunoihin, ja yläreunan lovi on onnistuttu kaventamaan vain pieneksi kameraa varten varatuksi pisaraksi. 6,3-tuumaista näyttöä ympäröivä polykarbonaattikehys on sopivasti pyöristetty. Positiivisia asioita ovat myös puhelimen ylä- ja alareunasta löytyvät kuuloke- ja usb-c-liitännät.Takakansi on mattapintaista lasia, joka tuntuu mukavalta. Huomion kiinnittää pyöreä kohouma, jossa on laitteen kolme takakameraa ja salama. Kamerakohouman korkeus vähän mietityttää, ehkäpä koroketta saisi hieman piiloteltua paksulla suojakuorella.Kohouman alapuolella on sormenjälkitunnistimen yksinkertainen ympyrä.Käyttöjärjestelmänä on puhdas Android 9, mikä takaa esimerkiksi nopeat järjestelmä- ja tietoturvapäivitykset myös muutaman vuoden eteenpäin. Käyttöjärjestelmä on pelkistetty, eikä puhelimessa ole esimerkiksi laitevalmistajan lisäämiä jo vakiona olevien toimintojen kanssa päällekkäisiä sovelluksia.Ja pääsääntöisesti puhelimen käyttö onkin sujuvaa. Perus-Androidilla on myös varjopuolensa, esimerkiksi näyttö ei herää automaattisesti heti puhelinta liikuttaessa, jos sellaista joku kaipaa. Lukitusnäytön saa kuitenkin näkyviin helposti näytön tuplanäpäytyksellä.Puhelin tuntuu myös käynnistävän Google Assistant -sivun todella innokkaasti. Tätä toimintoa varten on oma nappinsa puhelimen vasemmalla sivustalla, mutta joskus toiminto on päällä heti sormenjälkitunnistuksen käytön jälkeen.Joskus toiminta tuntuu satunnaisesti hidastuvan hetkeksi. Testin aikana sormenjälkitunnistus lakkasi välillä toimimasta, ja palasi käyntiin vasta koko puhelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.Herää epäilys, kuinka kauan pari vuotta vanha Snapdragon 660 -suoritin riittää pyörittämään puhelinta tehokkaasti, varsinkin parin Android-käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen.Puhelimen 1080×2280-resoluution lcd-näytön erikoisominaisuutena on hdr10-väritoisto, ja laite myös oletuksena muuttaa sdr-sisällön hdr-laatuiseksi. Ominaisuuden saa pois näytön asetuksista. Puhelimen lcd ei kuitenkaan pärjää oled-näytöille tumman pään erottelussa, sillä musta ei ole aivan mustaa.HMD Global on satsannut Nokia 7.2 -puhelimessa varsinkin kameratekniikkaan. Varsinaisesti puhelimessa on kaksi takakameraa ja etäisyydentunnistin. Toinen kameroista on 48 megapikselin takakamera, toinen kahdeksan megapikselin ”ultralaaja” kamera.Päivänvalossa pääkameran kuvat ovat erinomaisia, ja muotokuvatoiminto toimii hyvin. Laajakuvakameralla kuvat ovat toki laajempia, mutta myös väreiltään selvästi hailakampia kuin pääkameran kuvat. Myös megapikselieron huomaa kuvien tarkkuudessa.Hämäräkuvaus on pieni pettymys, sillä f/1,8-luku antaa toivoa parempia kuvia syksyn pimeässä. Aika vakaana saa kamera olla tarkan kuvan saadakseen.Nokia 7.2 on kokonaisuutena hyvä, mutta ei erinomainen esitys, ja samassa hintaluokassa on jo kovaa kilpailua. Kuvien laatu ei ole niin hyvä kuin megapikseleistä ja triplakamerasta voisi toivoa, ja toiminnan pienet jumitukset jäävät vähän epäilyttämään.