Testit

Logitechin uudesta pelinäppäimistöstä löytyy erikoisuus – posketon hinta pilaa muuten erinomaisen paketin

Siniset kytkimet antavat selkeän painallusvasteen ja pitävät äänekkään naksahduksen

kytkimet antavat selkeän painallusvasteen ja pitävät äänekkään naksahduksen Punaiset kytkimet tarjoavat kevyen ja äänettömän painalluksen

kytkimet tarjoavat kevyen ja äänettömän painalluksen Ruskeat kytkimet takaavat vahvemman, mutta hiljaisen mekaanisen vasteen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaiken





Jos

Mitat: 34 x 361 x 153mm (K x L x S)

1,8 metrin irrotettava johto

12 ohjelmoitavaa F-näppäintä, ei numeronäppäimistö

Rgb-valaistus

Pelilaitevalmistajana tunnettu Logitech perusti muutama vuosi sitten G Pro -alabrändin, jonka tuotteet on kehitetty yhdessä ammattilaispelaajien kanssa. Tuotemallistoon kuuluu hiiren ja headsetin lisäksi mekaaninen näppäimistö, josta ilmestyi hiljattain uusi versio.149 euron hintainen Logitech G Pro X on ulkoisesti edeltäjänsä näköinen, mutta myös jotain uutta on näppäimistöön keksitty. Nimittäin vaihdettavat GX-kytkimet, jotka ovat tuotteen myyntivaltti. Kytkimiä löytyy kolmessa eri värissä.Testikappaleesta löytyi siniset kytkimet, joita itse vihaan, mutta vaihtopaketista paljastui onneksi punainen kytkinsarja. Yhden kytkimen vaihtosarja maksaa muuten 49 euroa. Kallista lystiä, jos minulta kysytään.Näppäinhattujen ja kytkinten irrottamiseen tulee mukana muovinen työkalu. Käyttö on yksinkertaista: ”Pinsetit” asetetaan näppäinhatun/kytkimen alle ja sitten nostetaan. Koko näppäinsetin vaihtamiseen meni ihmettelyineen noin 20 minuuttia.Perinteisesti näppäimistöissä on vain yhdenlaisia kytkimiä, joten tilausvaiheessa valitaan oma suosikki ostoskoriin. Myös Logitech antaa verkkokaupassaan valita vapaasti Pro X:n kytkimet.En ole itse koskaan kaivannut esimerkiksi ruskeiden ja punaisten kytkimien yhdistelmää. Myöskään ystävänikään eivät lämmenneet idealle kytkinten sekoittamisesta. Siinä mielessä testituote on erikoinen – väittäisin, että harva haluaa edes sekoittaa kytkimiä.Mutta silti Logitech on tuonut markkinoille tuotteen, joka antaa niin tehdä. Pienemmät näppäimistövalmistajat ovat tuoneet vastaavia malleja markkinoille jo vuosia sitten, mutta Logitech on edelläkävijä suurimmista firmoista. Hyvä asia kuluttajan kannalta!Näppäimistöharrastelijoiden iloksi mainittakoon myös, että Logitechin omien GX-kytkimien ohella huomattavasti yleisemmät Cherry Mx -kytkimet sopivat myös näppäimistöön.kaikkiaan Pro X on laadukkaan tuntuinen, tyylikäs ja suorastaan erinomainen pelinäppäimistö. Näppäimistön korkeuden käyttökulman saa valita kolmesta vaihtoehdosta, ja pohjan kumitassut pitävät laudan hyvin paikallaan. Tilaa ja painoa on saatu alas jättämällä numeronäppäimet kokonaan pois. Myös virtajohto on irrotettava.Näppäimistön oikeassa yläreunassa on kaksi nappia. Toisesta saa päälle pelitilan, jolloin esimerkiksi Windows-näppäin ei toimi, kun taas toisella saa valot päälle/pois. Valoja ja F-näppäimiä voi muokata mielihalujensa mukaan Logitechin onnettomalla GHub-ohjelmistolla.Huonoista puolista jäi mieleen ainoastaan kaksi juttua. Ensinnäkin näppäinvalot eivät valaise koko näppäinhattua, joka voi ärsyttää joitakin käyttäjiä. Toisekseen näppäimistön hinta (149 €) on mielestäni aivan posketon.Vaihtosetin kanssa näppäimistön hinta nousee 200 euroon. Tuolla summalla saa jo kaksi erillistä, todella hyvää mekaanista näppäimistöä. Näppäimistöstä on tehty myös halvempi G Pro -malli, mutta sen siniset kytkimet eivät ole vaihdettavat. Budjettiversion hinta on 129 euroa.Logitechin tuotteet miellyttävät, et tarvitse numeronäppäimiä, haluat sekoittaa kytkimiä keskenään, siirrät näppäimistöä useasti paikasta toiseen ja taskun pohjalla on hieman ylimääräistä, niin Pro X on loistovalinta. 149 euron hinnalla ilman erillistä vaihtosettiä sitä on kuitenkin vaikea suositella, ellei pienempi näppäimistö ole aivan pakollinen.